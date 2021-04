Coronavirus: la reacción de los famosos ante las nuevas medidas restrictivas del gobierno nacional

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández dio a conocer una nueva serie de medidas tendientes a frenar el alcance de la segunda ola de contagios de Covid-19. Inmediatamente, muchos famosos recurrieron a sus redes sociales para mostrar su apoyo o su descontento con los anuncios que acababan de escuchar, en especial, con el cese de la presencialidad en las escuelas del AMBA por dos semanas.

Una de las que salió a cuestionar fuertemente esa medida fue Pampita Ardohain, pero no fue la única. María Julia Oliván criticó al mandatario, a través de su cuenta de Twitter: “¿No era el último recurso cerrar las escuelas? ¿Cuántas vacunas y cuántos test van a hacer? ¿Cuál es el índice de contagio en escuelas?”, preguntó, irónica. Y disparó: “¡Hagan cadena nacional para informarnos eso! ¿Nadie pensó en el daño psíquico que están causando a nuestros hijos?”. La periodista remató su mensaje con el hashtag “#inútiles”.

Flavio Mendoza, quien en los últimos tiempos se convirtió, junto a Viviana Canosa y Amalia Granata, en uno de los referentes del mundo del espectáculo más críticos con el gobierno nacional, expresó: “Hagan las cosas bien, no roben vacunas, no aprueben fiestas clandestinas, no hagan funerales en medio de una pandemia. Dejen trabajar a las personas honestas y haciendo las cosas bien. El país del revés: tenés que ser corrupto para pasarla bien acá”.

“Tomen medidas más inteligentes, más cuidados, pero no cierren una vez más. ¿Chicos sin colegio otra vez? Todos merecemos trabajar, ya dimos un año de nuestras vidas, sé qué hay una pandemia, pero aprendamos a convivir con respeto al otro y al que hace las cosas bien”, completó el coreógrafo y productor teatral.

Griselda Siciliani, en tanto, se sorprendió con la cantidad de gente que alegaba estar a favor de la educación. “A todos los que hoy, de pronto, levantan la bandera de ‘la educación’ con tanta vehemencia, me alegraría mucho verlos peleando de la misma manera por mejores salarios y condiciones para les docentes de nuestro país”, expresó.

Luciana Salazar, en tanto, coincidió con Mendoza, y ante la oleada de respuestas que obtuvo, aclaró: “Pedir por clases presenciales no es ser anticuarentena. Incluso el ministro [de Educación Nicolás] Trotta decía ayer que las aulas con protocolos eran un lugar de bajo nivel de contagio, no es una cuestión política. La educación es absolutamente esencial para el desarrollo infantil”.

Por su parte, Diego Brancatelli reflexionó sobre el cacerolazo que se hizo escuchar en algunos barrios porteños. “Cacelorazo: 7 minutos. Cama de terapia intensiva: 15 días. La cuenta es fácil: prefiero bancarme lo primero”.

Escueta, Guillermina Valdes se preguntó: “¿Las clases? ¿Y los chicos que no tienen conectividad?”. También lacónica, Flavia Palmiero recomendó: “Los chicos. Déjenlos en paz. Hagan algo”.

La China Suárez se ofuscó por una frase del Presidente sobre los trabajadores de la salud. “No me puedo imaginar lo que siente el personal médico, después de exponerse, trabajar horas y horas sin parar, sin ver a su familia, literalmente arriesgando su vida, cuando dicen que ‘se relajaron’”, escribió.

Carlos Monti, a su vez, reflexionó: “¡Para controlar a la gente sacan al ejército, pero para controlar la delincuencia, no! Ya no entiendo nada”. Eugenia Tobal, en tanto, se enfrascó en una discusión con una de sus seguidoras. La actriz tuiteó: “¡Las clases no!”, y una de las respuestas que cosechó su mensaje fue: “No tenés idea la exposición. No digas así por favor”. “¡Sí tengo idea, amiga! Mi mamá fundó un colegio, y trabajan por más de 25 años... Entiendo todo y mucho”, refutó la actriz.

Desde la cuenta oficial del dúo Pimpinela, en tanto, escribieron: ”Nuestro profundo respeto y sincero afecto a todo el personal de salud que incansablemente nos siguen cuidando y un pedido de conciencia a los que con sus irresponsables salidas a fiestas y reuniones clandestinas nos ponen en riesgo a todos. ¡Solidaridad! De eso también se trata”.

“¡Estoy muy triste! ¿Ustedes?”, les preguntó Viviana Canosa a sus seguidores.

