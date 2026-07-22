Tom Hiddleston y la serie que cambia mucho de lo que creíamos saber acerca de la destrucción de Pompeya

En diálogo con LA NACION, el actor británico y el productor ejecutivo Kevin R. Wright revelan las claves detrás del documental que llega este jueves a Disney+ Renata Salem 22 de julio de 2026 06:00 10 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

“Todos creemos conocer la historia de Pompeya, ¿no?”, plantea Tom Hiddleston en los primeros minutos de Pompeya: Más allá del tiempo. Esa pregunta funciona como la puerta de entrada de la nueva miniserie documental de National Geographic, que llega este jueves a Disney+. Pero la producción no se limita a presentar los descubrimientos más recientes: propone una nueva forma de narrarlos.

A lo largo de tres episodios, y con Hiddleston como anfitrión, Pompeya... combina investigación científica, reconstrucciones dramáticas y una puesta cinematográfica que convierte al actor británico en mucho más que un conductor, sino en el hilo que conecta el presente de las excavaciones con las historias de quienes vivieron la tragedia hace casi 2000 años.

“Lo que más me sorprendió fue descubrir que sí hubo sobrevivientes de la erupción del Vesubio. Siempre había creído que el volcán entró en erupción y que Pompeya quedó inmediatamente sepultada por el flujo piroclástico de ceniza, piedra pómez y roca volcánica”, le cuenta a LA NACION el actor que le pone el cuerpo a Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel, en una entrevista realizada vía Zoom. “Pero durante la realización de esta serie descubrí que, en realidad, hubo un margen de tiempo. El volcán entró en erupción alrededor del mediodía de un día de agosto y recién unas 24 horas después el flujo piroclástico terminó por sepultar la ciudad”, suma.

"Durante la realización de esta serie descubrí que, en realidad, hubo un margen de tiempo. El volcán entró en erupción alrededor del mediodía de un día de agosto y recién unas 24 horas después el flujo piroclástico terminó por sepultar la ciudad" Christian Black

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-Eso va en contra de la idea generalizada de que no hubo margen alguno para escapar de Pompeya...

-Exacto. Los habitantes comunes de Pompeya tuvieron un día entero para tomar decisiones diferentes. Gracias al enorme rigor y la dedicación de historiadores y arqueólogos, hoy contamos con un registro muchísimo más complejo de lo que ocurrió. Pompeya está cubierta de grafitis. Como no tenían papel, escribían todo en las paredes. Los muros están llenos de inscripciones: acuerdos comerciales, contratos, escrituras de propiedad, chismes, dibujos, escenas de combates de gladiadores que los chicos garabateaban sobre las paredes. También aparecen los nombres de personas comunes que vivían allí. Y los investigadores descubrieron algo fascinante: si encontrás el nombre de una persona escrito en Pompeya antes de la erupción del año 79 d.C. y luego encontrás ese mismo nombre fuera de la ciudad en una inscripción posterior a la erupción, eso significa que esa persona sobrevivió, que logró escapar, que tomó las decisiones correctas y consiguió salir con vida. Lo que aprendí haciendo esta serie es que hubo personas lo suficientemente valientes, intuitivas e ingeniosas como para organizar rescates y poner a salvo a sus amigos y familiares. Me parece una imagen muy poderosa y muy vigente.

"Visitar Pompeya se sintió como viajar en el tiempo. Y creo que cualquiera que haya estado ahí habrá sentido algo parecido. Tiene algo de mágico poder tocar el pasado, percibir su inmensidad. Sentís que los 2000 años que separan aquel mundo del nuestro se comprimen y desaparecen" Paolo Verzone

—Alguna vez dijiste que visitar Pompeya por primera vez cuando tenías 17 años fue una experiencia que tuvo un profundo impacto en vos. ¿Cuánto influyó ese viaje en el actor y narrador en el que finalmente te convertiste?

—Fue una experiencia transformadora. Estudiaba latín y griego en la escuela, en mi último año antes de terminar. Hasta ese momento, el mundo antiguo —la antigua Grecia, la antigua Roma— solo existía para mí en los libros y en el aula. Visitar Pompeya se sintió como viajar en el tiempo. Y creo que cualquiera que haya estado ahí habrá sentido algo parecido. Tiene algo de mágico poder tocar el pasado, percibir su inmensidad. Sentís que los 2000 años que separan aquel mundo del nuestro se comprimen y desaparecen. Es una sensación extraordinaria: la de viajar hacia atrás en el tiempo para comprender a nuestros antepasados, cómo vivían, cómo amaban. Y es algo tan notable porque la erupción del Vesubio, en el año 79 d.C., fue una tragedia inmensa en la que muchas personas perdieron la vida. Pero gracias a que la ciudad quedó preservada bajo la ceniza, la piedra pómez y el material volcánico, hoy tenemos el privilegio de poder estudiar quiénes eran esas personas y descubrir que sus vidas eran, en muchos aspectos, muy parecidas a las nuestras, aunque también diferentes.

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"La erupción del Vesubio, en el año 79 d.C., fue una tragedia inmensa en la que muchas personas perdieron la vida. Pero gracias a que la ciudad quedó preservada bajo la ceniza, la piedra pómez y el material volcánico, hoy tenemos el privilegio de poder estudiar quiénes eran esas personas y descubrir que sus vidas eran, en muchos aspectos, muy parecidas a las nuestras, aunque también diferentes"

—¿Por qué creés que Pompeya sigue fascinando casi 2000 años después?

—Creo que se debe al milagro de poder caminar dentro del pasado. “El pasado es un país extranjero: allí hacen las cosas de otra manera”. Es una frase muy conocida, y creo que Pompeya nos sugiere que, quizás, no era un lugar tan diferente. La experiencia esencial de vida de un ser humano no ha cambiado tanto. Claro que cambiaron la tecnología, los medios de transporte y las formas de comunicarnos. Ellos no tenían teléfonos inteligentes, viajes en avión ni Internet. Pero había familias. Había madres e hijos, panaderos, comerciantes, pescadores, padres, soldados. Vivían, trabajaban, comían, amaban, tenían amigos. Y esa esencia de lo que significa estar vivo sigue siendo hoy la fuente de sentido de nuestras vidas. Creo que Pompeya nos sigue fascinando porque reconocemos nuestra propia humanidad en las personas que vivieron hace 2.000 años. Y eso resulta reconfortante, porque nuestras vidas individuales son muy breves comparadas con la inmensidad de la historia humana. Pero sentirnos conectados con esa inmensidad a través de experiencias tan personales nos vincula con algo universal sobre la condición humana.

El punto de partida

El cambio de perspectiva acerca de los sobrevivientes a la erupción del Vesubio nació a partir de un hallazgo que sorprendió incluso a los responsables de la producción de esta miniserie documental. “Lo primero que descubrimos fue que, según los historiadores, aproximadamente el 90% de los habitantes logró salir de la ciudad antes de los flujos piroclásticos. Si eso era algo que yo no sabía, pensé: ‘¿Qué más desconocemos sobre Pompeya?’. Ahí entendimos que había otra historia para contar”, explica Kevin R. Wright, productor ejecutivo y coguionista de la serie, en diálogo con LA NACION. “Después apareció otra pregunta todavía más interesante: ¿Cómo fue ese día para las personas que lograron escapar? Ese terminó siendo el verdadero punto de partida de la serie”, agrega.

“Muchas de las técnicas narrativas que habíamos usado en Loki funcionaban perfectamente acá. Pensamos: ‘¿Por qué no detener el tiempo, volver atrás y corregir lo que creíamos saber?’. La historia funciona exactamente así: aprendemos algo, aparece un nuevo descubrimiento y tenemos que reescribirla”, señala el productor ejecutivo Kevin R. Wright, quien previamente había trabajado junto a Hiddleston en la serie Loki Rory Lewis

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Antes que volver sobre uno de los desastres más conocidos de la historia, Pompeya: Más allá del tiempo intenta reconstruir la vida de personas reales que habitaron la ciudad antes, durante y después de la erupción. El resultado es una propuesta que alterna constantemente entre el presente de las excavaciones y el pasado reconstruido, con un lenguaje visual que por momentos se acerca más al de una ficción que al de un documental histórico.

"Creo que Pompeya nos sigue fascinando porque reconocemos nuestra propia humanidad en las personas que vivieron hace 2.000 años. Y eso resulta reconfortante, porque nuestras vidas individuales son muy breves comparadas con la inmensidad de la historia humana", resalta Hiddleston Paolo Verzone

Uno de los principales aciertos de Pompeya: Más allá del tiempo está en la forma de contar la tragedia. La serie fusiona el drama cinematográfico con la investigación documental para transportar al espectador a las horas previas a la erupción del Vesubio. Guiado por un equipo de arqueólogos, historiadores, geólogos y especialistas en desastres, Hiddleston descubre nuevas evidencias mientras se introduce, gracias a reconstrucciones dramáticas y efectos visuales, en las calles de la antigua Pompeya para seguir de cerca las historias de personas reales que vivieron la tragedia.

Antes que volver sobre uno de los desastres más conocidos de la historia, Pompeya: Más allá del tiempo intenta reconstruir la vida de personas reales que habitaron la ciudad antes, durante y después de la erupción Matthew Muscat Drago

El resultado es un relato que salta constantemente entre el presente y el pasado. Cada nuevo hallazgo obliga a revisar una teoría anterior y la propia narración retrocede en el tiempo para reconstruir nuevamente los hechos, como si el espectador acompañara la investigación en tiempo real.

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Esa estructura narrativa tiene una explicación. Wright, que venía de trabajar junto a Hiddleston en Loki, reconoce que varias de las herramientas visuales y narrativas desarrolladas en la serie de Marvel terminaron trasladándose a esta producción, aunque sin establecer un vínculo directo entre ambos universos. “Muchas de las técnicas narrativas que habíamos usado en Loki funcionaban perfectamente acá. Pensamos: ‘¿Por qué no detener el tiempo, volver atrás y corregir lo que creíamos saber?’. La historia funciona exactamente así: aprendemos algo, aparece un nuevo descubrimiento y tenemos que reescribirla”, explicó el ejecutivo en diálogo con LA NACION.

Mucho más que un documental arqueológico

Aunque la arqueología ocupa un lugar central, la serie incorpora disciplinas tan diversas como el análisis de ADN, la inteligencia artificial capaz de descifrar papiros carbonizados, la geología y hasta la psicología de desastres para reconstruir no solo cómo ocurrió la erupción del Vesubio, sino también cómo la vivieron quienes estaban allí.

"Queríamos que el público recordara que las personas que vivieron aquella tragedia no eran tan distintas a nosotros", apunta Wright Darrin Zammit Lupi - DARRIN ZAMMIT LUPI

La serie no se limita a mostrar esos avances científicos; los utiliza para reconstruir las historias de tres habitantes reales de la ciudad, los personajes principales de la serie. Uno de ellos es Avianius, un joven aprendiz cuya experiencia permite seguir cómo reaccionó la población frente a los primeros indicios del desastre. También aparece Julia Félix, una de las empresarias más influyentes de la Pompeya romana, cuya historia revela el lugar que algunas mujeres podían ocupar dentro de la sociedad. El tercer protagonista es un miembro de la Guardia Pretoriana vinculado con una misión de rescate organizada desde la bahía de Nápoles cuando la magnitud de la catástrofe ya era evidente.

Cómo lo vivieron las personas reales. Ese fue el diferencial que Wright buscó desde el inicio: “Había muchísimos documentales y libros sobre Pompeya, así que nos preguntamos qué podíamos aportar nosotros. La arqueología y la investigación pueden llegar hasta cierto punto, pero siempre habrá espacios que nunca podrán explicar cómo se sentía una persona o cuál fue su experiencia humana. Ahí es donde el cine podía ayudarnos a completar esos vacíos. Queríamos que el público recordara que las personas que vivieron aquella tragedia no eran tan distintas a nosotros”.

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A través de entrevistas con distintos especialistas, Hiddleston busca ajustar la realidad acerca de lo sucedido en Pompeya y dejar atrás los mitos Christian Black

Reconstruir Pompeya implicó un desafío poco habitual: devolverle la vida a una ciudad que hoy es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Para lograrlo, el equipo combinó el rodaje en el sitio original con reconstrucciones realizadas en Malta, donde recreó calles, viviendas y edificios a partir de escaneos tridimensionales de las ruinas para mostrar cómo lucía la ciudad antes de la erupción.

“Queríamos devolverle la vida a Pompeya. Por eso escaneamos en 3D el sitio arqueológico y reconstruimos algunas de sus calles y edificios en Malta para restaurarlos tal como se veían hace casi 2000 años”, explica Wright.

Las escenas protagonizadas por Hiddleston, sin embargo, se filmaron en la propia Pompeya, un desafío adicional porque el parque arqueológico permanece abierto al público durante todo el año. “No queríamos interferir con la experiencia de quienes viajaban hasta allí para conocer el lugar. Muchas veces filmábamos mientras pasaban las visitas guiadas, así que diseñamos una producción muy ágil para movernos rápidamente sin alterar el recorrido de los turistas”, recuerda el productor.

“Queríamos devolverle la vida a Pompeya. Por eso escaneamos en 3D el sitio arqueológico y reconstruimos algunas de sus calles y edificios en Malta para restaurarlos tal como se veían hace casi 2000 años”, explica el productor ejecutivo Darrin Zammit Lupi - DARRIN ZAMMIT LUPI

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