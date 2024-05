“The Hunt for Gollum”. El señor de los anillos tendrá una nueva película, y Peter Jackson formará parte del proyecto

Escuchar

Luego de la trilogía original de El señor de los anillos, una verdadera mina de oro para Warner Bros, la productora no cesó jamás en su intención por buscar nuevos proyectos cinematográficos y televisivos anclados en el universo de J. R. R. Tolkien, el escritor que dio nacimiento a ese fascinante universo literario. De esa manera, entre 2012 y 2014 se estrenó un trilogía de películas basada en El Hobbit (que no tuvo el impacto de la saga original) y Amazon Prime Video lanzó en su plataforma Los anillos del poder, una serie que explora el pasado de Galadriel. Y en las últimas horas, se anunció un nuevo largometraje perteneciente a esa franquicia, titulado The Hunt for Gollum.

Idris Elba a la izquierda, junto a Andy Serkis Instagram: Andyserkis

Desde Warner Bros confirmaron la realización de este film, que contará con la producción de Peter Jackson (director de las dos trilogías de la saga), y en el que también estará el equipo de guionistas habitual, integrado por Fran Walsh y Philippa Boyens. Aún no hay ningún tipo de información con respecto a la trama del film, pero su nombre da una pista muy clara sobre quién será el eje de la acción.

Em The Hunt for Gollum, el director Peter Jackson oficiará de productor ejecutivo

Conocida momentáneamente como The Hunt for Gollum (no está confirmado si ese será su título definitivo), la historia girará alrededor de la criatura conocida como Smeagol, que consiguió el anillo único de manera fortuita, para luego refugiarse en una caverna, perder el objeto a manos de Bilbo y luego formar parte de la aventura que llevó a Frodo y a Sam a destruir esa peligrosa herramienta. Teniendo en cuenta el camino de Gollum, no sería de extrañar que la película haga foco en los años posteriores a los que dicho personaje consiguió el poderoso anillo, y cómo decidió exiliarse en esa cueva, en la que también habitaba un imponente dragón. De ese modo, el largometraje podría ser una precuela a La comunidad del anillo.

El cine volverá a la Tierra Media, hogar de El señor de los anillos Amazon Prime Video

La buena noticia es que Andy Serkis (el actor que le dio vida a Gollum en la trilogía original), no solo volverá a componer a Smeagol, sino que incluso dirigirá este nuevo largometraje. En un comunicado oficial, desde Warner Bros anunciaron: “A lo largo de más de dos décadas, los cinéfilos alabaron la trilogía de El señor de los anillos, debido a la devoción innegable que Peter, Fran y Philippa mostraron a la hora de preservar el legado de la obra de Tolkien, garantizando que el público pudiera experimentar el mundo increíble que él creó, de una forma que dignificara su visión literaria. Y nos honra que ellos hayan aceptado otra vez ser nuestros socios en estas nuevas dos piezas. Con Andy a bordo para dirigir The Hunt for Gollum, continuamos nuestro compromiso en adentrarnos y seguir contribuyendo a la historia cinematográfica de El señor de los anillos”.

Junto a The Hunt for Gollum, la segunda película vinculada a esa saga es The War of Rohirrim, un film animado que transcurrirá 260 años antes de la trilogía de El señor de los anillos, en el marco de una batalla en la que un rey de Rohan debe resistir a un poderoso ataque, en el Abismo de Helm. Este largometraje tiene su estreno pautado en Estados Unidos, para el 13 de diciembre de este año.

Un increíble hobby de Tolkien

JRR Tolkien, creador de El señor de los anillos Haywood Magee - Hulton Archive

John Ronald Reuel Tolkien tenía un “vicio secreto”. El autor de las populares novelas de fantasía épica El Hobbit y El Señor de los Anillos lo reveló en una charla a una asociación literaria en 1931. Y no era una adicción reciente: cayó en ella desde su infancia y nunca escapó de sus garras. Ese placer privado era malgastar el tiempo construyendo lenguajes imaginarios por pura diversión, incluido un vocabulario sin sentido llamado “Nevbosh”, que comenzó a inventar cuando era niño, y predecesor de las lenguas élficas de El Señor de los Anillos.

Aunque no se ufanó de dejarse seducir por su hobby, al final de su vida llegó incluso a atribuirle la existencia del mundo que creó al deseo de darle a sus lenguas un hogar y pueblos que las hablaran. Quizás, se habría librado del vicio al dejar atrás la niñez, de no ser porque su primer empleo profesional fue en las catacumbas de una biblioteca de Oxford, al trabajar con los quisquillosos editores de lo que sería el Oxford English Dictionary (OED). Entre 1919 y 1920, lo hicieron responsable de al menos 60 palabras que comenzaban con “W”.

