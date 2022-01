Series: 2022 será el año de grandes estrenos y esperados retornos postergados por la pandemia

La industria televisiva es un tren que no puede parar y necesita más y más nafta para seguir en marcha. Muchas son las series que los canales y plataformas ya tienen en marcha para 2022, y pocas serán los que se recuerden a final de año. Además, con mucha frecuencia, los verdaderos éxitos son aquellos que nadie espera (véase El juego del calamar). En cualquier caso, ya se puede llenar la agenda con algunos títulos que llegarán (pandemia mediante) en los próximos doce meses y que continúan con algunas de las grandes tendencias que se perfilaron en los últimos años.

La gran batalla

Este año el enfrentamiento más destacado en el mundillo de las series será entre dos grandes historias de fantasía épica. El objetivo es conseguir el título de sucesor de Game of Thrones. Con fecha establecida con un año de antelación, la serie sobre El señor de los anillos se estrenará en Amazon Prime Video el 2 de septiembre después de que la plataforma pagara unos 250 millones de dólares por los derechos para adaptar las novelas de J.R.R. Tolkien y gastara, supuestamente, entre 100 y 150 millones de dólares más en la producción de la primera temporada. Por su parte, House of the Dragon será la primera ficción derivada de Game of Thrones en ver la luz para contar la historia de los Targaryen unos 200 años antes de los hechos de la serie original.

Extraña realidad

Lily James como Pamela Anderson en la miniserie sobre la relación con su ex marido Tommy Lee Captura de pantalla

Una de las grandes tendencias de los últimos años es dirigir la mirada a hechos o personajes de la vida real para probar que muchas veces la realidad supera a la ficción. Pam & Tommy (febrero en Star+) contará en ocho capítulos la historia del famoso video sexual que protagonizaron en los noventa Pamela Anderson y Tommy Lee, interpretados por Lily James y Sebastian Stan. La nueva creación de Shonda Rhimes es Inventando a Anna (11 de febrero en Netflix), con Julia Garner como Anna Delvey, una rica heredera alemana que resulta ser una farsante. En Julia (HBO Max), Sarah Lancashire (Happy Valley) interpretará a la chef televisiva Julia Child, ya encarnada en el cine por Meryl Streep en la película Julie & Julia. Y el showrunner David Simon volverá a adentrarse en las peligrosas calles de Baltimore que ya transitó en The Wire para contar en We Own This City (HBO Max) el entramado de una conspiración criminal en el departamento de policía de la ciudad descubierto en 2015.

Además, coincidiendo con su 50 aniversario, el caso Watergate será el centro tanto de The White House Plumbers (HBO Max), con Woody Harrelson y Justin Theroux, como de Gaslit (Starz), con Julia Roberts y Sean Penn. Y las hazañas deportivas de los Lakers en los años ochenta se convertirán en una miniserie de HBO protagonizada por Jon C. Reilly y producida por Adam McKay. Más contemporánea será la miniserie This Sceptred Isle, en la que Kenneth Branagh interpretará al primer ministro británico Boris Johnson en los primeros tiempos de la pandemia. Por otro lado, Amanda Seyfried encarnará a Elizabeth Holmes en The Dropout (podría estar disponible en la Argentina por Star+), mientras que Anne Hathaway y Jared Leto serán los protagonistas de WeCrashed (Apple TV+), que contará el ascenso y caída de la empresa WeWork.

El True Crime también tendrá un lugar en las series: David E. Kelley prepara Love and Death para HBO Max, que explora el asesinato con un hacha de una mujer por parte de su mejor amiga en 1980. La misma plataforma estrenará The Staircase, basada en la popular serie documental homónima disponible en Netflix, que ahora tendrá a Colin Firth interpretando al escritor Michael Peterson, acusado de asesinar a su esposa, papel a cargo de Toni Collette.

La liga de los hombres y las mujeres extraordinarios

John Cena en Peacemaker, lo nuevo de HBO Max HBO Max

Si la lista de historias televisivas basadas en hechos reales es extensa también lo es la de las series basadas en cómics. El primer estreno del año del género será Peacemaker, el 13 de enero en HBO Max. Creada y dirigida por James Gunn, la ficción pone al personaje de John Cena en El escuadrón suicida en el centro de una cómica y violenta trama.

Del lado de Marvel, en 2022 Disney+ estrenará Mrs. Marvel, con una heroína de 16 años paquistaní-estadounidense musulmana; Moon Knight, con un superhéroe con múltiples personalidades interpretado por Oscar Isaac; y She-Hulk, con Tatiana Maslany como la abogada con superpoderosa prima de Hulk. Además en la plataforma de Disney también habrá novedades desde el universo Star Wars con el esperado lanzamiento de la miniserie Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor.

Nostalgia a la orden del día

El elenco en pleno de How I Met Your Father Star+

La televisión en su versión arqueológica también le dará nueva vida a éxitos del pasado con How I Met Your Father, el spin off de la exitosa sitcom How I Met Your Mother, protagonizada por Hilary Duff que se verá por Star+, mientras que en Disney+ se estrenará Willow (Disney+), secuela de la película con el mismo título que llegó a los cines en 1988.

La búsqueda de material del pasado también incluirá a Wednesday, la miniserie que Tim Burton dirigirá para Netflix centrada en la hija mayor de la familia Addams, Merlina (como se conoce al personaje en América Latina), con Jenna Ortega como la joven y Catherine Zeta-Jones como su madre Morticia.

Del libro a la pantalla

Severence, de Apple TV+ Apple tv+

También habrá adaptaciones literarias como la miniserie basada en la novela de Sally Rooney, Conversation with Friends, la misma autora de la excepcional Normal People (disponible en StarzPlay), Tokyo Vice (producida y dirigida en parte por Michael Mann) y el policial Dark Winds.

Del lado de las comedias, Apple TV+ estrenará la original serie de misterio The Afterparty en la que cada episodio se cuenta el mismo hecho pero desde la perspectiva de un personaje distinto, utilizando también diferentes estilos y géneros narrativos. Además, Ben Stiller dirigirá Severance para la misma plataforma, la historia de un grupo de empleados sometidos a un procedimiento quirúrgico que les permite separar totalmente los recuerdos del ámbito laboral y personal protagonizada por Adam Scott, Christopher Walken y John Turturro.

Viejos conocidos

Un nuevo adelanto de la cuarta temporada de Stranger Things - Fuente: Netflix

Claro que más allá de los estrenos, 2022 tendrá también grandes regresos. Así, uno de los más esperados, Borgen, ya tiene su lugar en el calendario del nuevo año el 13 de febrero, cuando la cuarta temporada del ciclo danés esté disponible en Netflix. Esa misma plataforma tiene una abultada agenda de retornos de éxito casi garantizado: para la quinta temporada de The Crown habrá que esperar hasta noviembre, pero antes llegarán los últimos episodios de Ozark (21 de enero), Bridgerton (25 de marzo) y Stranger Things, aun sin fecha exacta confirmada pero anunciada para el verano boreal.

HBO Max presentará la postergada segunda temporada de Euphoria el 10 de enero y el 18 de febrero, por Amazon Prime Video, se podrá ver la postergadísima cuarta entrega de la comedia The Marvelous Mrs. Maisel.