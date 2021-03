Netflix: ¿Quién mató a Sara? es un thriller vigoroso con clima de melodrama

¿Quién mató a Sara? (México/2021). Creador: José Ignacio Valenzuela. Elenco: Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller, Alejandro Nones. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

Después de pasar dieciocho años encarcelado por un crimen que no cometió, Alex Guzmán (el galán colombiano Manolo Cardona) está completamente enfocado en planificar su venganza. El terreno por el que elige moverse no es el más favorable: se enfrenta con el patriarca de una familia rica y poderosa (Ginés García Millán, experimentado actor español), un hombre cruel y despiadado que no cree en las injusticias: “La selección natural no se equivoca”, asegura César, macho alfa y líder indiscutido de los Lazcano, ya en el primer capítulo de esta serie mexicana que está entre las más vistas de Netflix por estos días.

El frío axioma revela más que nada su ideología: para él, sus privilegios son, antes que la consecuencia de un orden impuesto a cualquier precio, el resultado de la astucia y el instinto de supervivencia. Un meritócrata desprejuiciado, digamos. Curiosamente, lo que ese brutal hombre de negocios no podrá controlar será a su entorno más íntimo, con dos mujeres que pueden rebelarse: su esposa (sólido trabajo de la mexicana Claudia Ramírez) y su hija, al igual que el hijo, al que hostiga por su orientación sexual.

Si bien el hilo conductor de la trama tiene que ver con un crimen espectacular y el enigma en torno a sus verdaderos culpables, los recursos narrativos y el estilo de actuación de ¿Quién mató a Sara? son los del melodrama televisivo, ese género popular tan apegado a las hipérboles emocionales, la profusión de secretos inconfesables y la organización del mundo pensada básicamente como una división rotunda entre héroes y villanos. En ese contexto, el relato de esta serie escrita por José Ignacio Valenzuela Güiraldes -autor chileno de exitosas telenovelas de su país como Amor a domicilio, La familia de al lado y Dama y obrero- avanza con una fluidez notable, apoyada en una apuesta constante a lo seguro: un guion recargado de flashbacks para justificar el presente a partir de sucesos decisivos del pasado, explicaciones que se repiten la cantidad de veces necesaria como para que nada quede librado al azar y las interpretaciones subjetivas y un clima de solemnidad subrayado con música de Vivaldi en el que no se filtra nunca ni siquiera un atisbo de humor.

Sobre el final de la primera temporada, la historia pega un giro inesperado (otro clásico de este tipo de producciones) para dejar el camino allanado para una nueva tanda de capítulos cuya tónica anticipa el tráiler que puso Netflix en circulación: la víctima del asesinato que es el disparador de esta ficción tan eficaz como convencional no era la persona que su hermano creía conocer, y enterarse de la cruda realidad puede tener un costo que no cualquiera quiere y puede pagar.