Así está hoy Camila Bordonaba, la actriz de Rebelde Way que se alejó de los medios y ahora regresa a los escenarios

Los fanáticos de Rebelde Way acaban de recibir una gran e inesperada noticia: después de 18 años, Erreway, el grupo musical que surgió del programa, volverá a reunirse sobre el escenario. La noticia, que fue confirmada por los mismos protagonistas, revolucionó las redes sociales, pero hubo una cuestión adicional que dejó atónitos a los fans: la aparición de Camila Bordonaba. La actriz, que interpretó a Marizza Pía Spirito en la ficción y pasó los últimos años alejada de las cámaras e instalada en una comunidad hippie en el sur, apareció en el video que se viralizó y dio cuenta de que está lista para volver a los escenarios junto a Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

Corría 2002 cuando Cris Morena le abrió al mundo las puertas del Elite Way School y convirtió a Rebelde Way en uno de los mayores éxitos de la televisión argentina. La novela tuvo dos temporadas y, tal como sucedió unos años después en Casi Ángeles con los Teen Angels, de la ficción surgió la banda Erreway, integrada por los personajes Mía Colucci (Luisana Lopilato), Pablo Bustamante (Benjamín Rojas), Manuel Aguirre (Felipe Colombo) y Marizza Pía Spirito (Camila Bordonaba). Sacaron discos, hicieron shows en la Argentina, salieron de gira y hasta tuvieron su propia película. Se separaron en 2004 y regresaron en 2006 pero sin la actriz de Casados con hijos. Al año siguiente los tres artistas tomaron caminos separados. Ahora, anunciaron que en 2025 volverán a subirse a los escenarios.

Camila Bordonaba reapareció en redes sociales (Foto: Captura de video / Instagram @errewaytour2025)

El lunes se confirmó que tres de los cuatro integrantes originales de la banda se reencontrarían para el tour Juntos otra vez. Si bien Colombo y Rojas continúan trabajando como actores, los fanáticos se sorprendieron al ver que Camila Bordonaba también formaría parte del proyecto. La actriz tuvo una divertida participación en el clip: se subió con sus cosas al asiento trasero del auto y al mejor estilo Spirito, dijo: “¿Qué miran? ¿Vamos a girar?”. En menos de 24 horas, el reel tuvo más de nueve millones de reproducciones y aunque muchos se lamentaron por el hecho de que Luisana Lopilato no formará parte del proyecto, desde Canadá la modelo les dio todo su apoyo y comentó el posteo con tres emojis de manitos levantadas.

Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas regresan con Erreway en 2025 y Luisana Lopilato les dio su apoyo (Foto: Instagram @errewaytour2025)

Más allá de la feliz noticia del reencuentro de la banda, los fanáticos no pudieron evitar sorprenderse con la presencia de Bordonaba, quien apareció después de años alejada de las cámaras. “Todo un país esperando el regreso de Camila”; “Está igual Camila, no le pasaron los años”; “Cami, ¡volviste!”, comentaron los usuarios en la publicación. Por otro lado, en X los fans también se pronunciaron al respecto: “Sigue siendo Marizza Pia Spirito en alma y cuerpo voy a llorar”; “Ustedes no entienden lo que significa para mí el regreso de Camila Bordonaba a los escenarios. Rebelde Way y Marizza dejaron una huella gigantesca en mi adolescencia”; “Camila Bordonaba reaparece después de años con Erreway. ‘Será de Dios’ se acaba de poner sola”.

A diferencia de sus tres coprotagonistas, la actriz de 40 años tomó un camino muy distinto y en 2010 decidió alejarse de la gran ciudad y de las redes sociales y se unió a una comunidad circense en el sur. El año pasado, reapareció en Instagram a través de un flyer para promocionar un vivo de Instagram de Mamanitas Acampe Cultural, un espacio de ocho hectáreas ubicado a orillas del Río Azul, en El Bolsón, donde se realizan encuentros de circo, retiros de arte y festivales de música, entre otras actividades, y además se lucha por la protección de los bosques patagónicos.

Los fans no pudieron evitar emocionarse con el regreso de Camila Bordonaba a Erreway (Foto: Captura de X)

Un año antes, su amigo Felipe Colombo, quien siempre mantuvo contacto directo con ella, contó en Mañanisima (que en aquel momento se emitía en Ciudad Magazine) que Bordonaba estaba “feliz”, alejada de las redes sociales y trabajando con un grupo de artistas circenses. Además, comentó que tenía una productora con una compañera con la que ayudaban a artistas a concretar sus proyectos. “Siempre ha sido muy especial, siempre ha tenido ese tipo de conexión, esa visión de la vida y finalmente encontró por dónde canalizarlo”, reflexionó el actor.

Ahora, la ex Chiquititas dio cuenta de que está lista para regresar a los escenarios para interpretar “Tiempo”; “Bonita de más”, “Sweet baby” y los demás hits de la banda furor de los 2000.

Cuándo vuelve Erreway

Juntos otra vez, el tour de Erreway arrancará el 24 de abril de 2025 en Quito. El 26 de abril estarán el Guayaquil, en el Estadio Modelo, el 3 de mayo en Lima, el 4 de junio en Nápoles, el 6 en Madrid y el 7 en Barcelona. Las entradas saldrán a la venta el lunes 2 de diciembre.

"Juntos otra vez", el tour de Erreway se presentará en Quito, Guayaquil, Lima, Napoli, Madrid y Barcelona (Foto: Captura de video / Instagram @errewaytour2025)

Hasta el momento no se confirmaron fechas para shows en la Argentina, pero los fans están expectantes de que eso pueda cambiar. Para quienes quieran calmar la espera, las canciones de Erreway están disponibles en las diversas plataformas musicales, mientras que a las dos temporadas de Rebelde Way se les puede dar play en Netflix.