Rose Byrne, sobre su rol en Physical: “El público se relaciona mejor con personajes que no son sencillos”

La oferta de grandes series en las plataformas de streaming no se detiene: desde este viernes Apple TV+ presenta una de sus grandes apuestas para 2021, Physical, una comedia negra sobre una ama de casa de comienzos de los 80 que encuentra una manera de lidiar con su familia y sus demonios internos con el aeróbic. Con el protagónico de la versátil Rose Byrne, que regresa a un protagónico en la pantalla chica después de Damages, la ficción muestra a una generación cruzada por el fin de sus ideales.

Inspirada en el boom de la gimnasia aeróbica gracias a figuras como Jane Fonda, Physical se centra en Sheila Rubin, una mujer adulta hastiada de su vida y su presente pero sin perspectiva de cambiar. Casada y con dos hijos, se esfuerza por demostrar normalidad mientras en su interior es crítica y despiadada consigo misma y con los demás.

“Creo que es un personaje muy complejo… ¡Y eso es genial! La audiencia se relaciona mejor con personajes que no son sencillos si están bien escritos. No es fácil, pero si lográs mostrarlos con sus contradicciones sin que dejen de ser queribles, suelen ser los que más interés despiertan. Es lo que sucedió con Patty Hewes en Damages o con Tony Soprano. Ni bien leí los guiones entendí que Sheila era complicada y fuerte. Y eso me entusiasmó”, le explicó Byrne en una charla a solas con LA NACION.

La persona responsable de escribir tan bien a Sheila es Annie Weisman, una guionista y productora que saltó a la fama gracias a las últimas Desperate Housewives: “Mi objetivo era realmente crear un personaje femenino que transita estas contradicciones que nos son familiares a muchas de nosotras: debemos mostrarnos contenidas, serenas y hermosas por fuera mientras por dentro todo es confusión. Y eso realmente te puede deshacer por dentro. Esos personajes son los más interesantes para escribir y, afortunadamente para mí, Rose Byrne logró ponerle el cuerpo, la cara y el alma perfecta. Realmente aportó tanto al personaje que ha sido un placer colaborar con ella en eso y creo que será muy divertido para la gente verlo”.

Rory Scovel, un comediante de stand up que aquí debuta como actor dramático en el rol del marido de Sheila, coincide en el talento de su compañera de elenco. “Trabajar con Rose fue increíble, y me siento muy afortunado porque estoy acostumbrado a hacer reír frente a una audiencia y aquí estoy con Danny, un hombre que llega a la mitad de su vida sin saber hacia dónde está yendo. Está muy lejos de ser alguien agradable, pero creo que muchos pueden empatizar con el hecho de estar perdido siendo adulto y no saber qué dirección debe tomar ”, aseguró.

Rory Scovel interpreta a Danny, un profesor que termina involucrado en la política

Y es que en los primeros episodios Danny pierde su trabajo como profesor y decide postularse para un cargo público, traicionando los valores que él y su mujer defendieron en su juventud. El camino no será fácil porque habrá que transformar la vida cotidiana de la familia y ella estará en el centro de atención sin quererlo, lo que profundizará sus desórdenes alimenticios.

“Sheila está llena de demonios internos y la está consumiendo una enfermedad que ni siquiera sabe que tiene. Y construyó una vida en donde no puede contarle la verdad a nadie. Eso la termina llevando a hacer más o más acciones inesperadas y moralmente dudosas. Pero es la consecuencia de tantos secretos y mentiras”, explicó Byrne.

Tal como muestra Physical, a comienzos de los 80 no existía demasiada información sobre los trastornos alimenticios, algo que ponía a las mujeres y hombres que los sufrían en una situación aún más delicada. Pero, en medio del caos de su vida personal, familiar y social, Sheila descubre una salida: transformarse en instructora de aeróbic .

El fitness en la serie no se trata solo de un guiño de época sino una verdadera transformación para su cuerpo y su propia personalidad. Para lograr estar a la altura de las circunstancias, la actriz se dedicó de lleno a la preparación: “Si bien siempre me gustó estar activa, en los dos meses previos al inicio de las grabaciones tomé clases diarias por Zoom con Jennifer Hamilton, nuestra maravillosa coreógrafa. Además del esfuerzo físico, lo más complejo fue poder mostrar cómo Sheila se va convirtiendo en una buena profesora y encontrar esa evolución en sus movimientos”.

“Además de cómo mover el cuerpo fue necesario encontrar su voz como entrenadora, porque parte del trabajo es inspirar a los demás. Y entonces miré a Tracy Anderson o Jane Fonda, quienes lograban transmitir su entusiasmo en las clases o a través de una pantalla de televisión”, reveló la actriz.

Mostrar el mundo de la gimnasia aeróbica de esa época también involucra tener el vestuario correcto. Y aquí la serie realmente brilla con una recreación de época que incluye no solo los looks correctos, sino peinados y maquillajes que claramente tienen mucha investigación detrás y detalles de iluminación y escenografía.

Los primeros 80 construyen el fondo de la serie Prensa Apple TV+

En la visión de Byrne, el vestuario fue clave para entrar en el personaje: “Es importante dejar en claro que no es una serie sobre los 80, sino una historia que transcurre en los primeros años de los 80, que es algo completamente distinto. Aún conviven muchos estilos de los 70 y comienzan a aparecer telas que no eran fáciles de conseguir y que, en muchos casos, solo se veían en la televisión”.

Scovel, su compañero de elenco, coincide: “Cuando vi mi vestuario pensé que estaban locos, que quedaría ridículo. ¡Tengo escenas en la playa con un pantalón tan corto que me daba vergüenza! Pero después de un rato de llevar puestas estas prendas son tan cómodas que uno entiende por qué las elegían. Y que no era nada ridículo. Hasta te diría que extraño ir al trabajo todos los días y ponerme ropa así”

Del fin de los sueños de los 60 a la dura realidad de los 80, la serie Physical muestra las contradicciones de una generación en una historia inspirada en el boom del aeróbic

Los personajes en Physical tienen un pie en la década del 70 y otro en los 80, un momento de cambio histórico profundo en el mundo pero sobre todo en Estados Unidos. Se trata de un retrato de época inspirado por la propia vida de Weisman: “Me crié en el sur de California y alcancé la mayoría de edad en el inicio de los 80, viendo cómo mis padres, que habían sido hippies radicales en Berkeley en los años 60, se convertían en votantes de Reagan. Me tocó presenciar esa contradicción en este período de tiempo”.

“En muchos sentidos, el movimiento de mujeres le había fallado políticamente a las mujeres y a los ideales de los 60 y eso lo pude ver en mi propia familia, en donde el único empoderamiento posible era el económico y estaba destinado a muy pocas. Y siempre quise escribir sobre eso”, puntualizó.

Scovel, por su parte, encontró en este retrato de época notas que pueden hablar del presente: “Creo que en lo que contamos hay algo muy relevante para la política de hoy en día, porque podemos estar frente a la repetición de este ciclo con personas que fueron muy idealistas y que hoy están tentados de abrazar valores conservadores… ¿O será que sos más idealista cuando sos más joven pero, a medida que envejecés, tu visión del mundo se vuelve más conservadora?”.

Rory Scovel, como Danny Prensa Apple TV+

La serie camina, así, entre el drama y la comedia sin perder nunca el equilibrio. “ Hay mucha gimnasia y mucha música, pero también una atmósfera de oscuridad y peligro real en este tipo de vida secreta y vergonzosa como la que vive Sheila . Ella está tratando de manejar su trastorno alimenticio mientras vive momentos reales de alegría y comedia, claro. Ese tono tan amplio es el que quería transmitir. Creo que para todo el equipo de la serie ha sido muy divertido caminar juntos por esta cuerda floja sin perder el equilibrio”, puntualizó Weisman.

En el caso de Byrne, Physical es el regreso a la pantalla chica como protagonista de una serie después de haber hecho en 2007 Damages junto a Glenn Close: “¡Damages se adelantó a su tiempo! Salimos el mismo año que Mad Men, pero no teníamos muchos otros parámetros para compararnos. Obviamente, HBO puso la vara bien alta con Los Sopranos, pero definitivamente era un riesgo hacer una serie de muchos episodios y temporadas… ¡Y ahora todo el mundo está haciendo series por streaming! Y nosotros estuvimos ahí mucho antes”.

“Ya no hay diferencia entre actores de series y de cine. Y, francamente, cada vez más personas ven sus historias por streaming. Así que me siento honrada de haber sido parte de esa primera ola particularmente con un programa centrado en una dinámica femenina. Sigo estando cerca de Glenn y a los creadores de Damages y sin dudas fue un período increíble de mi vida profesional y personalmente”, concluyó.