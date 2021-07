Recomendados: seis ficciones japonesas para descubrir en Netflix

Animación, policiales o relatos de terror, el catálogo de la plataforma streaming ofrece todo tipo de producciones oriundas del país nipón

Martín Fernández Cruz PARA LA NACION

En las últimas semanas, Netflix sumó a su catálogo varias producciones japonesas correspondientes a todo tipo de géneros. Desde largometrajes de terror, pasando por atrapantes policiales o miniseries animadas para todos los públicos, la plataforma streaming apuesta cada vez más por ficciones orientales.

A continuación, un repaso por seis títulos que dan muestra de la versatilidad y calidad de las producciones niponas.

Homunculus (2021)

El protagonista de la historia es Susumu (Gou Ayano), un joven que vive en un pequeño auto, y no posee aspiraciones de ningún tipo. Quizá por ese motivo, él se convierte en el cobayo ideal para un experimento de psicoquinesis, que consiste en expandir su percepción de la realidad reactivando una zona del cerebro que los humanos no utilizan de manera natural. Susumu se muestra escéptico, pero luego de la intervención hace un macabro descubrimiento: cada vez que se tapa el ojo derecho, con el izquierdo logra ver la esencia quienes lo rodean, una suerte de manifestación visual de los miedos o las fantasías de como se perciben a sí mismos los individuos .

De ese modo, aparecen ante la mirada del protagonista, imágenes grotescas que impactan (y atraen) por su estilo. Basado en el manga de Hideo Yamamoto (creador también de Ichi the Killer, cómic que inspiró uno de los grandes films de Takashi Miike), Homunculus propone una mirada sobre el lado más visceral de los individuos. Y si bien la película no logra el vuelo reflexivo de la historieta original, el desfile de criaturas con diseños imposibles, convierten a este título en un grotesco (pero fascinante) muestrario sobre el lado más terrible del ser humano.

El bosque sangriento (2019)

Sono Sion es uno de los nombres más interesantes del cine japonés actual. En la obra de este autor conviven todos los rubros posibles, como la comedia absurda, el drama, el surrealismo, la violencia o el terror. Su mente es una licuadora imposible en la que ninguna idea va por los carriles habituales, y por eso es que resulta tan atractivo sumergirse en la obra de un realizador que siempre busca alejarse (y alejar al público) de su zona de confort. Y El bosque sangriento, es una gran prueba de eso.

La miniserie de siete episodios se basa en la historia real de Jo Murata, un conocido asesino serial que operó en Tokyo a finales de los noventa. Pero aquí la trama no va por el camino habitual, sino que hace foco en un grupo de tres jóvenes que pretenden filmar una película, sin muchas herramientas para concretar ese objetivo. Ellos cuentan con la ayuda de dos mujeres que arrastran una tragedia del pasado, y cuyas vidas están atravesadas por graves conflictos emocionales. Pero el grupo de amigos se cruza con Murata, y con él llega un inevitable espiral de violencia . Aunque no es apta para estómagos sensibles, esta historia es una verdadera rareza dentro del catálogo de Netflix, que merece no pasar desapercibida.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película (2021)

La apuesta más reciente de la plataforma streaming en materia de animé, es un díptico basado en Sailor Moon. El popular cómic creado por Naoko Takeuchi, que tuvo una celebrada serie de televisión en los noventa y una reversión en 2014, regresa a través de dos películas que adaptan uno de los principales arcos del cómic.

La trama presenta a Serena, Chibi, y el resto de las Sailor en su lucha contra una amenaza representada por un misterioso circo. A través de una estructura episódica, los dos films muestran a cada una de las heroínas centrales frente a distintas pruebas, impuestas por las nuevas villanas. Ante el enorme éxito que esta franquicia tiene en Japón, Netflix compró los derechos de las películas y las estrenó en junio, como parte de una política por ampliar su oferta de animé . De ese modo quienes vieron la serie original, junto a una nueva generación que seguramente descubra Sailor Moon gracias a este estreno, tendrán la posibilidad de comprobar por qué esta saga, que ya cumplió treinta años desde su debut, está más vigente que nunca.

El director desnudo (2019)

En 2019, Netflix estrenó esta serie basada en la vida de Toru Muranishi, un referente en la industria de la pornografía japonesa. Ante el éxito de esa primera temporada, el próximo 24 de junio la plataforma lanzará la segunda temporada de esta inclasificable comedia. El protagonista de la ficción, el mencionado Muranishi, era un vendedor de enciclopedias que luego de una dolorosa desilusión romántica, decide sacudir las bases de su vida y comenzar una carrera en el mercado de las revistas eróticas. Con la llegada de los ochenta y el boom del VHS, el mercado del cine para adultos explota y hacia allí se dirige Muranishi, sin saber que pronto se convertirá en un pionero de esa industria.

Con un tono descontracturado pero sin descuidar el rigor histórico, El director desnudo indaga en los aspectos más conservadores de la cultura japonesa, y cómo un hombre se enfrentó a los tabúes de una sociedad encorsetada, y abrió las puertas a una verdadera revolución sexual . Una ficción imperdible, ideal para combinar con el film Boogie Nights: Juegos de placer, y la serie The Deuce.

Edén (2021)

En un futuro lejano en el que la Tierra es habitada solo por robots, dos androides despiertan accidentalmente a una bebé que se encontraba en un sueño inducido. Los humanos ya no habitan el mundo, y por ese motivo, los protagonistas no saben qué hacer con la pequeña. Conmovidos ante ese descubrimiento, los androides deciden criarla y correr el riesgo que supone esconder ese secreto. Con el paso de los años, la pequeña Sara se convierte en una valiente adolescente, que no temerá enfrentar a los malvados robots que desean eliminarla, y con ella, borrar para siempre la presencia de los humanos en el planeta.

Esta miniserie, cuyos temas remiten ligeramente a los tópicos habituales de Ghibli, retrata un mundo frío, en el que una pequeña facción de androides decide formar una familia adoptiva, movilizados por emociones que nunca creyeron experimentar hasta que conocieron a Sara. Sin solemnidad y con un tono atractivo para todas las edades, Edén reflexiona sobre qué podría significar el ser un humano, su relación con la naturaleza, y la dinámica de los vínculos familiares atravesados más por los afectos que por la sangre .

B: The beginning (2018)

En marzo de 2018, Netflix incorporó a su catálogo este atrapante policial animado que en apenas 12 episodios, desarrollaba una trama que mezclaba elementos de noir tradicional, junto a otros que involucraban fantasía, teorías conspirativas y personajes de rasgos místicos. Aquí la historia se centra en Killer B, un asesino serial perseguido por un extravagante detective llamado Keith, y el papel que entre ellos juega Koku, un joven con poderes sobrenaturales. La acción transcurre en un momento indefinido, en el que la tecnología de punta convive con elementos del pasado, y esa mezcla de mundos opuestos se traslada a la lógica de la ficción, que también une elementos que no suelen combinarse para este tipo de relatos.

De esa forma, este animé logra una armonía que le brinda a cada episodio, la sensación de estar ante un producto dueño de una identidad única . Y a tres años de su debut, Netflix produjo en 2021 una segunda temporada de B: The Beginning. En los nuevos episodios, la trama profundiza en quién es realmente Koku, y qué sucede cuando alguien de su pasado, le propone un cambio social que podría tener brutales consecuencias.

De yapa: Una voz silenciosa (2016)

Si bien este título dista de ser un estreno, la historia de un joven que le hace bullying a su compañera hipoacúsica, y el posterior remordimiento que eso le significa, no deja de ser una enorme historia que vale la pena descubrir.