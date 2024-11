Series de noviembre: cuáles son los estrenos más importantes en Disney+, Max, Prime Video y más

Un repaso por las ficciones destacadas que debutan en la pantalla chica durante el transcurso de este mes

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

2024 entra en su recta final: solo quedan dos meses para comenzar 2025. Sin embargo, eso no significa que las señales streaming no tengan reservados estrenos importantes en materia de series para las próximas semanas. Y para no perderse ninguno de esos lanzamientos, a continuación un repaso por los títulos más prometedores que llegarán durante noviembre a las principales plataformas.

Como agua para chocolate

Basada en la novela homónima de Laura Esquivel (que ya tuvo una película en 1992), Como agua para chocolate llega como miniserie de seis episodios. Aquí la historia gira alrededor de una conmovedora saga romántica, que tiene a la Revolución Mexicana como paisaje de fondo. La protagonista es Tita (Azul Guaita), una joven que como hija menor de la familia, debe seguir la tradición de renunciar al amor para dedicarse a cuidar de su madre en su vejez. Pero todo cambia cuando conoce a Pedro (Andrés Baida), por el que siente un profundo amor que no podrá vivir de forma libre, debido a los mandatos familiares que la aprisionan.

Los sentimientos de Tita la llevarán a replantearse su vida, y poner en crisis una tradición que se convierte en un ancla. El refugio de ella será entonces su otro gran amor, la cocina. Mediante toda clase de recetas, Tita será capaz de expresar todas las emociones que la atraviesan, y las comidas se convertirán en una forma de asomarse al alma de esta mujer. Como agua para chocolate es producida por Salma Hayek y el elenco lo completan Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Ángeles Cruz y Mauricio García Lozano.

Ya disponible en MAX

Cromañón

El 30 de diciembre de 2004, un incendio ocurrido en el local República de Cromañón durante un recital de Callejeros provocó la muerte de 194 personas y dejó secuelas físicas y psicológicas en muchos de los sobrevivientes. Se trató de una de las mayores tragedias ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires, y sus consecuencias marcaron a fuego a varias generaciones de argentinos, más allá de las sonadas ramificaciones políticas y policiales del caso. Veinte años después de ese hecho, la serie Cromañón reconstruye ese doloroso momento desde la óptica de un grupo de adolescentes que asistieron a ese fatídico recital.

Malena (Olivia Neuss) es una joven que luego de sobrevivir a Cromañón, cuatro años más tarde decide volver al lugar para curar las profundas heridas emocionales que la acompañan desde aquel día, y la culpa que le significa haber vivido luego de ver morir a muchos de sus amigos. La miniserie cuenta con guiones de Josefina Licitra, Pablo Plotkin y Martín Vatenberg, y el elenco lo integran José Giménez Zapiola, Soledad Villamil, Luis Machín, Paola Barrientos, Esteban Lamothe, Dani La Chepi y Muriel Santa Ana, entre muchos otros.

Disponible desde el viernes 8 en Prime Video

Un león en el bosque

Un matrimonio se enfrenta al duro desafío de concientizar a su pequeña comunidad cuando el hijo de ambos, León, es echado de su colegio tras ser diagnosticado como autista. El niño de nueve años pierde entonces su lugar de pertenencia, y su padre y su madre no bajarán los brazos en la búsqueda por revertir esa injusticia institucional, a medida que ambos se encuentran ante la indiferencia de quienes los rodean. Un león en el bosque es una serie de ocho episodios producida por Martín Kweller, que contó con el asesoramiento de un equipo especializado en TEA, con el fin de darle verdad a este relato. Esta producción tiene a prestigiosos intérpretes argentinos como Federico D´Elía, Julieta Cardinali, Valentina Bassi, Raúl Rizzo, María Leal, Carolina Kopelioff, Julián Cerati y Lucio Elie.

Disponible desde el jueves 14, por la pantalla de FLOW

Landman

Taylor Sheridan, uno de los guionistas más importantes de la actualidad y creador de Yellowstone, Tulsa King y Lioness –todos disponibles en la plataforma– tiene preparado su nuevo título. Se trata de Landman, un drama protagonizado por Billy Bob Thornton, cuyo eje es el mundo de los pozos petrolíferos. El mencionado actor compone a Tommy Norris, un jugador clave en el entramado de los negocios vinculados al oro negro, en donde se tejen ambiciosos planes perpetrados por empresarios, en muchos casos, carentes de escrúpulos. En ese contexto que se desarrolla al oeste de Texas, Norris será testigo y partícipe de cambios constantes, en un sector millonario capaz de modificar el curso político y financiero de un país.

Sheridan tomó el popular podcast Boomtown, y lo convirtió en una ficción de diez episodios en la que puede volver a su interés por las historias centradas en grandes sagas familiares, ancladas en imponentes mundos de negocios. Junto a Billy Bob Thornton se encuentra un elenco de lujo que completan Jon Hamm, Demi Moore, Michael Peña y Andy García.

Estrena el domingo 17 por Paramount+

Duna: la profecía

Las dos películas de Duna dirigidas por Dennis Villeneuve pusieron nuevamente en el mapa al ambicioso mundo creado por Frank Herbert, compuesto por numerosas novelas. Y decididos a aprovechar el interés del público por esa franquicia, Max estrena este mes una miniserie que transcurre en ese universo, y que expande los límites de esa historia, centrándose en uno de los actores más interesantes de Duna: la comunidad de las Bene Gesserit. Aquí la trama se sitúa diez mil años antes de los hechos narrados en las películas, y las protagonistas son las hermanas Valya y Tula Harkonnen, quienes deberán luchar contra oscuras fuerzas que buscan destruir el futuro de la humanidad. Ese choque será clave en el nacimiento de la secta integrada por mujeres con poderes paranormales y ambiciones galácticas que tendrán un rol muy importante en el devenir del universo de Duna. La serie está basada en la novela Sisterhood of Dune, escrita por Brian Herbert, hijo de Frank, y Kevin J. Anderson, y el reparto cuenta con Emily Watson, Olivia Williams, Mark Strong y Sarah-Sofie Boussnina.

Disponible en Max a partir del domingo 17

Misterio en Chinatown

El productor Taika Waititi (realizador de Thor: Ragnarok y Thor: amor y trueno) dirige el primer episodio de esta miniserie centrada en las aventuras de Willis Wu (Jimmy Yang), un aspirante a actor que en sus ratos libres trabaja como mozo de un restaurant. La vida de Wu no tiene mayores sobresaltos hasta que es testigo de un crimen que transcurre en Chinatown, y que lo lleva a descubrir un mundo delictivo en el que se cruzará con todo tipo de maleantes. De esa forma, el protagonista estará en el centro de una inesperada trama policial, que lo llevará a vivir una misión de grandes e inesperados peligros. Misterio en Chinatown es una divertida ficción policial, compuesta por diez episodios.

Estrena el martes 19 por Disney+

Martín Fernández Cruz Por