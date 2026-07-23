Rancho Dutton: qué pasará con Ed Harris en la segunda temporada, tras haber amenazado con abandonar la serie

A pesar de las fuertes críticas que realizó públicamente contra la producción e incluso de haber asegurado que quiso abandonar el proyecto durante el rodaje de la primera temporada, todo indica que Ed Harris continuará formando parte del universo de Yellowstone. Según trascendió en las últimas horas, el actor ya habría sido confirmado para regresar en la segunda temporada de Rancho Dutton, uno de los mayores éxitos recientes de Paramount+.

Ed Harris en una escena de Rancho Dutton

De acuerdo con información publicada por Deadline, el protagonista de Apollo 13 volverá a interpretar a Everett McKinney, el veterano de Vietnam y veterinario que conocieron los fanáticos durante la primera entrega de la serie creada por Taylor Sheridan.

Fuentes consultadas por el medio aseguraron que la producción de la nueva temporada comenzará el próximo 15 de enero. Mientras los guiones continúan en desarrollo, Harris ya estaría al tanto de la evolución de la historia y de los planes que los guionistas tienen preparados para su personaje, una señal de que el estudio busca evitar los conflictos que marcaron la primera etapa del proyecto.

La noticia sorprende porque apenas unos días atrás Harris había realizado durísimas declaraciones sobre su experiencia en el rodaje de la primera temporada. Durante el estreno de la película The Dink: Pasión por el pickleball en Los Ángeles, el actor de 75 años confesó en una entrevista con Variety que llegó a plantearse seriamente abandonar la producción.

“A mitad de esta primera temporada ya quería irme. Dije: ‘¡Sáquenme de aquí!’. Sentía que no me estaban utilizando”, aseguró el intérprete, cuatro veces nominado al premio Oscar.

Según explicó, antes de firmar su contrato los productores le habían presentado un panorama muy distinto del que finalmente encontró durante las grabaciones. “Me hablaron mucho sobre la temporada, sobre lo que iba a hacer mi personaje y que yo era uno de los cuatro protagonistas principales. Pero la realidad fue otra”, sostuvo.

Harris contó que llegó a expresar directamente su malestar a los responsables de la serie porque consideraba que Everett McKinney había quedado relegado dentro de la historia. “Les dije que me sentía infrautilizado e insignificante”, recordó.

Kelly Reilly y Ed Harris

Uno de los momentos que más lo molestó fue la eliminación de una escena que, según él, había sido especialmente pensada para desarrollar a su personaje. Se trataba de una secuencia ambientada en un bar, en la que Everett iba a interpretar una canción frente a otros personajes de la serie.

“Antes de firmar el contrato me dijeron: ‘Vas a cantar’. Hay una escena en el bar. Estoy hablando con Kelly Reilly cuando entra Cole Hauser y dice: ‘Bueno, Everett, es tu turno’. Me acerco al micrófono... y cortan la escena. Cortaron la canción”, relató.

De acuerdo con Harris, la producción le explicó que la secuencia había sido eliminada porque consideraban que resultaba “demasiado intensa” para el tono oscuro con el que concluía ese episodio.

La decisión no hizo más que aumentar su frustración. “Esa fue una razón suficiente para decir: ‘Renuncio a mi contrato’”, afirmó el actor, quien incluso reveló cuál fue su reacción en ese momento. “Les dije: ‘Que se jodan todos’. Eso es todo lo que tengo para decir”.

Aunque aclaró que estaba conforme con el trabajo que había realizado frente a cámara, insistió en que nunca sintió que su personaje tuviera el peso dramático que le habían prometido.

“Me sentí bien con lo que hice y parecía que era relativamente importante para la historia, pero no sentí que realmente lo estuviera haciendo”, explicó.

Las declaraciones generaron sorpresa entre los seguidores del universo Yellowstone, ya que Harris era una de las incorporaciones más prestigiosas del elenco. Su presencia había sido anunciada como uno de los grandes atractivos de Dutton Ranch, serie que además reúne a Kelly Reilly, Cole Hauser, Annette Bening, Jai Courtney y Finn Little, entre otros.

Pese a las tensiones, todo indica que las diferencias quedaron atrás o, al menos, que ambas partes lograron acercar posiciones para continuar con el proyecto.

El regreso del actor también representa una buena noticia para Paramount+, que convirtió a Dutton Ranch en uno de sus mayores fenómenos de audiencia. La serie debutó el 15 de mayo y emitió su episodio final el 3 de julio, consolidándose rápidamente como un éxito dentro del catálogo de la plataforma.

De hecho, antes incluso del cierre de la primera temporada, Paramount+ anunció oficialmente su renovación. El pasado 24 de junio confirmó que la ficción creada por Taylor Sheridan tendrá una segunda entrega y destacó que se convirtió en el lanzamiento de una serie original más exitoso en la historia del servicio de streaming.