Luisana Lopilato le puso fin a los rumores y reveló si va a estar en el regreso de Erreway

Esta semana, los fanáticos de las telenovelas de Cris Morena recibieron una inesperada y feliz noticia que causó una verdadera revolución en las redes sociales. A 18 años de la separación de Erreway, la banda que surgió dentro de Rebelde Way, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba confirmaron que el año que viene volverán a reunirse en el escenario y saldrán de gira con el show Juntos otra vez. Sin embargo, el anuncio sembró un interrogante... ¿Y Luisana Lopilato? Los fans empezaron a preguntarse si existía la posibilidad de que la actriz que interpretó a Mía Colucci se sumara al proyecto y en medio de las dudas fue ella misma quien le puso fin a las especulaciones y reveló si formará o no parte del tour.

Después de un curioso video que circuló en las redes sociales el fin de semana que dejaba entrever un posible regreso de Erreway, finalmente el lunes se confirmó que ya no era solo un deseo de los fans, sino también una realidad. Benjamín Rojas y Felipe Colombo confirmaron que en 2025 saldrán de gira y más de uno se sorprendió al ver que Camila Bordonaba también se subirá al escenario para interpretar los hits del grupo. La actriz pasó la última década alejada de las cámaras e instalada en una comunidad circense en el sur argentino. Más allá de la alegría por el reencuentro, los fans se preguntaron por la presencia de la cuarta integrante, Luisana Lopilato. Ella, por su parte, se limitó a responder la publicación desde Canadá con tres emojis de manitos levantadas, con lo cual dejó entrever que les daba todo su apoyo.

Erreway anunció su regreso a los escenarios para 2025 con la presencia de Rojas, Colombo y Bordonaba (Foto: Captura de video / Instagram @errewaytour2025)

Sin embargo, tras todos los rumores y especulaciones, durante la tarde del martes la exprotagonista de Casados con hijos rompió el silencio con un video de TikTok y aclaró las dudas respecto a su participación. “Sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos. Me llenaron de preguntas en las redes sociales y estoy acá para contestarles”, dijo. “Muchos quieren saber si voy a formar parte del Tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, pero quien te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito”, afirmó.

En cuanto a los motivos, explicó que era por un “tema de calendario” puesto que tiene un 2025 con mucho trabajo: “Gracias a Dios voy a estar filmando en marzo en Vancouver una película, después en mayo tengo Pepita la pistolera y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar. Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada”.

Luisana Lopilato confirmó que no formará parte del Erreway Tour 2025 (Foto: TikTok @lulopilato)

“Ustedes saben que para mi Mía Colucci fue un proyecto y Erreway, Rebelde Way también fue un proyecto que me hizo sentir muy orgullosa de formar parte. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes sociales. Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper. Yo ya se los dije a ellos, pero saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo. ¡Y vamos que la van a romper!”, sentenció.

Tras sus palabras, sus seguidores lamentaron su ausencia en la gira. “Erreway no es Erreway sin Mia Colucci”; “¿Por qué? Mía siempre fue icónica en Erreway”; “Volvé, queremos a Mía Colucci”; “No es Rebelde Way si no están los cuatro”; “Ella es divina y es lindo escucharla hablar bien de sus excompañeros y el regreso de Camila fue un éxito. Todos queremos ver a los cuatro, pero bueno, existen las sorpresas, quién sabe” y “Lu al menos subite al escenario en el concierto de Argentina”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans en la publicación.

"Juntos otra vez", el tour de Erreway se presentará en Quito, Guayaquil, Lima, Napoli, Madrid y Barcelona (Foto: Captura de video / Instagram @errewaytour2025)

La cuestión es que, hasta el momento, Rojas, Bordonaba y Colombo solo dieron información de sus fechas internacionales para 2025. Estarán en Quito, Guayaquil, Lima, Nápoles, Madrid y Barcelona, pero aún no anunciaron si se presentarán en la Argentina.

En el medio de todo el revuelo, y más allá de la aclaración de Lopilato, durante la tarde del martes el periodista Agustín Rey dijo en Entrometidos (Net TV) que Erreway haría shows en el país el próximo año y que en estos, presuntamente sí estaría Luisana Lopilato. Aunque no dio precisión de las fechas, comentó que serían entre julio y septiembre. Hasta ahora no hubo ninguna confirmación oficial respecto a conciertos en el país.