La serie de ciencia ficción se despide de la pantalla chica, con una temporada que busca un cambio de tono

Desde el debut de la serie original en 1966, Star Trek se consolidó como una de las propuestas más innovadoras de la TV. A través de numerosos spin offs y secuelas, un generoso puñado de películas y decenas de historietas y novelas (sin mencionar el merchandising y las convenciones), la fiebre alrededor de Star Trek no deja de entusiasmar a los fans de todo el mundo. Y luego de cuatro temporadas de aventuras, Discovery, uno de sus más recientes spin offs, cierra sus puertas en su quinto año. Por ese motivo, la actriz Sonequa Martin-Green dialogó con LA NACIÓN sobre el adiós de esta popular serie, su registro aventurero, y la importancia de la ciencia ficción como forma de inclusión.

La nueva temporada

El final está a pocos episodios de distancia. Esta historia, que transcurre años antes de los hechos narrados en la primera Star Trek, está focalizada en Michael Burnham (Martin-Green), la científica que luego de amotinarse ante sus superiores, culmina su camino convertida en capitana de la nave USS Discovery. Y luego de un viaje al siglo XXXII, la tripulación se encuentra ante nuevos desafíos que marcarán el cierre de su periplo. “Esta temporada es la última, y es una en la que predomina la aventura”, adelanta la protagonista, en referencia a que los nuevos episodios, propondrán un registro de grandes batallas. Más adelante, la intérprete detalla: “Esta es una temporada divertida, como una suerte de relato en la línea de Indiana Jones, en el que estamos en una misión misteriosa, que es como una búsqueda del tesoro. Cuando me lo dijeron me encantó esa idea, y aunque seguimos lidiando con cosas muy profundas, ahora cambiamos un poco el tono”.

A dos años de distancia de la temporada anterior –una pausa tan larga que los fans temieron fuera en realidad una cancelación– Star Trek: Discovery regresa con sus últimos diez episodios. Y para alegría de su público, las caras que vuelven son las que hicieron de este título uno de los más queridos por la familia trekkie. De ese modo, y junto a Sonequa, también reaparece Doug Jones, como el oficial Saru; Anthony Rapp, en la piel de Paul Stamets, y Mary Wiseman como Sylvia Tilly.

La mirada de Sonequa (y la importancia de Kurztman)

Para la actriz que compone a la capitana Michael Burnham, formar parte del universo Star Trek es un privilegio. A lo largo de la charla, Martin-Green subraya lo agradecida que se siente de estar al frente de un título de esta franquicia, y asegura: “Yo no sabía que mi camino me iba a llevar a la ciencia ficción, de hecho ni siquiera me imaginaba que iba a estar en TV, y lo amo. Lo que me gusta de este género es que transcurre en mundos tan fantásticos, que le piden al espectador que abandone sus creencias, y cuando eso sucede tu cabeza se abre por completo. Debido a eso yo tengo mucho respeto por la ciencia ficción, porque desde ese lugar fantástico las historias te hablan de los problemas que atraviesan a la humanidad. Tenés que ser capaz de plantearte cosas importantes, y hacerte preguntas que necesitan de una respuesta”.

El buen recibimiento que obtuvo Discovery, y su lealtad al espíritu de las mejores ficciones de Star Trek, en buena medida tuvo que ver con la mirada de uno de sus creadores, Alex Kurztman (que aquí trabajó en equipo junto a Bryan Fuller). Como guionista, Kurtzman fue responsable de relanzar esta misma franquicia en el cine, con el estreno del largometraje protagonizado por Chris Pine, y en TV escribió episodios de Picard y Strange New Worlds, otras propuestas ancladas a la familia trekkie. Por todo esto es que Sonequa destaca la mano creativa de Kurtzman en Discovey, y asegura: “Alex es un visionario, y es el gran responsable de darle una energía cinematográfica a este título de Star Trek en la pantalla chica. Básicamente, lo que hacíamos era filmar una película cada diez días. Yo pienso que se trata de alguien brillante, que también es uno de mis grandes amigos. La verdad es que desarrollamos un verdadero vínculo en el transcurso de la serie, y es una bendición tener la posibilidad de contar una historia junto a él”.

La importancia de Uhura

Nichelle Nichols en la piel de Uhura (Fuente: AFP)

“Cuando era niña mis padres miraban Star Trek, y me acuerdo de ver a Uhura en la televisión. Yo sabía que allí había una mujer negra muy hermosa, inteligente, y competente. Eso lo entendía siendo una nena, y aunque no era consciente de pequeña, esa representación caló muy hondo en mí”, reconoce Martin-Green sobre la importancia que tuvo el personaje de la actriz afroamericana Nichelle Nichols. Y el ejemplo de Uhura es muy importante para comprender la diversidad de representaciones que tienen las historias de ciencia ficción, relatos que en muchos casos se animan a romper estereotipos muy arraigados.

Una imagen de la Comic-Con International celebrada en 2016, donde los fans de la serie creada por Gene Roddenberry son una ruidosa mayoría BILL WECHTER - AFP

Continuando esa misma línea, Sonequa se ilusiona al pensar que quizá, como Uhura fue importante para ella, su personaje también inspire a una nueva generación de niñas. “Eso sería completar un círculo. En este punto sabemos lo importante que es contar con toda clase de representaciones en televisión, llevarlas lo más lejos posible y que una se pueda ver en su máximo potencial” , comenta la actriz, y agrega: “Esa clase de representación es la más valiosa, porque una niña se puede ver la tele y encontrar a alguien parecido a ella, que la refleja como en una aventurara inteligente, que es líder y hasta capaz de sacrificarse por un bien mayor”.

En gran medida, Star Trek es lo que es no solo por la elevada calidad de sus ficciones, sino también por la pasión de sus fans. Las miles y miles de personas que a lo largo de las décadas le juraron lealtad a ese universo hicieron que Trek se convierta en una verdadera familia en la que todos sus integrantes hicieron de esta saga un estilo de vida. Y Martin-Green es muy consciente no solo de la importancia que tiene protagonizar un serie de Star Trek, sino también del amor que los fans le profesan por ese motivo: “Conectar con alguien que ama a este show es un regalo. Cuando escucho todo lo que un fan tiene para decirme, logro ver las cosas desde otra perspectiva, porque en esos encuentros me dejan saber el impacto que mi trabajo tiene en sus vidas”. Y con mucha emoción, Sonequa concluye: “Quizá para algunas personas Star Trek solo sea ficción, pero cuando hablo con los fans en la calle o en las convenciones, me doy cuenta que cambió sus vidas, y ahí entiendo que formar parte de algo así es un honor”.

Star Trek: Discovery se encuentra disponible en Paramount+