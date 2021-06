Stanley Tucci: el actor que se volvió viral en la pandemia pasea por Italia

De todos los fenómenos mediáticos surgidos durante la pandemia pocos podrán sostener su vigencia cuando el mundo empiece a recobrar la normalidad. Las clases para hacer masamadre en casa, el renovado interés por el ajedrez gracias a Gambito de dama y otros emprendimientos similares quedarán en el olvido. Pero el video viral del actor Stanley Tucci preparando el Negroni perfecto probablemente soporte el paso del tiempo. Su magnético atractivo se debe a su protagonista que ahora aprovechó su inesperado éxito como estrella de Internet para conducir el programa de sus sueños: Searching for Italy, una serie documental que estrena el domingo, a las 22, por CNN Internacional en la que Tucci recorre el país de sus antepasados descubriendo sus regiones y la comida que las hizo famosas en todo el mundo.

El video viral de Stanley Tucci preparando el Negroni perfecto

De Nápoles a la Toscana pasando por Roma y Milán cada episodio es un festín de sabores y encuentros con personajes y paisajes fascinantes además de un modo de conocer más a Tucci, un actor, autor y director que suele robarse cada escena en la que aparece . Aun si enfrente tiene a Tom Hanks, Meryl Streep o a una encendida Jennifer Lawrence.

Trailer de Searching for Italy con Stanley Tucci

Ahora verlo pasear por una Italia en plena reapertura, hablando un italiano aprendido en casa -”lo hablo como un chico de 12 años muy maduro”, explica él mismo-, hará que los espectadores quieran conseguir sus libros de cocina, revisar su fantástica película Big Night (no, no está en Netflix ni en ningún otro sistema de streaming disponible en la Argentina) y recordar algunos de sus mejores papeles en el cine.

Stanley Tucci en La Terminal

La terminal (2004). En el film dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Tom Hanks, Tucci interpreta a Fran Dixon, el agente de seguridad del aeropuerto de Nueva York al que llega el ingenuo y decidido Viktor Navorski (Hanks). Dixon representará a la desconcertante burocracia que impedirá que el protagonista pueda visitar Nueva York o volver a su disuelto país natal. En cada intercambio entre ambos hombres, Hanks y Tucci, sacan a relucir su estilo de interpretación natural para encarnar a estos adversarios circunstanciales enredados en un conflicto kafkiano de resolución emotiva . Disponible en Movistar Play/Google Play/ Apple TV.

Stanley Tucci junto a Meryl Streep en El diablo viste a la moda Archivo

El diablo viste a la moda (2006). Para el reciente cumpleaños de quince de esta película se escribieron muchos artículos sobre la elección de Anne Hathaway para el papel de Andy y otros con la opinión de los protagonistas sobre quién es el verdadero villano del film (sin lugar a dudas Nate, el novio de Andy), pero no muchos mencionaron a la joya oculta de la película: el Nigel de Stanley Tucci. Ladero y amigo de la intransigente Miranda (Meryl Streep) y cómplice de la desorientada Andy, él representa los valores perdidos de la industria editorial. Un veterano que se las sabe todas, pero que cuando se trata de su propio futuro no es capaz de prever la traición de aquellos que viven de apuñalar por la espalda a los demás. La escena de su desilusión e inmediata resignación funciona gracias a la expresividad de Tucci y su cuidadoso trabajo para crear empatía por su personaje. Disponible en Google Play.

Una escena de Julie & Julia con Meryl Streep Jonathan Wenk

Julie & Julia (2009). Reunido con Streep, otra vez le tocó a Tucci ser el gran hombre detrás de la magnífica mujer. En este caso, el actor interpretó a Paul Child, el esposo de la famosa cocinera televisiva Julia Child. En la película dirigida y adaptada para el cine por Nora Ephron, los actores construyen un vínculo singular. Pocas veces se ve en pantalla a una pareja de mediana edad amorosa, compinche y tan fascinante como la que componen Tucci y Streep. Y que su vínculo se haga más fuerte gracias al placer de la comida solo agrega más epicúreo disfrute a todo el asunto. Disponible en Apple TV/Google Play.

Como el doctor Abraham Erskine en Capitán América

Capitán América (2011). Tal vez una de las mejores películas del universo de Marvel, este film tenía la difícil tarea de establecer al Capitán América como el héroe por excelencia. Un hombre que ante sus nuevos poderes no sucumbiera a las tentaciones y mantuviera sus valores y solidaridad ante todo. Claro que ese honorable planteo no resulta en escenas de acción sino en secuencias dónde las explicaciones pueden sonar grandilocuentes y excesivas. Por eso, la elección de Stanley Tucci como el científico Abraham Erskine, creador del suero que le otorga a Steve Rogers sus poderes sobrehumanos, fue especialmente acertada. Los largos diálogos en los que Erskine explica el origen de su invención, el avance del nazismo y los peligros de los abusos del poder no solo son necesarios para el desarrollo de la trama sino que terminan siendo una de las mejores partes de ella. Disponible en Disney+.

El abogado de En primera plana Kerry Hayes

En primera plana (2015). En el film ganador del Oscar a la mejor película Tucci interpreta al abogado Mitchell Garabedian, uno de los engranajes fundamentales para llevar a cabo la investigación periodística que reveló las décadas de abusos de menores y encubrimientos de la Iglesia católica de Boston. En un elenco en el que se destacan Mark Ruffalo, Michael Keaton y Rachel McAdams como los periodistas que pusieron en marcha los informes del diario Boston Globe, Tucci marca la diferencia al interpretar al intenso y batallador Garabedian. Una vez más al actor le toca ser la voz de la razón, el encargado de ponerle fechas y sentido a un relato tan complejo que los diálogos de su personaje con el de Ruffalo -que interpreta al periodista Mike Rezendes- aparecen como un resumen perfecto de toda la dolorosa historia. Disponible en Movistar Play/Google Play.