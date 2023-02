Salvados por la campana: romances prohibidos en el set, el temor a hablar de drogas y el escándalo sexual que manchó el legado de una ficción familiar

escuchar

Emitida entre 1989 y 1993, Salvados por la campana fue un éxito inesperado. Las expectativas no eran demasiadas, y el show nació con la única intención de poner en pantalla una comedia de tono ligero que atrajera a los preadolescentes. Pero la frescura de las actuaciones y los ingeniosos diálogos dieron pie a un furor que se extendió a lo largo de cuatro temporadas, pero que culminó luego de una muy mala decisión .

Un fracaso como paso previo

A mediados de los años ochenta, el productor Peter Engel llevó al canal Disney un proyecto llamado Good Morning, Miss Bliss, una historia centrada en el día a día de una maestra al frente de un grupo de alumnos de secundaria. Good Morning, Miss Bliss fue un rotundo fracaso. Los televidentes pequeños no se engancharon con la historia y fue cancelada luego de trece episodios. Engel estaba abatido ante la noticia, pero en ese momento surgió una inesperada oportunidad.

Brandon Tartikoff, uno de los máximos directivos de la NBC, le propuso a Engel elaborar un spin off de Good Morning, Miss Bliss, centrado en tres de los estudiantes que habían aparecido ahí, y que según su óptica, tenían el potencial suficiente para estar al frente de su propio título . Ellos eran Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), Screech (Dustin Diamond) y Lisa (Lark Voorhies). Engel no confiaba demasiado en esa propuesta, ni se sentía seguro al frente de una ficción dedicada al mundo adolescente, pero perdido por perdido terminó por aceptar el desafío. De ese modo, el trío de personajes se mudó a la NBC, en el marco de un proyecto que iba a convertirlos en las principales estrellas.

En las primeras reuniones para establecer los lineamientos de esta suerte relanzamiento camuflado, Engel trazó un nuevo grupo de protagonistas que acompañaran a los mencionados Zack, Screech y Lisa. Con respecto al nombre, hubo una pequeña disputa. Tartikoff propuso Cuando suena la campana, pero uno de sus asistentes opinó que sería una mejor opción Salvados por la campana. A Engel el título no le gustó en absoluto, pero no quiso discutir demasiado, porque estaba convencido que una frase tan común debía estar registrada. Pero su desilusión fue mayor cuando descubrió que eso no era así, y que en la puerta de su oficina figuraba el cartel que lo señalaba como productor de Salvados por la campana.

Nuevas y viejas caras

Al tratarse de un elenco mixto, integrado en parte por personajes ya presentados y otros nuevos, la tarea de encontrar los nombres ideales fue relativamente sencilla. En su rol de Zack, Gosselaar se había inspirado en Ferris Bueller de Experto en diversión, o sea, el estudiante ingenioso y carismático, que lograba llevar a cabo todo tipo de travesuras sin que ninguna autoridad lo atrapara. En la historia, Screech era el mejor amigo de Zack, y el actor que lo interpretaba, Dustin Diamond, solo tenía 12 años cuando fue elegido por casting (Engel no tardó en arrepentirse de esa decisión, porque la diferencia de edad era muy evidente). Ese trío original lo completaba la actriz Lark Voorhies, en la piel de Lisa.

A las nuevas caras del grupo central se sumaron tres más. Para interpretar a Kelly Kapowski, interés romántico del protagonista, hubo varias candidatas, y aunque el rol quedó en manos de Tiffani Amber Thiessen, Jennie Garth estuvo muy cerca de conseguirlo (mas adelante, se consagró en Beverly Hills 90210). Elizabeth Berkley también se postuló para Kelly, y si bien a Engel no le pareció la opción adecuada, su energía le gustó tanto, que ideó a un personaje solo para ella. De ese modo nació Jessie Spano, una estudiante muy exigente consigo misma y segura en sus decisiones. Para Berkley era un rol muy atractivo, aunque tenía algunos reparos en lo referido al vestuario, como destacó en una oportunidad: “Que Jessie fuera feminista, no era motivo para no vestirla de una forma que la hiciera sentir empoderada, aunque también coqueta”.

Mario Lopez, como A.C. Slater, era la última pieza del grupo central, mientras que Dennis Haskins -en la piel del director Richard Belding- era el único adulto de relevancia en el marco de la ficción.

El elenco de la serie

De esa forma, con un elenco establecido y un sinfín de tramas que giraban alrededor de las aventuras escolares de Zach y su grupo, el 20 de agosto de 1989 llegó a las televisiones de Estados Unidos la sitcom Salvados por la campana. Y el éxito fue inmediato

Un boom meteórico

En su punto más alto, se estimaba que un cincuenta por ciento de las adolescentes de los Estados Unidos veían todas las semanas el capítulo estreno de Salvados por la campana. Emitida los sábados por la mañana, la serie fue un hit que superó por mucho las expectativas de la NBC. Con el paso de los primeros episodios, los guionistas cambiaron el foco y, de algunas tramas insípidas sobre travesuras escolares, pasaron a apostar por historias un poco más elaboradas, entre las que se tocaban asuntos como el consumo de alcohol, la muerte, la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, o la pobreza.

Uno de los relatos que caló más profundo en el público fue aquel en el que Jessie se hacía adicta a las pastillas de cafeína, para así dormir menos horas y dedicarle más tiempo al estudio. Originalmente, la joven iba a consumir algún tipo de narcótico, pero desde la NBC señalaron que ese tema era demasiado espeso para una serie de un calibre más sencillo . Y si bien debieron hacer caso a esa modificación, la historia alcanzó para que los guionistas le brindaran al público una moraleja en lo referido al consumo de drogas.

Con respecto a las grabaciones, Engel y su equipo estaban muy atentos a las dinámicas personales. Por ese motivo, cuando notaron la gran química entre Lopez y Gosselaar, cuyos personajes eran rivales por el amor de Kelly, los escritores cambiaron el enfoque para convertirlos en grandes amigos.

De hecho, la energía entre el elenco era tan buena, que eso dio pie a que todos empezaran a tener citas con todos. Sin ir más lejos, el propio Gosselaar llegó a estar en pareja con sus tres coprotagonistas, a lo largo de distintos momentos. “¡Era algo incestuoso!”, exclamó ese actor en una oportunidad. Debido a tantos cruces sentimentales, que comenzaron a atentar contra el buen clima de filmación, los productores sentaron al elenco y les pidieron que sus vidas amorosas estuvieran al margen de la serie.

Si bien las temporadas eran un éxito, desde la CBS se mostraban muy ambiguos en lo referido a la continuidad de la serie. “Todos los años pensábamos que nos iban a cancelar”, comentó en una nota Gosselaar, que luego detalló: “Al final de cada temporada, siempre nos despedíamos porque suponíamos que el programa iba a ser dado de baja”. Y si bien eso no sucedió en los primeros tres años, en mayo de 1993, luego de 86 episodios, Salvados por la campana llegó a su cierre debido a un cambio de estrategia que terminó por ahogar a la serie .

Un final accidentado

Convencidos que el show podía crecer aún más, la CBS propuso un relanzamiento al que llamó Salvados por la campana: The College Years, que seguía a varios de los personajes en su llegada a la universidad. Sin embargo, el público le dio la espalda a esta propuesta, y con apenas 19 episodios al aire, la ficción fue cancelada. ¿El motivo del fracaso? Salvados por la campana era emitida los sábados al mediodía, un horario muy seguido por los preadolescentes; pero The College Years fue ubicada durante los días de semana a la noche, y allí le tocó competir con pesos pesados y con espectadores adultos que no se interesaban por un grupo de estudiantes jóvenes.

Después de ese apagado final, se estrenó una suerte de epílogo titulado Boda en Las Vegas, una película para televisión cuya trama giraba alrededor del casamiento entre Zack y Kelly. Sin más episodios a la vista, Elizabeth Berkley partió en busca de una carrera en cine (poco tiempo después, protagonizaría Showgirls, una muy popular película erótica), y Tiffani Thiessen se sumó a Beverly Hills 90210. En simultáneo, la CBS puso al aire un spin off bautizado The New Class, que funcionó muy bien a lo largo de siete temporadas, entre 1993 y el año 2000. Un intento de reboot en el 2020, con varios integrantes de la serie original, tampoco llegó a buen puerto y fue cancelado luego de dos temporadas.

Con respecto al elenco original, todos se mostraban muy unidos y era habitual que se vieran para compartir cenas o planes familiares. Llamativamente, el único que siempre faltaba era Dustin Diamond. El actor que interpretaba a Screech no tenía una buena relación con sus excompañeros, y su vida personal no tardó en ser el centro de innumerables polémicas.

Los escándalos y la muerte de Diamond

El drama de Dustin Diamond, el actor de Salvados por la campana https://www.instagram.com/dustindiamondofficial/

En el año 2006, Diamond se encontró en el centro de un sonado escándalo, con la aparición de una película pornográfica que lo tenía como protagonista. Bajo el nombre Saved by the Smell (algo así como Salvado por el olor), el actor dirigió y protagonizó este proyecto que fue la portada de innumerables publicaciones sensacionalistas. Más adelante, en el 2009, Diamond publicó el libro Detrás de la campana, un texto en el que revelaba el lado B de ese éxito juvenil. A sus compañeros de serie, no les gustó en absoluto lo que se contaba allí, principalmente porque aseguraban que se trataba de rumores infundados.

En una entrevista, Gossellar expresó: “ Todo lo que escuché sobre ese libro es negativo, y no recuerdo que sucedieran las cosas escritas ahí. Cuando me increpan diciéndome que no quiero hablar de este tema, yo digo que no tengo problema al respecto, pero que mis recuerdos sobre los rodajes son extremadamente positivos ”. Poco tiempo luego de su publicación, Diamond confesó que él se limitó a firmar el libro, y que el trabajo de escritura corrió por cuenta de redactores anónimos que recopilaron chismes jamás comprobados.

Diamond, en los tiempos de Salvados por la campana Archivo

A medida que los años pasaban, y que los protagonistas de la serie llevaban a cabo reuniones y entrevistas en conjunto, Diamond se destacaba por su ausencia. Después de una seguidilla de problemas financieros, en 2014 fue arrestado por apuñalar a un hombre, en el marco de una discusión en un bar. Por ese delito, y una denuncia por mal comportamiento en la vía publica, el actor fue condenado a cuatro meses en prisión.

Una vez fuera de la cárcel, Dustin intentó reencauzar su vida, reestablecer el dialogo con sus viejos compañeros, y vivir en paz consigo mismo. Pero en 2021, a los 44 años de edad, Diamond murió debido a una enfermedad. Prácticamente nadie de Salvados por la campana lo despidió, a excepción de Gosselaar, que le dedicó un respetuoso (pero distante) mensaje.

En el imaginario de millones de adultos que disfrutaron de Salvados por la campana durante su preadolescencia, esta serie no pierde su vigencia. En Estados Unidos, varios canales infantiles todavía emiten este show, con un rating que demuestra su indiscutido caracter de clásico televisivo para nuevas y viejas generaciones.

