Shonda Rhimes se defiende de las críticas, tras la salida de Regé-Jean Page de Bridgerton

Shonda Rhimes no entiende cuál es el problema que plantea la salida de Regé-Jean Page de Bridgerton , la popular serie de Netlix gracias a la que el actor se hizo muy popular, tanto que su nombre suena como aspirante a ser el próximo James Bond. En la edición de los EE.UU. de la revista Vanity Fair, la famosa guionista y productora, reconoció estar “sorprendida” por la respuesta airada de los fans por la noticia de su ausencia. Page ya no estará en la segunda temporada. No es la primera vez que Rhimes afronta una polémica de este tipo, ya le sucedió lo mismo cuando decidió matar al personaje que interpretaba Patrick Dempsey en Grey´s Anatomy, pese a que era uno de los protagonistas de la serie. Las muertes de personajes queridos son un sello distintivo de la televisión de Rhimes . “Por lo general, esto sucede cuando mato a alguien que ha estado durante un tiempo”, dijo sobre la respuesta de los fans del actor y de la serie. Y agregó con ironía: “¡No lo matamos, todavía está vivo!”

Rhimes, de 51 años, también recalcó que la salida de Page después de la primera temporada estaba prevista desde el principio. “Ese era el plan: vení y hacé una temporada como duque”, cuenta que le propuso. Pero también se supo, según la publicación, que Rhimes, de 51 años, invitó a Page a regresar para unos cameos en la segunda temporada junto con otros personajes de la primera. Sin embargo, hay otras versiones de lo sucedido. Page Six informó que el actor dejó el proyecto por “diferencias creativas” con Rhimes. Page “no estaba contento con lo que se planeaba para su personaje para la segunda temporada”. La guionista tiene la teoría de que ningún personaje debe ser más grande que una serie. Para limar asperezas, Rhimes señaló que Page es un “actor fantástico y un tipo estupendo”.

Ahora el nombre de Page se baraja como el nuevo James Bond. A esta corriente de popularidad y éxito que vive el actor, se suma el haber sido reconocido por la revista Time como una de las personas más influyentes de 2021. Pero sus inicios no fueron fáciles. Tras varios papeles secundarios, su oportunidad para incorporarse al universo de Shondaland —como se llama al universo de Shonda Rhimes, la creadora de Grey´s Anatomy o Scandal— le llegó en 2018, con su participación en la serie For the people, una ficción de abogados producida por ella también. Ese fue el momento en que la todopoderosa productora se fijó en él. A él le gustó ser parte de Bridgerton por las “historias de empoderamiento” que la serie transmitía, afirmó. Además la participación de Julie Andrews en el reparto —la actriz que pone voz a la narradora y firmante de la columna de cotilleos, lady Whistledown, en la versión inglesa de la serie— también lo cautivó.

El actor desarrolló la mayor parte de su carrera en el Reino Unido, país donde nació. Sin embargo, cuando era niño se mudó a Zimbabue, donde se crio. Desde allí regresó a Londres cuando tenía 14 años. Es el tercero de cuatro hermanos, su madre es una enfermera originaria del país africano y su padre un predicador británico, por lo que desde niño ha vivido el racismo en un país donde los matrimonios interraciales no estaban aceptados socialmente. Por ello ha expresado en más de una entrevista que la representación de personas con distintos tonos de piel en Bridgerton lo alentaba.

Según The Hollywood Reporter, a Page “se le ofreció la oportunidad de regresar como estrella invitada en tres o cinco episodios de la segunda temporada con un cachet de 50.000 dólares por episodio, pero la rechazó por una multitud de razones”, que incluían “la conciencia de que Simon no iba a ser un punto focal en la temporada”.

La vida del actor gracias a su fama también se convirtió en foco de interés. Page sale con Emily Brown una escritora de 30 años que trabaja como freelance para firmas como Nike, Converse y Uber. Su afición por el deporte va más allá, ya que también juega al fútbol, concretamente en el equipo FBB Warrior del suroeste de Londres. La pareja convive en una casa que compraron juntos en Londres en febrero del año pasado, unos meses después de que terminara la grabación de la primera y exitosa temporada de Bridgerton. Los responsables de la serie confirmaron recientemente que habrá tercera y cuarta temporada. La segunda, que se centrará en lord Anthony Bridgerton (interpretado por Jonathan Bailey), comenzó a filmarse esta semana.

EL PAIS