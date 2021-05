¿Quién mató a Sara?: qué esperar de la segunda temporada de la serie mexicana que es un fenómeno en Netflix

A pocos días del estreno en Netflix de su primera temporada, ¿Quién mató a Sara? ya ostentaba el récord de ser la serie en habla no inglesa más vista de Estados Unidos. La expectativa en torno a la continuación, que estará disponible a partir del 19 de mayo, no hizo más que crecer merced al boca a boca, a las críticas positivas y al entusiasmo general.

A días del estreno de la segunda temporada, y en una conferencia de prensa para diferentes medios del mundo, su protagonista, Manolo Cardona (Alex Guzmán), destacó el fenómeno como parte de un puntapié inicial para “que vengan más shows de Latinoamérica”. “Esperemos que el nuestro no sea el último. Ahora va a haber mucha más gente con ganas de vernos. De Latinoamérica para el mundo”, expresó.

La lista de motivos detrás del éxito de la serie mexicana es larga, pero se resume en un guion que funciona como un mecanismo de relojería. Cada pieza del rompecabezas en torno a la pregunta del título se toma su tiempo para encajar en la historia general, y esta segunda temporada promete resolver muchos de los enigmas esbozados en la anterior. “La gente en esta segunda temporada se va a emocionar mucho”, aseguró Ginés García Millán, quien interpreta a César Lezcano en la serie. “Cuando a uno le llegan los proyectos siempre quiere leer su parte, pero a mí me interesó mucho la historia, lo que pasaría en el siguiente capítulo. Estaba muy bien escrito, me quedaba con ganas de saber más”.

Trailer de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?

Su personaje patriarcal, el más antipático y cruel de la historia, fue un desafío incluso más allá de lo actoral: “Cruel, arrogante, homófobo, dictador. No voy a ser yo quien lo juzgue, porque estamos para disfrutarlos. El teatro tiene que ser un espejo para que el público se vea, con su bondad, con sus miedos. Este personaje es un regalo muy grande, pero a mí me costó muchísimo la relación con sus hijos, porque hay momentos muy duros y dolorosos. Yo también siendo padre a veces pensaba ‘madre mía, qué doloroso tener un padre así'”.

Mucho más que un thriller

El actor Ginés García Millán, en la piel de César Lezcano NETFLIX

A pesar de transitar los códigos del thriller, hay en ¿Quién mató a Sara? un entramado que conecta directamente con las relaciones humanas, la motivación de los personajes tiene un porqué y, según la actriz Claudia Ramírez (Mariana Toledo de Lezcano, quien sobre el final de la primera temporada se reveló muy diferente a lo que se creía de ella), esa motivación es el amor: “Casi todos los personajes actúan desde su pensamiento, pero basándose en el amor. Pueden ser buenos o malos, pero esa convicción es la que los mueve”.

Y de todas esas motivaciones, la más palpable es la de la pareja compuesta por Chema (Eugenio Siller) y Lorenzo (Luis Roberto Guzmán) en la que, de acuerdo a Guzmán, hay “una vertiente pedagógica”. “Estamos viviendo en un mundo de violencia, de fobias. Nosotros queremos contribuir para una sociedad mejor, traer pensamientos abiertos, positivos, hablar desde el amor que es un motor que rompe fronteras y pensamientos oscuros que no nos llevan a ningún lado”, apuntó. Siller se sumó a la idea: “El abordaje de nuestro arco argumental es muy coloquial, no pasa por la burla o por lo escandaloso. Interpretamos a una pareja que tiene una vida, mostramos el día a día y los problemas que viven, en este caso, con la familia. Se aborda de una manera tan bonita que me parece muy interesante para el público”.

Y en medio, finalmente poder contestar “¿quién mató a Sara?” o tal vez “¿quién era realmente Sara?”, las grandes incógnitas planteadas por la ficción. “El reto más grande al cual se va a enfrentar Alex es a la verdad -resume Cardona-, y lo va a hacer replantearse muchas cosas. Va a cambiar toda su perspectiva sobre por qué pasó lo que pasó”. Y no es el único personaje que va a sufrir cambios radicales. Carolina Miranda (Elisa Lezcano), contó: “Ella va a seguir buscando la verdad, mientras acompaña a Alex hasta el fondo de esta situación. Elisa no tiene pasado, ella regresa para entender todo lo que está pasando y descubrir una verdad de su familia. Es impactante crecer con alguien y darte cuenta que nada es lo que parece. ¿Quién es su familia? ¿Quiénes son realmente tus hermanos, tu papá?”.

Crolina Miranda (Elisa), en una escena junto a Héctor Jiménez (Elroy) NETFLIX

Al mismo tiempo, personajes secundarios como Clara (Fátima Molina) y Marifer (Litzy Domínguez), adquirirán un protagonismo mayor: “Marifer tiene muchos secretos. Sabe mucho de Sarita porque era su mejor amiga desde jovencita así que la conoce muy bien. Cosas que no sabía ni su mismo hermano, todas esas piezas se van a terminar uniendo”. A lo que Molina sumó: “Clara parece que no tiene nada que ver con nadie, que solo quiere disfrutar, que le encantan esos dos hombres Lorenzo y Chema, pero en esta segunda temporada las cosas se le van salir de control. Clara tiene mucha información, y a la vez está siendo manipulada”.

La segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? estrena el 19 de mayo NETFLIX

Con una propuesta que va más allá de resolver el enigma del título, la serie creada por José Ignacio Valenzuela se revela como un complicado y atractivo mapa de relaciones humanas. Por eso, como dice Ginés García Millán: “Cuanto más tarde sepamos quién mató a Sara, mejor”.