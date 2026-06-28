Streaming: Larry David se ríe de la historia estadounidense con una pequeña ayuda de Barack Obama

Larry y la búsqueda de la infelicidad (Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness: an Almost History of America, Estados Unidos/2026). Creadores y autores: Larry David y Jeff Schaeffer. Dirección: Jeff Schaeffer. Fotografía: Patrick Alexander Stewart. Música: Jeff Cardoni. Edición: Roger Nygard y Steven Rasch. Disponible en HBO Max. Nuestra opinión: bueno.

El punto de partida siempre es el mismo. Una situación de la vida cotidiana, de apariencia banal, en la que todos sus participantes parecen conformes. De repente, sin que nadie lo anticipe, alguien enciende una pequeña chispa y el reguero sigue su curso inevitable hasta provocar un estallido imposible de imaginar pocos minutos antes. ¿Qué pasó? Alguien quiere sacar una pequeña ventaja o adjudicarse un logro que cree merecer cambiando por completo la lógica de la situación, mientras a su alrededor todos mantienen el criterio previo. La lucha verbal y dialéctica entre ambas posiciones se hace irreductible y por momentos adquiere tintes absurdos, surrealistas.

Cualquiera que haya visto con alguna continuidad alguna de las 12 temporadas de Curb Your Enthusiasm sabe que esta es la forma que tiene Larry David de asomarse al mundo y, sobre todo, de describir las relaciones humanas. El personaje que interpreta allí es el formidable activador de todas esas fracturas. Y expresa ciertas conductas y estados de ánimo que reaparecen en el divertimento histórico que acaba de estrenar HBO Max.

“Podemos ser irascibles, viles, egoístas, tacaños. Y aceptémoslo, algunos siempre tendrán alguna queja al respecto”, dice el expresidente de Estados Unidos Barack Obama en la breve introducción del primero de los siete episodios (el único disponible hasta ahora; los otros se irán agregando a razón de uno por semana) de Larry y la búsqueda de la infelicidad, que acaba de estrenar HBO Max.

Jeff Schaeffer, viejo compañero de andanzas artísticas de David y director de la mayoría de los episodios de las 12 temporadas de Curb Your Enthusiasm, dijo hace poco que esta nueva serie es “Curb con vestuario de época”. La descripción es perfecta. Con los Obama (Barack y Michelle) entre sus productores y el mismísimo expresidente como presentador de cada episodio, Larry y la búsqueda de la infelicidad es desde su título un juego de palabras, imágenes, evocaciones y ejercicios revisionistas en clave de sátira de los 250 años como nación que Estados Unidos celebra este próximo 4 de julio.

Larry David y Jerry Seinfeld como Lewis y Clark HBO Max

Aquí, en vez de involucrarse en situaciones cotidianas contemporáneas, como ocurría en Curb..., David se mete en el túnel del tiempo y activa de nuevo a su viejo y conocido personaje (una versión ficcionalizada de él mismo) en las viñetas que recrean pequeños y grandes momentos de la historia estadounidense.

Una historia que, según Obama, siempre encontró mecanismos para sacarse de encima a “esa gente antipática, miserable, intolerante que interfiere con el progreso”. Son palabras de Obama, con las que David (saliendo de una pintura que reproduce los tiempos de los Padres Fundadores y la Declaración de la Independencia) no quiere identificarse.

Pero, como imaginamos, ocurre exactamente lo contrario. Con la conducta que ya conocemos desde Curb..., David enreda todo el debate sobre la Declaración de Independencia personificando a Robert R. Livingston, el menos conocido del “Comité de los Cinco” que redactó ese documento en 1776. Después lo vemos como Alexander Graham Bell en el momento (bastante conflictivo por cierto) en el que pone en práctica por primera vez su gran invención, el teléfono, y como anónimo artífice de la desmitificación del heroico acto en el que Rosa Parks se plantó frente a la segregación racial y abrió el camino de la lucha por los derechos civiles.

La producción es impecable, casi excepcional en término de recursos disponibles para la reconstrucción de época en cada una de las viñetas. De las actuaciones puede decirse lo mismo, con un seleccionado de estrellas invitadas secundando a David y divirtiéndose con él. Allí veremos, por ejemplo, a Jerry Seinfeld compartiendo con David una muy particular versión de los motivos que llevaron a Lewis y Clark a poner en marcha su famosa expedición por territorios desconocidos de América del Norte a comienzos del siglo XIX. Pero conviene no revelar la mayoría de los nombres famosos que se suman a este proyecto.

Larry David y Barack Obama, unidos para revisar en clave satírica la historia de Estados Unidos HBO Max

El espíritu de Curb... permanece intacto y David confirma que no hay nadie como él para observar el mundo a través de ese vitriólico cristal. La única diferencia entre aquella antólogica creación y este divertimento pasa por la espontaneidad. En Curb... todo es preciso, exacto y a la vez casi artesanal (en los términos más cercanos al realismo televisivo) en la descripción de la realidad. Y cada situación se maneja con un timing exacto, dura lo que tiene que durar.

Aquí, en cambio, el manejo de cada situación aparece un poco más condicionada por el diseño de producción, por el encuadre histórico, y sobre todo, por lo que permite en la visión política de Obama. Los márgenes son bastante amplios, pero no puede disimularse ni el cuidado con el que se elabora cada situación (dejando poco margen a la libertad que sí se apreciaba en Curb... a partir de su tono casi documental) ni la tentación de decir algunas cosas sobre la situación política contemporánea de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Esos factores, a veces, condicionan la resolución de las viñetas. Algunas de ellas concluyen a las apuradas o en momento poco apropiados, lejanos al clímax de comedia que David supo manejar siempre magistralmente en Curb... De todas maneras, más allá de estas sutilezas, Larry y la búsqueda de la infelicidad es un bocado irresistible para los fans de David. Y a la vez puede verse como una amena y atípica clase de historia sobre los episodios clave de la vida de Estados Unidos a través de dos siglos y medio.