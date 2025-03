El desnudo frontal masculino de The White Lotus que se volvió viral y que incomodó a su protagonista

Para destacarse y llamar la atención del público en el atiborrado universo de las series de ficción se necesitan historias atrapantes, guiones brillantes y actuaciones excepcionales. Pero incluso esas tres características pueden ser insuficientes cuando se trata de atraer el interés de los espectadores que suele dispersarse fácilmente cuando la oferta es tan abundante y variada. Y el desafío se vuelve aún más complicado con las ficciones antológicas que año a año mantienen la temática pero usualmente cambian el elenco y las locaciones de una temporada a la otra. Ese es el caso de The White Lotus, la ficción creada por Mike White que regresó a HBO hace unas semanas con una nueva historia ambientada en un paisaje paradisíaco: esta vez el país elegido para el desarrollo de la trama es Tailandia.

Claro que más allá de la belleza del territorio y el suspenso creado desde el primer episodio del relato que ofrece el programa desde su primera temporada, hay otro elemento que White incluyó en la historia desde el principio y que sigue despertando el interés de los espectadores y las redes. Se trata de los desnudos frontales masculinos que en las primeras dos temporadas estuvieron a cargo de los actores Steven Zahn y Theo James y que ahora protagonizaron Patrick Schwarzenegger en el primer episodio de este año y Jason Isaacs en el capítulo de la semana pasada.

El actor británico interpreta a Timothy Ratliff, un empresario que llega al hotel del título junto a su esposa Victoria (Parker Posey), sus hijos Saxon (Schwarzenegger), Lochlan (Sam Nivola) y su hija Piper (Sarah Catherine Hook), en busca de disfrutar de las que podrían ser las últimas vacaciones familiares dada la investigación que el gobierno está llevando a cabo sobre sus finanzas. Un desastre inminente que Timothy oculta a los suyos y que lo lleva a buscar alivio en los tranquilizantes que su mujer consume rutinariamente.

En ese estado, el personaje terminó el último episodio exhibiendo sus genitales frente a su familia. Una escena que se volvió rápidamente viral al punto de que se transformó en el tema central de la entrevista que le hicieron a Isaacs el viernes pasado en un magazine matutino de la cadena norteamericana CBS donde la conductora, Gayle King, le consultó al actor por el tema y quiso saber si había usado un postizo en la reveladora secuencia.

Isaacs junto a Parker Posey en una escena de The White Lotus Gentileza MAX

“Mucha gente está debatiendo esto por toda la internet”, comentó Isaacs al aire y agregó que no se sentía cómodo con el rumbo de la conversación. “Me parece que es interesante porque este año la mejor actriz en los Oscar fue Mikey Madison y no vi a nadie queriendo hablar sobre su vulva, que estuvo en pantalla todo el tiempo”, agregó con ironía el actor conocido por su interpretación de Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter, en referencia a la protagonista de Anora, el film ganador de los premios de la Academia.

Claro que antes del estreno de la nueva temporada de The White Lotus, Isaacs había tenido una actitud bastante más liviana respecto al desnudo que le tocó en suerte. “Ahora en mi contrato figura que tengo que hacerlo en todos los programas que haga. Espero que se haga más fácil con el paso del tiempo”, bromeó Isaacs en un reportaje con Entertainment Weekly en el que también habló sobre el estado mental de su personaje, que lo lleva a esa escena en particular.

Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola) y Sarah Catherine Hook son los Ratliff en la nueva temporada del programa de HBO Gentileza MAX

“Se está drogando hasta casi perder el conocimiento para tratar de no pensar en el hecho de que su vida entera está a punto de estallar”, explicó en su momento el actor, que una vez revelado su desnudo en pantalla elaboró una peculiar teoría de la razón por la que ese imagen se volvió viral. Creo que hay un doble estándar en relación a los desnudos masculinos. Cuando las mujeres lo hacen, como Margaret Qualley en La sustancia, por ejemplo, a nadie se le ocurre ni en sueños hablarle en una entrevista sobre sus genitales o sus pezones u otras partes íntimas”, dijo Isaacs en el programa matutino en el que se negó a confirmar si había usado un pene postizo en la ya famosa escena.

“No me parece que la gente quiera saber realmente cómo se hacen estas cosas en la TV. De verdad pienso que es muy extraño que me hablen de esto a mí cuando si acá estuvieran algunas de las actrices que aparecen desnudas en la ficción no se pondrían a hacer comentarios sobre sus genitales, ni por un segundo. Mike White es un escritor brillante, The White Lotus es hace tiempo una de las mejores series de la TV y todos están obsesionados con los penes. Es extraño”, concluyó el actor de la ficción que estrena un episodio todos los domingos.

Natalia Trzenko Por

