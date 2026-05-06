Se reveló el motivo por el que Helena Bonham Carter quedó afuera de la cuarta temporada de The White Lotus

La cuarta temporada de The White Lotus ya comenzó a generar titulares incluso antes de su estreno, y no precisamente por su trama. A pocos días de iniciado el rodaje en Francia, una inesperada salida sacudió la producción: Helena Bonham Carter abandonó el proyecto. Este martes, se supo cuál fue el motivo de su salida: diferencias creativas con el creador de la serie, Mike White.

Según informó Variety, el conflicto surgió a partir de la visión que White tenía sobre el personaje y el enfoque interpretativo que esperaba de la actriz. El director le habría solicitado una “actuación más exuberante”, lo que no coincidía con la propuesta de Carter. La actriz, de 59 años, dejó la serie apenas nueve días después del inicio de la producción, en una decisión tan abrupta como reveladora de las tensiones detrás de escena.

Helena Bonham Carter se sumó a la polémica por The Crown Netflix

Desde HBO intentaron bajar el tono del conflicto, aunque confirmaron que el problema radicaba en el personaje. “Cuando el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus acababa de comenzar, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no encajaba una vez en el set”, explicó un portavoz a Page Six. En la misma línea, agregaron: “HBO, los productores y Mike White lamentan no poder trabajar con ella, pero siguen siendo fervientes admiradores y esperan con gran ilusión poder colaborar pronto con la legendaria actriz en otro proyecto”.

El personaje que Carter iba a interpretar era el de una estrella en decadencia que buscaba un regreso triunfal, una figura cargada de matices que, aparentemente, no terminó de encontrar su forma definitiva en pantalla.

La salida de Carter se dio en un contexto ya convulsionado: la tercera temporada de la serie había sido más comentada por las tensiones internas del equipo que por su desarrollo narrativo. Este nuevo episodio parece confirmar que el detrás de escena de la ficción sigue siendo tan intenso como lo que ocurre dentro de ella.

Sin embargo, la producción reaccionó con rapidez. Apenas unos días después, se anunció la incorporación de Laura Dern, otra figura de peso en Hollywood. Aunque en un principio se habló de un reemplazo directo, lo cierto es que Dern no interpretará el mismo personaje que Carter. Según se confirmó, White decidió escribir un rol completamente nuevo para ella, adaptado a su perfil actoral.

La elección de Dern no es casual. La actriz ya tiene una relación previa con White: trabajaron juntos en la película Year of the Dog (2007) y en la serie de HBO Enlightened (2011). Además, los fanáticos más atentos recordarán que Dern ya tuvo una participación en The White Lotus, aunque de manera indirecta: en la segunda temporada prestó su voz —sin acreditar— al personaje de la esposa de Dominic Di Grasso, interpretado por Michael Imperioli.

El rodaje de esta nueva entrega se desarrolla en algunos de los escenarios más glamorosos de Europa, incluyendo Cannes, Saint-Tropez, Mónaco y París. La historia estará ambientada en un lujoso resort durante el Festival de Cine de Cannes, un marco ideal para desplegar el característico retrato de tensiones sociales, privilegios y decadencia que define a la serie.

La actriz Laura Dern JUSTIN TALLIS - AFP

Con un presupuesto que, según Variety, alcanza los 120 millones de dólares, la producción se extenderá durante siete meses, utilizando el tradicional festival de cine como uno de sus principales ejes narrativos y visuales.

El elenco de esta temporada es particularmente ambicioso e incluye nombres como Rosie Perez, Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Chloe Bennet, Heather Graham, Steve Coogan, AJ Michalka y Sandra Bernhard, entre otros.