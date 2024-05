Nicola Coughlan, entre su osada respuesta a los que critican su cuerpo a sus looks más llamativos en las alfombras rojas

Escuchar

La tercera temporada de Bridgerton marcan el despertar de Penelope Featherington (Nicola Coughlan), la simpática vecina de la familia protagonista de la saga que, al igual que una cenicienta inglesa, vive a la sombra de sus hermanas y de su inescrupulosa madre. Si en las dos primeras entregas, su personaje servía solo como apoyo de las historias que se contaban y en cierta manera como contraste de las otras jóvenes dispuestas a todo por conseguir un buen partido, ahora todo parece cambiar. Cuando vislumbra su destino de ser la solterona de la familia que acompañará y atenderá a su progenitora hasta el final, la joven decide encarar el desafío de convertirse en una de las damiselas listas para el cortejo. Pero para lograrlo, no solo debe cambiar su manera de relacionarse con los hombres, sino la manera en la que se presenta ante la mirada de los demás .

Nicola Coughlan, de rojo fuego, en la presentación de Bridgerton en Brasil junto a su compañero de elenco. En el último tiempo, la actriz suele lucirse en los eventos por los que pasa por sus osados looks

Este vestido de satén, ceñido en la cintura y con una gran capucha, realmente hizo destacar a la actriz durante el evento que realizó Netflix en Brasil gentileza Netflix

Para dominar las reglas del cortejo y el romance, Penelope cuenta con la inesperada ayuda de Colin Bridgerton (Luke Newton), su vecino y el joven de quien está secretamente enamorada desde pequeña. Y, además, entiende que para competir con las demás jóvenes, debe decirle adiós a los vestidos amarillos con estampados infantiles y comenzar a vestirse más elegante y sensual. El cambio en ella es paulatino, pero en cada una de las galas, da un paso más allá no solo en cuanto a su seguridad para entablar charlas con potenciales pretendientes, sino al momento de lucir esa belleza que antes había preferido ocultar.

Luke Newton y Nicola Coughlan, los protagonistas de la tercera temporada de Bridgerton HAMPSTEAD_LD_302_071922_02707

A medida que la trama avanza, su personaje y el de su adorado vecino comienzan a correr los límites de la amistad. Al respecto, la actriz de 37 años explicó en una entrevista publicada por People: “ Es un gran desafío interpretar a un personaje que no sabe qué es el sexo ”. E indicó: “Incluso cuando nos dimos el primer beso, tuvieron que decirme: ‘No puede parecer que hayas besado a alguien antes’, lo cual está bien, sí, porque incluso la colocación de las manos podría hacer que parezca demasiado madura”.

Newton, a su vez, señaló: “En última instancia, el objetivo era que pareciera realmente auténtico para esos dos personajes. Solo queríamos honrar eso porque la gente siente mucho amor por su relación, y queríamos que fuera realmente fiel a ese sentimiento. Así que teníamos discusiones sobre cómo sería su primer encuentro y cómo sería la intimidad, y si sería así, y h ablamos con el coordinador de intimidad, incluso sobre la intensidad de la escena y si era demasiado fuerte. Serían amables el uno con el otro cuando sea el comienzo de algo y hacia dónde podemos llevarlo a partir de ahí”.

“La intimidad se siente muy real”, indicó Coughlan. “Se siente una conexión muy profunda entre estas dos personas que no están tratando de que eso ocurra, que se sienten incómodos uno frente al otro... Y de repente, se vuelven como expertos en las artes amatorias y llegan a intimar juntos de una manera muy real y hermosa. Y creo que eso es lo que lo hace tan conmovedor”, dijo la actriz. “En esas situaciones íntimas encuentran momentos para reír; los ves resolverlo juntos, y me encanta”, añadió.

Para el estreno de la tercera temporada de la serie, la actriz eligió un sensual vestido en tono tiza que recordó a las divas del cine clásico ANDREA RENAULT - AFP

Para que el cambio rotundo de su personaje se viera reflejado en pantalla como ella pretendía, Coughlan tomó cierto control creativo en la nueva temporada. Cuando llegó el momento de filmar las escenas más íntimas, según la actriz le dijo a la revista Stylist, decidió trabajar estrechamente con la coordinadora de intimidad de la serie, Lizzy Talbot, para fusionar los guiones con la coreografía. “ Pedí específicamente ciertas líneas y momentos a incluir ”, reveló.

La actriz reveló que las escenas de desnudez de la tercera temporada la ayudaron a empoderarse y sentirse muy feliz con su cuerpo ANDREA RENAULT - AFP

“ Hay una escena en la que estoy muy desnuda ante la cámara y esa fue mi idea, mi elección. Simplemente, lo sentí como la mejor respuesta a todos los cometarios maliciosos sobre mi cuerpo. Fue increíblemente empoderante. Me sentí hermosa en ese momento y pensé: ‘¡Cuando tenga 80 años, quiero recordar esto y recordar lo jodidamente sexy que me veía!’”, expresó. Y resumió: “Me sentí genial con la desnudez de mi personaje esta temporada porque no solo lo consentí, sino que lo conduje”.

Nicola Coughlan, otra vez acentuando sus curvas, en la premier de la serie Big Mood, que también la tiene como protagonista Charles Sykes - Invision

El actor Luke Newton también se refirió al tema, pero desde otra perspectiva: “Realmente no hay manera de prepararte para desnudarte frente a tus amigos... Creo que siempre ha existido esa especie de signo de interrogación subyacente entre ellos. Y la gente obviamente quería que llegaran al punto al que estamos llegando ahora, así que supongo que siempre estuvo en el fondo de nuestras mentes”.

El 14 de septiembre de 2023, Nicola Coughlan asistió a un evento organizado por Vogue en el Theatre Royal Drury Lane, en Londres, con un atuendo muy sugestivo Dave Benett - Getty Images Europe

