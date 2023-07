Stanley Tucci habló del miedo que experimentó al salir con alguien 21 años más joven

escuchar

La diferencia de edad entre Stanley Tucci y su esposa, Felicity Blunt, no es algo que el actor se tomó a la ligera. Los 21 años que lo separan es un tema que incluso pudo haber dado por finalizada la relación hace un tiempo, cuando el actor se planteó terminar el noviazgo por miedo.

Tucci, de 62 años, conoció a Blunt, de 41, gracias a su hermana Emily, coprotagonista de él en El diablo viste a la moda. La pareja se casó en 2012, tres años después de que la primera esposa de Tucci, Kate Tucci, falleciera a causa de un cáncer de mama. “Tenía miedo de entrar en una relación y no paraba de intentar romperla”, dijo Tucci durante una entrevista con el programa Desert Island Discs de la BBC Radio 4. “ Tengo 21 años más que ella y no quería sentirme viejo el resto de mi vida, pero sabía que era una persona increíblemente especial ”, agregó sobre su actual mujer.

Con la tristeza a cuestas luego de la muerte de su primera esposa, Tucci no sabía si estaba listo para comenzar otra relación seria, e incluso llegó a experimentar algo de culpa. Sin embargo, durante la avant premiere del popular largometraje protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway en 2006, no pudo evitar sentirse completamente atraído por Felicity.

Esa noche “hablaron mucho”, recuerda Tucci, pero no pasó nada. Tiempo después, volvió a cruzarse en la boda de Emily con el actor John Krasinski en 2010. “Felicity estuvo increíble, se hizo cargo de un viudo y tres hijos cuya madre había muerto”, se sinceró el actor. “Eso es algo enorme, a una edad muy joven además”, añadió. “Si alguien mejoró las cosas para todos nosotros fue ella. Ella es la elegida” , dijo elogiando a su esposa.

Tucci tiene tres hijos de su matrimonio con Kate: Isabel y Nicolo, mellizos de 23 años, y Camilla, de 21. Además tuvo dos niños más con Felicity: Matteo Oliver, de 8 años, y Emilia Giovanna, de 5.

Stanley Tucci también enfrentó un cáncer de lengua Instagram.com

La estrella de Los Juegos del Hambre dijo que el apoyo de sus amigos y familiares lo ayudó a sobrellevar el dolor por la muerte de Kate. “No trabajé durante casi un año”, explicó con pesar. “Fue duro. Fue horrible. Todavía lo es, en cierto modo. Nunca lo superas del todo”, confesó. Parte de la culpa de Tucci es “porque no pude ayudarla, y pensé que podía ayudarla”, asumió. También reveló que no pudo estar al lado de su esposa en el momento de su muerte, lo que le hizo sacar para afuera emociones difíciles.

“Tenía miedo de que me afectara tanto que no fuera capaz de seguir adelante y cuidar de los niños. Que me abrumara mucho, así que tuve que alejarme”, reveló sobre lo que sintió en ese momento. “ Otras personas estaban ahí con ella, mi hijastra y amigos, y eso fue algo bueno. Hice lo que tenía que hacer para ayudar a mis hijos a llevar todo de la mejor manera. Pero sigues sintiéndote culpable por eso, te sientes triste ”, se sinceró.

Años después, el propio actor pasó por la dura experiencia de luchar contra un cáncer de lengua, el cual le diagnosticaron en 2017. “Perdí 15 kilos” le dijo a Willie Geist durante una visita a Sunday Sitdown. “No podía comer. Tuve una sonda de alimentación durante seis meses y todo sabía a ya sabés qué y olía a ya sabés qué...”, agregó. “Pasaron meses y meses y meses hasta que por fin pude volver a comer y volver a saborear correctamente”, continuó relatando.

“Mi difunta esposa y yo habíamos viajado por todo el mundo tratando de encontrar una cura para ella. Así que cuando me dieron el diagnóstico me quedé completamente en shock”, contó Tucci. “Estaba aterrorizado, absolutamente aterrorizado“.

“Fue muy duro para mis hijos, me vieron seis meses con una sonda a través de la cual me alimentaba, y apenas llegué a asistir a su graduación”, recordó el actor. “Tener cáncer te asusta, pero al mismo tiempo te vuelve menos temeroso”, remarcó. “Me siento mucho más viejo de lo que me sentía antes de ser diagnosticado con la enfermedad, pero de todos modos querés seguir hacia adelante y hacer cosas” , expresó Tucci.

