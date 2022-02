Larga vida y prosperidad: el universo de Star Trek se expande ¿por dónde empezar?

Mucho antes de que George Lucas sorprendiera al mundo con su duelo entre el bien y el mal en “una galaxia muy, muy lejana”, el capitán Kirk exploraba el espacio, la última frontera, en Star Trek, una serie de televisión que este año cumplirá 66 años y que mostró un futuro armónico aunque no exento de tensiones y que fue extendiéndose por generaciones. En plena expansión en la plataforma Paramount+, es un gran momento para recorrer los nuevos títulos de la galaxia trekkie.

Nacida de la mente del productor Gene Roddenberry, el universo de Star Trek es uno en el que los habitantes de la Tierra han dejado atrás sus diferencias y luego de un primer contacto con la especie Vulcano, descubrieron que no estaban solos y, con el tiempo, crearon una alianza de planetas dedicada a la exploración y la defensa de la paz y la libertad.

La serie original, protagonizada por William Shatner y Leonard Nimoy, se emitió originalmente entre 1966 y 1969 y tuvo tres temporadas que hoy pueden verse por Netflix. Los efectos especiales y algunas de las tramas son propias de la época pero no dejan de sorprender por su visión del futuro y sus dilemas filosóficos. En medio de la Guerra Fría, este ciclo se animó a poner en una misma nave a alguien de acento ruso, a una persona oriental y a una afrodescendiente. El futuro en TV parecía mucho más esperanzador que lo que se vivía en el día a día.

Leonard Nimoy, DeForest Kelley y William Shatner en Viaje a las estrellas (1966-69)

A pesar de que en su estreno pasó desapercibido, la repetición del ciclo logró conquistar a una gran audiencia, que puso al programa entre los favoritos de la televisión a nivel mundial medio siglo atrás. Incluso tuvo su versión animada, por el mismo equipo que luego haría He-Man y los amos del universo, que puede verse en Netflix.

A fines de la década del 80 apareció Star Trek: la nueva generación con una nueva nave y una tripulación dispuesta a nuevos desafíos. En vez de un mujeriego como Kirk, esta vez el capitán era Jean-Luc Picard, cuya familia tenía un viñedo en Francia y que le encantaba leer Shakespeare y tomar té (Patrick Stewart). Es, quizá, la serie más popular de la franquicia a pesar de que tuvo un arranque con varios pasos en falso. Lo mejor es comenzar por la cuarta temporada. Sus siete años están en Netflix.

La serie más oscura y adulta de este universo televisivo es también la más prestigiosa y tal vez la menos popular. Star Trek: Deep Space Nine puso a un capitán afrodescendiente y en vez de recorrer el espacio en una nave ancló la acción en una estación espacial que fue el centro de un feroz enfrentamiento entre dos especies. Con un innovador formato que rompía la estructura episódica común para la década del 90, sigue siendo la favorita de los fanáticos más duros.

Star Trek: la nueva generación (1987-94) con Patrick Stewart como el capitán Jean-Luc Picard, Jonathan Frakes como William Riker y Marina Sirtis como Deanna Troy Archivo

Star Trek: Voyager, por su parte, puso al frente de una nave a una mujer, la increíble capitana Janeway (Kate Mulgrew), movió la acción a rincones del espacio nunca antes explorados. Aunque irregular, es una de las series más populares aún al día de hoy. Deep Space Nine y Voyager están en Netflix.

En 2001 hubo un intento de aggiornar la franquicia con Enterprise, una serie que se concentró en los primeros viajes espaciales con velocidad warp para darle nuevos aires a la historia pero no tuvo buena suerte. Un elenco desparejo, aunque con un gran capitán a cargo de Scott Bakula, y una historia que terminó teñida por el clima de época tras los atentados del 11 de septiembre de ese año y torpes intentos por volverla más erótica, la hicieron naufragar. Sus cuatro temporadas están en Netflix.

Pero medio siglo después de la aparición de Kirk y Spock, la televisión volvió a interesarse en Star Trek y a mostrar que su visión del futuro sigue vigente. Desde entonces hay cuatro nuevas series (Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks y Star Trek: Prodigy) y pronto se estrenará Star Trek: Strange New Worlds, con la aventuras de la nave Enterprise antes de que Kirk tomara el mando. Además está en desarrollo una serie sobre la temible Sección 31, una organización secreta que realiza el trabajo sucio de la Flota Estelar, y hay rumores de una serie juvenil, inspirada en los estudiantes de la academia espacial.

Star Trek: Discovery

La serie de renovó la sangre trekkie después de más de una década sin nuevos títulos: en este caso la acción comienza diez años antes que la serie original pero hay muchos saltos en el tiempo, así que no es necesario conocer todo el canon. Aquí la protagonista es Michael Burnham, en la piel de la talentosa Sonequa Martin Green.

Con increíbles efectos especiales, tramas que mantienen ecos con nuestra realidad y un elenco diverso, que incluye a la primera pareja gay de la saga, un personaje no binario y la inclusión de personajes que viven con diferentes discapacidades, Discovery es una gran puerta de entrada para una generación acostumbrada al vértigo de las series actuales.

Los nuevos episodios de la cuarta temporada de Star Trek: Discovery se estrenan cada semana en Paramount+ y el 18 de febrero estarán disponibles los primeros tres años completos.

Star Trek: Prodigy

La serie animada pensada para los más chicos va camino a convertirse en una de las mejores series de Star Trek de todos los tiempos… ¡y para todos los públicos! La trama gira alrededor de seis jóvenes de diferentes especies que se encuentran esclavizados por un terrible dictador y que encuentran una nave espacial abandonada. Así, comienzan una aventura que los hará descubrir los valores de la Flota Estelar y a conectarse con la versión holográfica de la capitana Janeway.

Los primeros diez episodios de Star Trek: Prodigy ya están disponibles en Paramount+ y habrá diez nuevos este año.

Star Trek: Picard

Mucho antes de ser el profesor Charles Xavier de los X-Men, sir Patrick Stewart había conquistado los corazones nerds con su Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. En esta nueva serie, nos reencontramos con él a sus 90 años tratando de salvar, una vez más, a la galaxia. La ficción tuvo una muy buena temporada en 2020 y ahora estrena un nuevo año, con caras conocidas como John De Lancie como Q y Whoopi Golberg como Guinan.

La segunda temporada de Star Trek: Picard llega en marzo a Amazon Prime Video mientras que su primera temporada ya está disponible en esa plataforma. Aunque aún no se sabe su fecha de estreno, está confirmado y en pleno rodaje su tercer año.

Star Trek: Lower Decks

En Star Trek también hay espacio para la risa. Lower Decks es una serie animada imaginada nada menos que por uno de los productores de Rick & Morty, Mike McMahan. En este caso, en vez de enfocarse en los valientes oficiales que están al mando de imponentes naves, la serie nos muestra cómo es la vida de quienes están en los rangos inferiores cumpliendo tareas rutinarias pero no por eso menos importantes.

Las primeras dos temporadas de Star Trek: Lower Decks ya están disponibles en Paramount+ y habrá al menos un año más de aventuras.

Star Trek en el cine

Además de series, Paramount+ sumó varias películas a su catálogo: Viaje a las estrellas: la película, Viaje a las estrellas II: la ira de Khan, Viaje a las estrellas III: en busca de Spock, Viaje a las estrellas IV: misión, salvar la Tierra, Star Trek V: The Final Frontier, Star Trek VI: The Undiscovered Country, Viaje a las estrellas: la próxima generación y Star Trek: First Contact. Las películas dirigidas por J. J. Abrams, En la oscuridad y Sin límites están en Netflix y Amazon Prime Video.