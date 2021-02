Quién es la mujer que conquistó al galán de Bridgerton, Regé-Jean Page

Malas noticias para los fans del atractivo Simon Busset, duque de Hasting, protagonista del fenómeno de Netflix Bridgerton, pues se supo que el actor que le da vida, Regé-Jean Page, no está soltero. Según las imágenes que publica The Mail on Sunday el intérprete se dejó ver en actitud cariñosa con una chica, que resulta ser su pareja.

La joven se llama Emily Brown y es una escritora de 30 años que trabaja como freelance para firmas como Nike, Converse y Uber. Su afición por el deporte va más allá, ya que también juega al fútbol, concretamente en el equipo FBB Warrior del suroeste de Londres. La pareja convive en una casa que compraron juntos en febrero del año pasado, unos meses después de que terminara la grabación de la primera y exitosa temporada de Bridgerton. Según señala la prensa inglesa, la pareja estaba en plena despedida, ya que el actor se dirigía a un auto con chofer en su camino al aeropuerto para tomar un vuelo a Nueva York, donde continúa con sus proyectos laborales.

Trailer de Bridgerton - Fuente: Netflix

Nacido en Londres, pero criado en Zimbabwe, Page hizo su primera aparición en televisión en 2004. Tras varios papeles secundarios, asumió un mayor protagonismo en la miniserie estadounidense Roots, pero su oportunidad para incorporarse al universo de Shondaland —como se llama al universo de Shonda Rhimes, la creadora de Grey´s Anatomy y Scandal— le llegó en 2018, con la incorporación a la serie For the people, una ficción de abogados producida por Rhimes. Pero fue su interpretación de Simon Basset en Bridgerton lo que le trajo no solo una serie de nominaciones a premios de televisión, sino también legiones de admiradores y una segunda temporada que ya está en trámite.

Emily Brown, la novia del galán de Bridgerton, Regé-Jean Page GROSBY GROUP - Splash News/The Grosby Group

Page se convirtió en uno de los rostros del momento. Su perfil de Instagram pasó en semanas de tener 20.000 seguidores a 4,8 millones. Su fama creció tanto y tan inmediatamente que incluso su nombre empieza a sonar para ser el próximo James Bond. Pero si bien el duque deja poco a la imaginación durante las abundantes y explícitas escenas de sexo en la ficción de Netflix, la vida real de Page se mantuvo hasta ahora bajo un halo de misterio.

Estas últimas semanas fue protagonista de varias entrevistas, donde contó anécdotas, desde que es un gran aficionado tanto a la música como al café [bebida que lo ayudó a atravesar los rodajes] hasta que tuvo que aprender boxeo, dicción o montar a caballo para la serie. Y también se convirtió en la obsesión de los paparazzi, quienes buscan descubrir algo con lo que romper su discreción. Por ahora se dejó ver con su pareja por las calles de Londres, falta saber cuándo hará una presentación oficial en alguna alfombra roja.

EL PAIS