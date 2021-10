You: Penn Badgley y Victoria Pedretti hablan sobre el escalofriante regreso de la serie

Una mujer entra a una librería, le sonríe al hombre encargado de atenderla, quien luego procederá a recomendarle novelas afines a las que ella está contemplando en las inabarcables bibliotecas. Ese momento fugaz es tan solo una mera anécdota en la vida de la aspirante a escritora Guinevere en su ajetreada vida neoyorkina. Para Joe, el empleado de esa librería, es el preludio a una obsesión. Cuando Netflix incorporó You a su catálogo de streaming en diciembre de 2018, el thriller concebido por Greg Berlanti y Sera Gamble (basado en la novela Hidden Bodies de Caroline Kepnes) abrió un abanico de discusiones respecto a la manera en la que abordaba la violencia de género, partiendo del ciberacoso hacia otras formas de opresión contra la mujer.

Joe Goldberg es un un sociópata que temporada a temporada redirige su foco de atención y se asegura de eliminar cualquier obstáculo u amenaza en su persecución de “la mujer perfecta”. Ese You del título, ese “tú”, ese pronombre, representa todas esas fijaciones que el personaje interpretado a la perfección por el exGossip Girl Penn Badgley detalla en una voz en off mordaz y escalofriante. Sobre el final de su segunda temporada, la serie dio un giro de timón interesante con el ingreso a la historia de Love Quinn (la talentosa Victoria Pedretti, quien brilló en dos de las tres miniseries de Mike Flanagan para Netflix, La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor), la joven a la que Joe busca conquistar en otro terreno: Los Ángeles, una ciudad que potencia su carácter abyecto.

Sin embargo, en una clásica historia de cazador cazado, será esta enigmática mujer quien termine mostrando su doble cara, rompiendo así la estructura de un thriller que venía trazando una dinámica demasiado familiar. Por lo tanto, en esta temporada el protagonista se mirará constantemente al espejo con quien ahora es su esposa y la madre de su hijo, y por quien se muda a los suburbios para intentar cultivar cualquier atisbo posible de normalidad. Al tratarse de You, sabemos que la serie redoblará la apuesta, por lo cual ni bien Joe pisa su nuevo hogar, su patrón de conducta se reinicia cuando conoce a su vecina... solo que ahora hay alguien más peligroso que él que lo seguirá de cerca.

Entrevista a Penn Badgley

Con su regreso a la plataforma de streaming este viernes a través de 10 nuevos episodios, You se deshace del tono más ceremonioso de sus primeras temporadas y se mete de lleno en la comedia negra con claros guiños a Perdida, el film de David Fincher que concluye donde esta serie empieza: con un matrimonio que vende una imagen para el afuera, mientras se va pudriendo en su interior. En diálogo con LA NACION vía Zoom, Badgley y Pedretti celebraron la forma en la que You transita la comedia negra, las presiones de la maternidad y las observaciones sobre lo que implica convivir en un ámbito cerrado, donde la mirada ajena tiene un peso agobiante.

-La voz en off es muy importante en esta serie. Penn, ¿cómo fue el proceso de encontrarle la voz a Joe, literalmente?

Penn Badgley: -Creo que el trabajo que hice al comienzo de la primera temporada fue el momento en el que más trabajé para la serie, ahora no tengo que hacerlo del mismo modo. Lee Toland Krieger, el director del piloto, dejó una marca en el programa, y concibió una voz en off que él quería que fuera parecida a la de la película El club de la pelea. Creo que jugué mucho con eso, es muy diferente el trabajo de una voz en off, es algo muy físico. Además, Joe hace muy poco en pantalla, por lo cual ahí pude usar mi cuerpo de una forma muy distinta, tomé mucho té, es muy divertido en realidad. Joe dice cosas muy ácidas, muy dolorosas, pero yo tomo lo que me dan, y lo leo de la manera en la que me llega, espontáneamente.

-Victoria, esta temporada tu personaje explora los pormenores de la maternidad. ¿Pensás que avanzamos como sociedad en cuanto a no ponerle a las mujeres la presión de ser madres perfectas, esposas perfectas o mujeres perfectas, a secas?

La nueva temporada de You se mete más de lleno en la comedia negra Netflix

Victoria Pedretti: –Sí, yo creo que se ejerce una enorme presión en las madres en la sociedad, creo que es injusto y que también hay mucha falta de información o se informa mal, puede ser estúpido, elitista, sexista, además se juzga mucho. Creo que eso es algo que debería parar, pero no creo que suceda. Pienso que tener conversaciones al respecto es genial, es algo que disfruto mucho.

-Esta temporada coquetea con la comedia negra, ¿qué aspectos del género les atraen más?

Penn: –Me gusta que se aprecien los elementos cómicos de la historia, yo particularmente me divierto más con la comedia negra porque es seca y oscura. Con Victoria nos reímos de esto, hay un componente físico en hacer comedia negra, sobre todo al interpretar a dos asesinos; el hecho después de tapar lo que hicieron...

Victoria: –Sí, totalmente. Fue muy divertido filmar esas secuencias en las que estás corriendo de un lado para el otro, viendo si otra persona te está observando, tratando de esconder algo, sin dudas hay un grado de desesperación que tenés que expresar a través de tu actitud corporal, y si bien esta tercera temporada tiene muchos elementos de comedia negra, yo recuerdo haber visto la primera como espectadora y haberme reído mucho ya desde entonces, pero no constantemente sino en esos grandes momentos en los que se encuentra alivio en una situación realmente tensa.

Entrevista a Victoria Pedretti

-Que es una parte integral del género...

Victoria: –Definitivamente. De hecho, es uno de mis géneros favoritos, sobre todo porque representa la vida. No sé si You necesariamente hace eso, pero creo que la comedia negra en general se inclina por focalizar en una realidad muy específica.

-¿Y cómo fue filmar las escenas de terapia de pareja entre Joe y Love, en las cuales esa comicidad está muy presente? ¿Hubo margen para la improvisación?

Penn: –En televisión no tenés mucho tiempo para ensayar o incluso para filmar en relación a los tiempos del cine y a la cantidad de material que hay. Las secuencias de las sesiones de terapia fueron las primeras en filmarse después del aislamiento por la pandemia. Regresamos al set y lo hicimos con estas escenas, y con ese humor. Me parece que en esos instantes está el corazón de esta temporada.

Victoria: –Sí, es verdad, además esas secuencias las repasamos por teléfono pero una o dos veces, no tuvimos nada de tiempo para ensayarlas. En mi caso, no soy muy proclive a improvisar, acá no había margen para lanzarnos a eso, pero sí hablamos con Penn antes de filmar respecto a la posibilidad de agregar algunas cosas nuevas, hacer ajustes. Lo que sí recuerdo es que, una vez terminada la escena, cuando la cámara quedaba encendida, nosotros seguíamos. Ahí nos permitimos sumar más cosas.

"Me gusta que se aprecien los elementos cómicos de la historia, yo particularmente me divierto más con la comedia negra porque es seca y oscura" Penn Badgley

-¿Y se siguen sorprendiendo cuando leen los guiones y descubren las vueltas de tuerca de la serie?

Victoria: –Sí, todo el tiempo.

Penn: –Definitivamente, hay muchísimas situaciones que van pasando que nosotros desconocemos, solo sabemos lo básico, como por ejemplo: “ahora esta persona va a morir, etcétera” (risas), pero es la manera en la que se construye esa muerte en lo más llamativo. Por lo general, es todo tan bizarro y tan intenso que cuando llega el momento de interpretarlo siempre pienso lo mismo: “Bueno, esto se va a poner interesante”.