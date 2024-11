Rebelde Way: intimidades de la tira que se metió con temas que eran tabú, forjó romances y amistades y se convirtió en un éxito impensado

Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas jamás imaginaron que Rebelde Way iba a cambiarles la vida para siempre. Tenían entre 15 y 19 años cuando fueron convocados por Cris Morena, que les propuso protagonizar una tira juvenil que se vio en distintos canales, tuvo su secuela en cine para cerrar la historia e impulsó una banda que ganó discos de platino y oro y se escuchó en países como Italia, España, Israel, México y los Estados Unidos. A lo largo de los 318 capítulos que sumaron las dos temporadas se habló de amor, desamor, amistad, compañerismo, pero también de bullying, discriminación y anorexia. Rompieron récords de audiencia y lograron que los chicos volvieran rápido de la escuela para poder seguir minuto a minuto esta historia en la que se veían reflejados porque los protagonistas, como ellos, pasaban horas y horas en la Elite Way School y tenían sus mismos problemas.

Los estudios y los pasillos de Canal 9 y de América, donde se emitió la tira, parecían aulas y corredores de un colegio, y los libretos de la trama se confundían con los libros de historia, geografía y matemáticas. Los actores llegaban de la escuela o grababan antes de ir, cada día era diferente. Dicen que la más simpática de todo el elenco y la que siempre se tentaba de risa era Lopilato, y que era común que le pidiera a Rojas que le explicara los deberes de inglés. La producción les ponía profesores particulares para que no se atrasaran en el colegio, aunque era difícil que estudiaran cuando no les tocaba grabar y preferían conversar y compartir un mate en alguno de los camarines.

Benjamín Rojas, Luisana Lopilato, Camila Bordonaba y Felipe Colombo

La primera temporada de Rebelde Way tuvo 139 capítulos y debutó el 27 de mayo de 2002 en Azul TV, que ese mismo año, el 20 de agosto, retomó el nombre original de su fundación, Canal 9; finalizó el 5 de diciembre. La segunda temporada de 179 capítulos arrancó en el 9 pero en el medio, el 28 de julio del 2003, la ficción se mudó a América TV hasta que finalizó, el 18 de diciembre.

Para entonces los cuatro protagonistas eran estrellas y los conocían en todo el mundo. Aprovechando el éxito, se formó la banda Erreway, en el 2002, con la que editaron varios discos e hicieron decenas de giras por nuestro país, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, República Dominicana, Israel y España. A los dos años decidieron separarse porque los cuatro actores tenían muchas propuestas individuales. En 2006 dos de los protagonistas de la serie, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, fueron a España a dar algunas entrevistas y el alboroto fue tal que Erreway volvió a reunirse, aunque sin Luisana Lopilato, y dieron varios recitales. El último show fue en 2007, pero esta semana se anunció que se juntan otra vez para salir de gira, de nuevo sin Lopilato.

Rebelde Way también tuvo su versión en cine en el 2004, Erreway cuatro caminos, que cuenta la vida de los chicos después de terminar el colegio. Tiene un final que sorprendió a todos y enojó a muchos: la muerte de Mía Colucci, el personaje de Luisana Lopilato. Mia se enferma gravemente y los médicos no pueden salvarla, pero la banda continúa y triunfa con Candela, la hija que tiene con Manuel. Sin embargo, ese final no conformó a nadie.

El elenco de Rebelde Way era enorme y variado: Catherine Fulop, Martín Seefeld, Miguel Ángel Cherutti, Susana Ortíz, Fernán Mirás, Boy Olmi, Pablo Heredia, Malena Solda, Inés Palombo, Gimena Accardi, Mariano Bertolini Sabrina Garciarena, Adriana Salonia,, Victoria Maurette, Coco Maggio, Diego Mesaglio, Georgina Mollo, Ángeles Balbiani, Guillermo Santa Cruz, Natalia Mendoza, Jazmín Beccar Varela, Diego García, Micaela Vázquez, belén Scalella, Lucía Chouhy, María Fernanda Neil, Federico Wynen, Diego Child, Santiago Vega Olmos, Arturo Bonin, Irene Almus, Héctor Malamud, Patricia Viggiano, Agustín Sierra, Nadia Di Cello, Rubén Green, Aldo Pastur, Rodrigo Guirao, Elías Viñoles, Soledad Fandiño y la participación especial de Hilda Bernard, que pronto se transformó en la abuela de todos. Pampita Ardohain también hizo una pequeña aparición, en la piel de una profesora.

El programa fue producido por Cris Morena Group y su socio israelí Yair Dori International, con guiones de Patricia Maldonado basados en una idea de Cris Morena, que también escribió las letras de las canciones, interpretadas por los chicos, claro.

Rebelde Way se emitió entre 2002 y 2003 y se convirtió en uno de los programas televisivos más exitosos de todos los tiempos

La historia cuenta la vida de los alumnos del Elite Way School, un distinguido internado secundario de prestigio internacional. Los alumnos son, en su mayoría, hijos de las familias más ricas del país, pero también hay becados que son discriminados por algunos de los estudiantes más acomodados; ellos son La logia, una oscura organización clandestina que se divierte molestando a los becados que se atrevan a desafiar las costumbres y las reglas del colegio. A pesar de sus diferencias, Marizza Pía Spirito (Bordonaba), Mía Colucci (Lopilato), Manuel Aguirre (Colombo) y Pablo Bustamante (Rojas) forman una banda, a escondidas de padres y profesores. Así los chicos logran sentirse libres en medio de un ambiente de miedo, hipocresía, materialismo, limitaciones, ausencias y disfuncionalidad.

Dulces recuerdos

Pasaron 22 años desde su estreno y todos guardan un buen recuerdo de ese momento. Felipe Colombo contó hace un tiempo en Por si las moscas, en La Once Diez, que “todo el grupo de gente que participó en Rebelde Way le ponía el alma y eran excelentes personas”. “Tengo la imagen de girar y ver a mi alrededor a mis tres mejores amigos cantando conmigo, compañeros maravillosos. Fue un momento muy bello pero intenso, porque trabajábamos muchísimo”, sumó.

Erreway, la banda de Rebelde Way

“Sigo en contacto con algunos de los chicos, pero hay veces que no nos podemos ver por los trabajos de cada uno. Lu, por ejemplo, vive en otro país; Benja tiene mucho trabajo y yo también, así que nos vimos poco; y con Cami hablamos cada tanto y la veo cuando viajo al sur, que es donde vive... Ella siempre ha sido muy particular y ha tenido una energía especial. Tiene un pensamiento lateral y una gran fortaleza para llevar a cabo lo que se le ocurre desde la ética y el amor. Yo la admiro mucho. Cami y Benjamín son los padrinos de mi hija Aurora”, continuó Colombo. “Para mí fue una etapa muy bella y muy intensa, la adolescencia y la llegada de la adultez… Fue una apuesta muy grande. Cris se abría de Telefe con su propia productora, y pasamos de hacer algo infantil como Chiquititas para tratar temas que eran tabú, como droga, bullying, sexo... Temas que quizás hoy se tocarían de mejor manera, pero que en ese momento directamente no se tocaban. Lo que pasó a nivel internacional nadie lo esperaba . Nos estalló en la mano. Y, además, abrimos un mercado”, reflexionó.

Luisana Lopilato también recordó esa etapa cuando se cumplieron 20 años del estreno de la novela. “Estoy muy agradecida a la vida de haber sido parte de ese proyecto y de haberme cruzado con tan lindo grupo humano. Fue un personaje que me gustó mucho hacer, fueron mis inicios como actriz, sé que empecé más chica, pero en Rebelde Way me di cuenta de que actuar era algo que me gustaba y quería estudiar para hacerlo cada vez mejor. En ese momento no pensaba que la tira iba a ser tan importante en mi vida. ¡Hasta en Canadá me siguen reconociendo por el programa! ”, dijo la actriz, que se encuentra viviendo en Vancouver junto a su marido, Michael Bublé, y sus cuatro hijos.

Erreway vuelve a los escenarios con la gira Juntos Otra Vez Tour 2025

Bordonaba, fiel a su bajo, perfil, en ese momento publicó una carta. “ Me sorprende ver que toda esa etapa donde hubo tanta entrega física, mental y espiritual aun hoy sigue acompañando a les niñes del mundo. Más allá de ver las cosas con otros ojos hoy, la confianza en el camino del corazón de los sueños siempre está presente en mí, porque lo que se hace de todo corazón deja huella . Elijo alejarme de la exposición que genera los medios de comunicación, muchas veces llena de falsos datos y de inventos, porque no siento ahí mi corazón. Hoy sigo dejando hermosas huellas en el mundo y el deseo de que cada uno y cada una pueda encontrar su propio camino siguiendo sus sueños y cumpliendo sus propios anhelos. El mundo está lleno de maravillas y seres de colores que hacen que la vida valga la alegría de vivirla. abrazos a cada uno de los que están ahí reunidos, lo mejor para lo que viene”, decía.

Nace la banda

Cris Morena y Erreway posan con las numerosas certificaciones del segundo álbum del grupo, Tiempo

Erreway surgió en 2002 gracias al éxito de la tira y los integrantes fueron sus cuatro protagonistas más los músicos Silvio Furmanski en guitarra, Laura Corazzina en bajo, Luis Burgio en batería, Gustavo Novello en teclados, Florencia Ciarlo en coros y Willie Lorenzo en coros y guitarra, además de ser el entrenador vocal de los chicos.

La leyenda asegura que el nombre de Erreway surgió de casualidad cuando presentaron el primer video, “Sweet Baby”, en el canal MTV. Según dicen, les parecía muy largo escribir el nombre entero y lo acortaron a R.Way. Y quedó.

Vendieron más de 10 millones de discos en Latinoamérica, Europa e Israel, y ganaron álbumes de oro y platino varias veces. Su primer trabajo fue Señales, en 2003 lanzaron su segundo disco, Tiempo, y en el 2004 publicaron su último trabajo, Memoria. Se separaron ese año. Es considerada una de las bandas más exitosas de rock pop en la historia de la música hispana junto a RBD, su homólogo mexicano, y los Teen Angels, grupo también surgido del serie Casi ángeles, producida por Cris Morena. Fue un fenómeno social que cambió el estilo de una generación entera de adolescentes, y fueron referentes en países tan diferentes como Israel, Grecia, Alemania, Rusia, Italia y Filipinas, traspasando la barrera del idioma.

En diciembre de 2006, la banda volvió a reunirse sin Luisana Lopilato, que estaba haciendo otro éxito en Telefe, Casados con hijos. A fines de 2007 Erreway anunció su separación definitiva, aunque en el 2019 y 2021 se conocieron canciones inéditas. En 2019, Netflix relanzó Rebelde Way, y el impacto que generó fue tal, que la música de Erreway alcanzó los primeros puestos de reproducción en Spotify. En 2021 CMG publicó el tema inédito Vuelvo, grabado en 2007.

Pasaron muchos años y, sin embargo, la historia continúa.

