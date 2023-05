Stanley Tucci reveló el calvario que atravesó durante su batalla contra el cáncer: “Tuve una sonda de alimentación durante seis meses”

escuchar

En 2017, Stanley Tucci recibió una noticia devastadora: los médicos le informaron que tenía cáncer de lengua. Tras asustarse y pensar lo peor, el actor comenzó el tratamiento que le salvaría la vida y le permitiría, años más tarde, contar su experiencia al mundo.

En los últimos días, la estrella de El diablo viste a la moda reveló que estuvo seis meses utilizando una sonda para alimentarse, mientras luchaba contra la enfermedad. “Perdí 15 kilos” le dijo a Willie Geist durante una visita a Sunday Sitdown. “No podía comer. Tuve una sonda de alimentación durante seis meses y todo sabía a ya sabés qué y olía a ya sabés qué...”, agregó. “Pasaron meses y meses y meses hasta que por fin pude volver a comer y volver a saborear correctamente” , continuó relatando.

Aunque el actor logró recuperar el sentido del gusto una vez terminado el tratamiento, hace unos meses confesó que todavía luchaba contra los efectos del mismo cuando estaba al frente del exitoso programa gastronómico de CNN Stanley Tucci: Searching for Italy. “Fue difícil porque podía saborear todo, pero no necesariamente podía tragar”, señaló la estrella de Los juegos del hambre, y detalló un incidente vinculado a la degustación de una pieza de carne durante el programa. “ Tuve que masticarla durante diez minutos para bajarla por mi garganta ... Otras veces simplemente tenía que deshacerme de la comida ”, reconoció.

Stanley Tucci durante el programa Searching for Italy

El diagnóstico dejó a Tucci completamente asustado, debido a que su primera esposa, Kate, murió de cáncer de mama en 2009. “En ese momento, mi difunta esposa y yo viajamos por todo el mundo tratando de encontrar una cura para ella. Así que cuando me dieron el diagnóstico me quedé completamente en shock”, contó Tucci, que hoy tiene 62 años. “ Estaba aterrorizado, absolutamente aterrorizado ”.

Fue su actual mujer, Felicity Blunt, quien lo ayudó a sobrellevar las emociones y a tomar la decisión de comenzar un tratamiento, algo que él al principio no quería debido a la mala experiencia que vivió con la enfermedad de su esposa. “Tenía mucho miedo”, dijo Tucci. “Pero Felicity insistió mucho en que lo haga. Ella fue increíble. Sigue siendo increíble”, añadió.

Stanley Tucci y Felicity Blunt The Grosby Group

La primera vez que Stanley Tucci habló de su enfermedad fue en septiembre de 2021 con la revista Vera. “Era un tumor demasiado grande para operar, así que tuve que pasar por muchas sesiones de radiación y quimioterapia”, compartió en ese entonces.

“Me juré a mí mismo que nunca iba a someterme a esos tratamientos porque mi primera mujer falleció de cáncer, y haberla visto pasar por eso durante años fue algo horrible” , dijo. De todas formas, como no podía ser operado, debió mantenerse entero para los tratamientos. Al someterse a altas dosis de radiación y quimioterapia para reducir y eliminar el tumor, el intérprete tuvo que ser atado a una tabla con una mascarilla quirúrgica especialmente adaptada a su rostro y con una plancha de mordida en la boca con solo una pequeña abertura para respirar. “Fue horrible”, contó en una entrevista con The New York Times.

“Fue muy duro para mis hijos, me vieron seis meses con una sonda a través de la cual me alimentaba, y apenas llegué a asistir a su graduación” , recordó el actor, que sintió miedo por sus herederos: los gemelos Isabel y Nicolo, ambos de 23 años, Camilla, de 21, Matteo, de 8, y Emilia, de 5, quien nació durante su período de tratamiento. “Tener cáncer te asusta, pero al mismo tiempo te vuelve menos temeroso”, remarcó. “Me siento mucho más viejo de lo que me sentía antes de ser diagnosticado con la enfermedad, pero de todos modos querés seguir hacia adelante y hacer cosas”, expresó Tucci.

