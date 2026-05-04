Las fotos del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, en un día cargado de emoción

Cande Ruggieri tuvo su boda soñada el fin de semana: con una gran fiesta que se llevó a cabo en el Palacio Sans Souci y ante la atenta mirada de su familia y una gran cantidad de amigos, colegas y figuras del ambiente, la influencer le dijo “Sí, quiero” al empresario Nicolás Maccari.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron en una boda de ensueños el sábado 2 de mayo en el Palacio Sans Souci matias FIUMANI - RS FOTOS

“Y un día mi sueño se cumplió”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram el sábado, donde compartió desde el backstage y los preparativos de la boda hasta su look, la entrada del brazo de Oscar Ruggeri, su papá, y la emoción del exjugador de la Selección Argentina. “Te amo, pá, voy a guardar este momento en mi corazón toda mi vida”, sumó junto al video.

Ruggeri también tuvo palabras emotivas para Vita, su pequeña hija, quien según contó lució una mini réplica de su vestido de novia y fue testigo privilegiada de la gran boda. “Mi princesa de cuentos de hadas. Cómo agradezco a la vida haber compartido este momento con mi chiquitita”, fue el texto con el que la modelo acompañó algunas postales junto a la pequeña.

Cande Ruggeri junto a Oscar Ruggeri, quien no pudo ocultar su felicidad RS FOTOS

El emotivo momento padre e hija, en la previa al "Sí, quiero" RS FOTOS

El vestido de la novia

Cande Ruggeri, feliz luego de la ceremonia de la mano de Nicolás Maccari RS FOTOS

Ruggeri llevó un vestido blanco strapless con una falda doble campana de Atelier Pucheta Paz. El diseño se destacó por su simpleza, sus bolsillos laterales, los 250 botones forrados en la espalda y una larga cola. El toque especial, que se destacó durante la ceremonia, fue el velo de tul de diez metros de largo con las iniciales de la pareja bordadas en hilo sobre el final del accesorio junto a la fecha del compromiso. Ruggeri completó el look con un ramo de flores blancas, el pelo semirrecogido, aros de brillantes y un delicado collar.

Después de la emotiva ceremonia, se llevó adelante una recepción en los jardines del lugar, donde los invitados disfrutaron de un servicio gourmet y tragos de autor. Luego, el Palacio Sans Souci se vistió de fiesta y la pareja, junto a un gran grupo de amigos, disfrutó de una velada llena de música, baile, shows en vivo y mucha buena onda.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari celebraron su amor con una gran fiesta matias FIUMANI - RS FOTOS

Después de la ceremonia y la recepción, fue todo fiesta. La modelo eligió un look más cómodo para el baile: un vestido de encaje matias FIUMANI - RS FOTOS

Además de su famoso padre, el evento se llenó de estrellas del mundo del espectáculo, de la moda y de las redes sociales. El periodista e influencer Lizardo Ponce llegó junto a su novio, Franco Poggio, y fue uno de los más festivos. También dijeron presente la modelo Sofía Jujuy Jiménez; el abogado Fernando Burlando junto a Barby Franco; el productor Pablo Chato Prada y Lourdes Sánchez; la actriz y modelo Manu Viale; la conductora Nati Jota; la modelo Sofía Zámolo y la influencer Emily Lucius y su flamante marido, el empresario Rodrigo Valladares Macri.

Cande Ruggeri, a pura fiesta con sus amigas matias FIUMANI - RS FOTOS

El civil, la previa perfecta

El pasado sábado 28 de febrero en una ceremonia íntima al costado de un lago, al aire libre y con una gran cantidad de invitados, Candela Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron por civil.

Fue la propia influencer quien acudió a su cuenta de Instagram para contar cómo fue la previa, la elección del outfit y otras escenas —de las que participó Vita, su hija— que decoraron uno de los días más importantes de sus vidas.

El ingreso de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari a su boda

Dueña de un estilo propio y codiciado por sus seguidores, Ruggeri utilizó en esa ocasión un vestido diseñado por Joti Harriague que se destacó por ser corto y de color blanco. A su vez, el estilo drapeado en la zona de la falda y la capa de tela que la envolvió le dio un estilo más descontracturado para atravesar una ceremonia al aire libre. Para completar su outfit llevó un ramo de flores blancas y unas sandalias a tono.

“Mr & Mrs” fue el título de uno de los posteos donde la pareja posó para las cámaras y mostró toda su simpatía y felicidad al ser parte de un día que jamás olvidarán en sus vidas. “Llegó el día”, aseguró Cale, en otra publicación que se colgó en su feed.

La historia de amor entre Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

La pareja junto a la pequeña Vita

La aparición de Josefina Sarkany en la vida de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari marcó el inicio de la pareja. La hija del reconocido diseñador de zapatos organizó una cita “a ciegas” entre los dos para que se conozcan y ver qué tan compatibles eran. En principio, a ella no le sedujo la idea hasta que revisó la cuenta de Instagram del joven. En ese momento cambió de opinión y le pidió a su amiga que le escribiera. Maccari no dudó y se comunicó por privado. Tampoco perdió el tiempo: la invitó a salir.

El historial amoroso de Ruggeri la llevó a tomar los recaudos suficientes antes de conocer a Maccari. Según ella, tenía el “corazón roto” por experiencias del pasado con Santiago Vázquez, hermano de Nicolás, quien falleció en 2016, y otros noviazgos con Benjamín Alfonso y Agustín “Cachete” Sierra.

En 2018, Ruggeri y Maccari hicieron pública su relación. Cinco años después llegó Vita a sus vidas, y la familia que construyeron afianzó aún más la relación. El sábado por la noche, la pareja celebró, una vez más, su historia de amor.