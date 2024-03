Escuchar

Ed Speleers no es una cara desconocida para la audiencia acostumbrada a consumir contenidos en la era del streaming. El actor, que nació en West Sussex, Inglaterra, hace 35 años, tiene una larga lista de interpretaciones tanto en TV como en cine, entre ellas su primer protagónico -cuando todavía era un adolescente- hasta sus participaciones en roles secundarios de reconocidos films y series como Downton Abbey, Outlander y You.

En Un deseo irlandés, el actor inglés se pone en la piel de un fotógrafo de la naturaleza, James Thomas

Sin embargo, en la nueva película Un deseo irlandés, recientemente estrenada en Netflix, el actor interpreta el segundo protagónico de su carrera; acompañado por Lindsay Lohan, le da vida a un fotógrafo trotamundos llamado James Thomas.

Si bien poco de conoce de su vida privada, se sabe que está casado con la diseñadora de vestuario -también inglesa- Asia Macey desde 2014. Se conocieron en el set de Downton Abbey en 2012 y tienen dos hijos nacidos con pocos años de diferencia: un niño, Jude, que nació en 2015, y una niña que vino al mundo en 2018.

Ed Speleers y su mujer desde 2014, Asia Macey, en la premiere de Star Trek Picard en Hollywood

Un deseo irlandés es la primera comedia romántica en la que participa; una historia de amor, fantasía y un toque de magia. “Es un momento de escapismo. Es una historia ligera y entretenida donde podemos llevar al público de viaje. Se trata tal vez de intentar descubrir algo que no sabías que querías”, dijo Speelers al medio irlandés RTÉ Entertainment.

El triángulo amoroso que propone el film: Ed Speelers, Lindsay Lohan en el centro y Alexander Vlahos. Interpretan en la ficción a James Thomas, Maddie Kelly y Paul Kennedy, respectivamente

El regreso de Lindsay Lohan a la pantalla fue recibido con gran expectativa por parte de sus fanáticos. La actriz, que se había mantenido alejada de los sets desde 2014 hasta su regreso en 2022 con Navidad de golpe, expresó su entusiasmo: “Estoy muy emocionada de volver a trabajar en comedias románticas”.

Con escenarios pintorescos de Irlanda como telón de fondo, la película recorre Wicklow, Westport Town y los acantilados de Moher. Protagonizada por Lohan y Speelers, el elenco también incluye a Alexander Vlahos, Ayesha Curry, Elizabeth Tan y Jane Seymour.

Lindsay Lohan vuelve a convertirse en la reina de las comedias románticas

La estrella de Chicas pesadas (Mean girls) interpreta a Maddie Kelly, una editora de libros neoyorkina que, cuando el amor de su vida se compromete con su mejor amiga deja de lado sus sentimientos para ser dama de honor en la boda que se celebra en Irlanda. Sin embargo, días antes del enlace, pide un deseo a Santa Brígida -una de los tres patrones de Irlanda junto con San Patricio y San Columba- por el amor verdadero y de repente se despierta siendo la novia. A medida que su sueño parece hacerse realidad, se da cuenta de que su verdadera alma gemela no es la persona que ella pensaba. Justo antes del gran día, conoce a James, que se convierte en parte de un extraño triángulo amoroso.

El actor quedó impresionado por el talento de Lohan. ”La comedia física es una parte interesante de su fuerte como actriz. Y no creo que la gente se dé cuenta de lo buena que es en eso, pero es formidable. Nos llevamos muy bien, muy rápidamente construimos una buena relación y de gran confianza”.

Aunque el film fue rodado casi por completo en Irlanda, su personaje, James, no es irlandés. “Lo bueno es que no tuve que hacer un acento irlandés frente a un equipo irlandés. Aunque me gustan mucho los acentos y trato de desarrollarlos, me daba miedo volver a hacerlo”, comentó el actor, quien había interpretado al irlandés Stephen Bonnet en Outlander.

Su trayectoria

A lo largo de su carrera el intérprete viene desarrollando una amplia gama de géneros, demostrando su versatilidad y talento en cada proyecto que encara.

Desde su infancia, Speelers mostró su pasión para la actuación, participando en obras de teatro mientras asistía a la escuela. Sus primeros pasos en la actuación fueron en producciones teatrales escolares. Ya en la secundaria su interés por el teatro lo llevó a sumergirse en obras clásicas como Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams, y Hamlet, de William Shakespeare.

Ed Speleers en la serie Downton Abbey

Decidido a seguir una carrera artística, continuó sus estudios en el Eastbourne College of Arts. Fue mientras cursaba que consiguió su primer protagónico en la adaptación fantástica de la novela Eragon, basada en la popular serie de libros de Christopher Paolini. Su interpretación en Eragon (2006), marcó el comienzo de su promisoria carrera: no solo fue su debut en la pantalla grande, sino que obtuvo el papel principal. “Mi primer trabajo fue cuando tenía 17 años. Era aterrrador, trataba sobre un chico y un dragón; había muchas escenas entre el dragón y yo, y claramente yo reaccionaba a una pelota de tenis en lugar a un real ‘coprotagonista’”, comentó Speleers sobre su primera experiencia cinematográfica.

Patrick Stewart, en el rol de Picard, junto con Ed Speleers como Jack Crusher en Star Trek: Picard Trae Patton - PARAMOUNT+

Además de actor, también fue productor y guionista. Incluso llegó a escribir una obra que generó polémica en su momento, cuyo tema principal era un caso de pedofilia. Después de participar en algunos cortometrajes, pronto buscó expandir sus horizontes hacia el cine y la televisión. Participó durante tres temporadas de la exitosa serie británica Downton Abbey, donde interpretó a Jimmy Kent, un miembro de la servidumbre de la aristocrática familia protagonista cuyo personaje evoluciona con el paso del tiempo. Su actuación recibió elogios de la crítica y del público y consolidó su posición en la TV.

Ed Speleers en Outlander

El intérprete también dejó su huella en otros proyectos. Fue parte del elenco de Alicia a través del Espejo (2016), la secuela de Alicia en el país de las maravillas con Johnny Depp y Anne Hathaway ; Una razón para vivir (2017), con Andrew Garfield, Claire Foy y Tom Hollander y de la serie Outlander durante dos temporadas, donde dio vida al carismático Stephen Bonnet.

En el thriller You (2023-2024), el inglés interpreta al misterioso Rhys Montrose, un escritor ambicioso y aspirante a político que emerge como el principal antagonista del acosador, manipulador y asesino Joe Goldberg (Penn Badgley).

Ed Speleers en en una nueva temporada del thriller You, en que interpreta al misterioso escritor Rhys Montrose

Recientemente le dio vida a Jack Crusher en la tercera temporada de la saga intergaláctica Star Trek: Picard (2023), donde demostró una vez más su habilidad para crear personajes complejos y multifacéticos. En una entrevista con Variety, el propio actor recordó que de pequeño solía sintonizar Star Trek: The Next Generation al llegar del colegio, pero que “nunca se consideró un Trekkie”. Cuando fue seleccionado para incorporarse a la serie detalló que debió ir a “Universidad de Star Trek” y hacer un estudio intensivo del universo de la popular saga. Para prepararse para ese rol, se sumergió en la larga lista de episodios y films de ciencia ficción más emblemáticos: “Los devoré. Pasaba tres o cuatro horas al día trabajando en cómo iba a acercarme a este tipo”, contó al medio estadounidense.

Para Speelers, su participación en la saga, aunque secundaria, fue fundamental. “Jack [Crusher, su personaje en Star Trek], se siente como un protagonista en formación: alguien que bien podría encabezar una próxima generación del universo ‘Trek‘”, comentó. Incluso fantaseó con la idea de seguir interpretando al hijo de Picard en el futuro: ”Si pudiera interpretar a Jack durante los próximos cinco, 10 o 15 años, lo recibiría con los brazos abiertos”.

Próximos proyectos

El actor se unirá al elenco en el segundo episodio Famous Five (2023), la adaptación televisiva para la BBC de la serie de libros del mismo nombre de Enid Blyton, bajo la dirección de Nicolas Winding Refn. Interpretará a Mr. Roland y su estreno esta previsto en abril próximo en el Reino Unido.

El próximo papel que interpretará Speelers en Midas Man será nada menos que el de Brian Epstein, señalado como el quinto beatle: arquitecto del estilo y de la imagen de los Fab Four Getty Images

Sin embargo, el papel que promete ser un desafío fascinante para Speelers es Midas Man, una película que explora la vida del legendario manager de Los Beatles, Brian Epstein .

