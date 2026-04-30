White Lotus, cuarta temporada: tras la inesperada salida de Helena Bonham Carter, la reemplazaron por Laura Dern

La tercera temporada de The White Lotus dio más que hablar por las tensas relaciones entre los miembros del equipo que por la trama en sí. Ahora, apenas comenzadas las grabaciones de la cuarta temporada, una de las protagonistas abandonó el proyecto y sustituida por otra gran figura de Hollywood.

La semana pasada, la producción de la exitosa serie de HBO anunció su decisión de dejar afuera del proyecto a Helena Bonham Carter porque “su personaje no encajaba”.

Helena Bonham Carter en una escena de la serie The Crown Netflix

“Con el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus recién iniciado, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no encajaba“, explicó HBO Max en un comunicado. “El papel se ha replanteado, se está reescribiendo y se buscará una nueva actriz en las próximas semanas. HBO, los productores y Mike White lamentan no poder trabajar con ella, pero siguen siendo grandes admiradores y esperan con ilusión colaborar pronto con la legendaria actriz en otro proyecto”, decía el texto.

Este miércoles, se informó que quien se une al elenco es la actriz Laura Dern. La decisión puede resultar sorpresiva, pero en realidad tiene lógica si se tiene en cuenta que la protagonista de Corazón salvaje y Terciopelo Azul es una vieja conocida del creador de la serie, Mike White.

Laura Dern se suma a la exitosa serie de HBO JUSTIN TALLIS - AFP

En rigor, Dern ya “apareció” en la serie: en la segunda temporada le prestó su voz a la esposa del adicto al sexo Dominic Di Grasso, el personaje interpretado por Michael Imperioli. Todavía no está claro si retomará ese rol o le dará vida a uno nuevo.

White y Dern ya trabajaron juntos en la serie Enlightened, emitida entre 2011 y 2013 también por HBO, y anteriormente en la comedia El año del perro, de 1997. Según informó Variety, la actriz estadounidense no “reemplazará” a su par británica, sino que asumirá un nuevo rol escrito específicamente para ella.

Michael Imperioli, en una escena de la segunda temporada de The White Lotus

El equipo de producción, realizadores y artistas ya se encuentran grabando la cuarta temporada de la serie ganadora del Emmy en Francia, principalmente en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, aunque trascendió que también filmarán algunas escenas en París.

La serie se basa en la convivencia, armónica o no, de un grupo de huéspedes y los trabajadores de una cadena de hoteles de lujo. Cada temporada transcurre en un hotel distinto de la cadena, y esta vez, según se anunció, la trama “seguirá a un nuevo grupo de huéspedes del hotel White Lotus y a empleados durante una semana, en el marco del Festival de Cine de Cannes”.

Las primeras tres temporadas se grabaron en Hawái, Italia y Tailandia, con estrellas como Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Connie Britton, Aubrey Plaza, Theo James, Walton Goggins, la cantante Lisa y Sam Rockwell, en roles protagónicos.

Además de Dern, el nuevo elenco incluye a estrellas como Vincent Cassel (El cisne negro), el comediante Steve Coogan, Alexander Ludwig (Vikingos), Heather Graham (Boogie Nights: Juegos de placer), Chris Messina (Argo), Rosie Pérez (Una noche en la Tierra), la cantante AJ Michalka, Sandra Bernhard (El rey de la comedia), Laura Smet (Fauda) y Kumail Nanjiani (The Screener).

Este no es el único proyecto que Dern encarará en los meses venideros. Junto a Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley, la actriz protagonizará la tercera temporada de Big Little Lies, que ya se encuentra en etapa de preproducción.

Laura Dern junto con sus compañeras de la serie Big Little Lies, luego de una gran noche para ellas en la entrega de los Globo de Oro Archivo

Otro proyecto de alto perfil para Dern

Además, protagonizará la primera serie de ficción inspirada en Jeffrey Epstein, el tristemente célebre financista estadounidense y depredador sexual convicto que lideró una de las redes de tráfico y abuso de menores más extensas de la historia reciente, con la complicidad de su expareja Ghislaine Maxwell.

En la serie, Dern interpreta a Julie K. Brown, una destacada periodista de investigación estadounidense que trabaja para el periódico The Miami Herald. En 2018, Brown publicó una exhaustiva serie de reportajes en los que expuso cómo Epstein había logrado evadir una condena federal severa en 2008 tras negociar un polémico y secreto acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Florida. Para sacar a la luz la verdad, localizó y convenció a decenas de sobrevivientes para que rompieran el silencio y relataran los abusos sufridos dentro de la red que regenteaba.

Brown plasmó toda su investigación en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story. Su valiente labor le ha valido numerosos galardones, incluidos dos prestigiosos Premios George Polk. En la actualidad, continúa investigando de cerca las masivas desclasificaciones de documentos oficiales vinculadas al caso.