House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, “se ve espectacular”, según los directivos de HBO

El rodaje de House of the Dragon, el primer spin off de Game of Thrones, avanza viento en popa en Reino Unido y ya despierta entusiasmo entre los directivos de HBO. Según declaró la jefa de contenidos de la señal, Casey Bloys, en diálogo con la revista Variety, la precuela ambientada tres siglos antes de los eventos de la serie original “se ve espectacular”. Asimismo, la ejecutiva afirmó que “el elenco que convocaron Miguel [Sapochnik] y Ryan [Condal] se ve bien”, refiriéndose a los showrunners de la nueva producción de la franquicia.

Además de Condal y Sapochnik -el director británico hijo de argentinos que dirigió seis episodios de GOT, incluida la popular “Batalla de los bastardos”-, House of the Dragon contará con la colaboración de George R.R. Martin, autor de las novelas que inspiraron la serie original y del spin off Fuego y sangre, en el que está basado este nuevo capítulo de la saga, que relatará la historia de la casa Targaryen. La primera temporada constará de 10 episodios y se centrará en un período crucial para la estirpe que gobernó durante siglos Westeros: el reinado de Viserys I y la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

La precuela de Game of Thrones contará la historia de la familia de Danaerys Targaryen (Emilia Clarke), cuya insignia es el dragón Captura

Paddy Considine encarnará a Viserys, mientras que Matt Smith -conocido por su rol como Felipe de Edimburgo en las dos primeras entregas de The Crown- se pondrá en la piel de su hermano menor, el príncipe Daemon Targaryen. Rhys Ifans (Un lugar llamado Notting Hill), Eve Best, Steve Toussaint, y Olivia Cooke son otros de los nombres que conforman el reparto de la serie que comenzó a filmarse el mes pasado y llegará a las pantallas en 2022. El personaje de Toussaint es Lord Corlys Velaryon, también conocido como The Sea Snake, mientras que Cooke e Ifans interpretarán, respectivamente, a la reina Alicent Hightower y su padre Otto, mano del rey de Viserys, como también del predecesor -y abuelo- de este último, Jaehaerys I.

Olivia Cooke y Rhys Ifans como Alicent y Otto Hightower, en una de las escenas del rodaje de House of the dragon en Cornualles @houseofthedragonhbo

Cabe recordar que House of the Dragon es tan solo uno entre varios spin offs de GOT que HBO prepara, en su intento de explotar al máximo esa marca y hacer frente a sus competidores en la llamada “guerra del streaming”. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Bloys en la misma entrevista, la precuela es por lejos el más avanzado de esos proyectos. “Es el único que está siendo filmado. Todos los demás están en distintas etapas de desarrollo”, explicó la ejecutiva y agregó: “La gente puede pensar que tenemos 10 series rodando actualmente. Solo hay una que saldrá al aire en 2022. Veremos cómo avanzan los otros guiones”.

Hasta ahora, se sabe que Martin está involucrado en al menos seis otras producciones, de las cuales una -basada en su serie de novelas titulada Los cuentos de Dunk y Egg- todavía se encuentra en las primeras fases de desarrollo.

