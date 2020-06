Streaming: series y películas con padres inolvidables para celebrar en su día

This Is Us, la gran serie de Dan Fogelman centrada exclusivamente en el impacto que tiene en una familia el fallecimiento del padre

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2020 • 19:44

Un padre idealizado por sus hijos. Un hombre neurótico que está a punto de ser padre. Un hijo dañado por la malicia de su padre.

Con motivo de su día, repasamos algunos films y series disponibles en streaming que pusieron a la figura paterna en el centro de sus historias.

*THIS IS US (DirecTV Go)

This Is Us

This Is Us es, lisa y llanamente, una serie sobre la paternidad . Jack Pearson (Milo Ventimiglia) es el hilo conductor del relato de la serie de Dan Fogelman -que culminó recientemente su cuarta temporada, con dos más aseguradas-, un padre devoto de sus hijos y de su esposa, a quienes su súbito fallecimiento marca con el paso de las décadas. Si bien parte del atractivo de This Is Us es ver esos famosos grandes gestos de Jack a los que Ventimiglia les aporta su irresistible dosis de carisma, la serie se supera cuando ahonda en el costado menos afable de Pearson, con esos errores y dificultades que eventualmente salpicarán a sus hijos. De esta manera, cuando el drama deja de poner el foco en Jack, lo reubica en otras figuras masculinas y sale igual de airosa en el proceso. A fin de cuentas, This Is Us habla sobre cómo a veces parecemos destinados a trazar el mismo camino que quienes nos precedieron, y en ese ida y vuelta temporal que tantos giros narrativos nos ha dado, es donde reside su encanto.

This Is Us - Trailer cuarta temporada - Fuente: YouTube 01:09

Video

*APRILE (Qubit.tv)

Aprile

Un poco de Nanni Moretti nunca viene mal y Qubit.tv tiene en su catálogo, entre otros films del realizador italiano, a la extraordinaria Aprile, su película de 1998, prima hermana de Caro Diario en cuanto a la puesta en marcha de un cine de corte autorreferencial que oxigena. En Aprile se entrecruzan varios tópicos, desde la realidad política del país natal del realizador, pasando por sus principales temores, hasta cómo esos dos factores inciden en el gran acontecimiento que está viviendo: la inminente llegada de su hijo. Aprile es una película simple en el mejor sentido del término, una obra de una sinceridad y una naturalidad que culmina con una escena absolutamente inolvidable, donde Moretti vuelve a homenajear al cine, pero esta vez a gran escala. En 2001, el director estrenaría La habitación del hijo, otro film con un padre en el centro , pero que es la contracara de Aprile: un largometraje trágico, algo más calculado, donde las inquietudes y los rasgos formales del realizador de Palombella Rossa ya no eran los mismos que los del inicio de su carrera, cuando sus particulares obsesiones invadían con valentía -y humor- cada fotograma.

Escena de Aprile 01:41

Video

*¡QUÉ BELLO ES VIVIR! (Qubit.tv)

¡Qué bello es vivir!

¡Qué bello es vivir!, esa joyita de Frank Capra, ese hombre apasionado por los retratos de caballeros sin espada, es mucho más que la clásica película que suele recomendarse en Navidad: es otra de las obras del realizador en las que, un poco como Moretti, se percibe ese deseo de ahondar en la simpleza de lo cotidiano. En este caso, Capra toma como base un cuento de Philip Van Doren Stern para mostrar la metamorfosis que atraviesa, sin proponérselo, George Bailey ( el enorme James Stewart ), un hombre cuyo altruismo lo lleva a la ruina, por lo cual decide quitarse la vida en Nochebuena. La aparición del ángel que interpreta Henry Travers le ofrece a George la posibilidad de ver cómo hubiese sido la vida de su pueblo -y, especialmente, las de su esposa e hijos- si él nunca hubiera existido. Una prueba del talento de Capra es cómo toma una historia que podría haber caído en el terreno de lo cursi para transformarla en una más realista que optimista, con un final feliz pero un recorrido previo sombrío y honesto.

Trailer de Qué bello es vivir 03:07

Video

*EN BUSCA DE LA FELICIDAD (Netflix)

En búsqueda de la felicidad

El primer trabajo del italiano Gabriele Muccino en Hollywood tras la brillante El último beso -película que recomendamos- y Acuérdate de mí, tiene ciertamente sus fallas, pero un triunfo que logra contenerlas: la relación padre e hijo que comandan Will y Jaden Smith. Basada en un caso real, Muccino retrata la historia de Chris Gardner, un vendedor que se queda sin trabajo, que es abandonado por su esposa, y que debe subsistir para que no le falte nada a su hijo. En busca de la felicidad se desarrolla como una cruzada quijotesca, en la que el protagonista debe superar los escollos que le pone el sistema laboral -y otros sistemas también- para asegurarse un empleo que le pueda garantizar la estabilidad: un techo y comida, lo vital de lo que carece. Sin embargo, para llegar a ese objetivo, hay un sacrificio en el medio que Muccino muestra con cierta manipulación emocional que repetiría luego con Smith en la olvidable Siete almas. De todos modos, la escena del alivio, donde Gardner finalmente puede respirar tranquilo tras tanta pelea -el film, en sus mejores momentos, intenta esbozar una crítica al capitalismo, que luego abandona-, es efectiva, y con un Smith a la altura de las circunstancias.

Trailer de En busca de la felicidad 02:25

Video

*PATRICK MELROSE (DirecTV Go)

Patrick Melrose

Si hay algo que nos deja en claro Patrick Melrose es que los padres también pueden ser memorables por ocasionar daño y traumar a sus hijos de por vida. Esto es precisamente lo que ocurre en la extraordinaria miniserie escrita por David Nicholls, basada en la pentalogía del escritor Edward St. Aubyn conformada por Da lo mismo, Malas noticias, Algo de esperanza, Leche materna y Por fin. Benedict Cumberbatch -en la mejor actuación de su carrera- interpreta al álter ego de St. Aubyn, un adicto que intenta suprimir los pensamientos sobre su infancia, cuando fue abusado por su padre ( Hugo Weaving , excelente), por lo cual su vida es simplemente una sucesión de excesos para matar el tiempo y dejar de sentir. De hecho, una de las grandes frases de la obra literaria nos plantea el dilema de Patrick: "Cómo pensar en la manera de salir de un problema cuando el problema radicaba en su manera de pensar". De esta forma, la autodestrucción es la salida para el protagonista, hasta que agota su capacidad de autoflagelación y decide encontrar, como dice el título de una de las novelas, algo de esperanza. Breve, audaz, sincera, vigorosa, Patrick Melrose es una obra descomunal sobre los traumas de la infancia, y sobre lo complejo que se vuelve lidiar con ellos en ese anhelo de mirar hacia adelante.

Patrick Melrose - Trailer - Fuente: YouTube 02:09

Video