Shakira contó su verdad sobre la acusación por fraude que enfrentó en España: “Pacté para proteger a mis hijos”

Shakira escribió una carta exclusiva que fue publicada este martes por El Mundo, donde hizo un repaso por su relación con Gerard Piqué, la nueva vida que construyó en España, el divorcio y la batalla legal por evasión fiscal, en la que aclaró que llegó al acuerdo para proteger a sus hijos y para seguir con su vida, “no por cobardía ni por culpabilidad”, afirmó.

Al inicio del escrito, la cantante dijo que fue lo más frustrante que le tocó vivir: “Fue comprobar que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones”.

La disputa legal inició cuando la Agencia Tributaria alegaba que la artista adeudaba 7,2 millones de dólares en impuestos sobre sus ingresos de 2018. Según la acusación, habría utilizado una sociedad offshore para evadir el pago del dinero. En 2023, la colombiana decidió admitir ante el juez el delito y aceptó el pago de una multa de más de siete millones de euros. Ahora, en otra causa similar, indicaron que “no hay pruebas suficientes” de un posible delito fiscal.

“Algunos técnicos de la Agencia Tributaria española presentaron un relato infantil y moralista en el que yo era una cantante que evitaba cumplir con sus obligaciones fiscales y ellos los representantes de la justicia y la decencia. La realidad era muy distinta: yo cumplí siempre con mis obligaciones”, sostuvo la artista en la nota que escribió en primera persona.

En esa misma línea, añadió: “Mis finanzas fueron investigadas por instituciones tan poco sospechosas como la Casa Blanca o el IRS y aprobadas por otros países de la Unión Europea, y en todo ese tiempo nunca encontraron ni la menor seña de ilegalidad, mientras que un director general de inspección de la Agencia Tributaria española se permitió criminalizarme en un programa de la televisión antes incluso de que se celebrara el juicio”. Según cuestionó, la institución no castiga a quien no cumple, sino que muestra trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho: “Amedrentando a las personas, amenazando con la cárcel, poniendo en compromiso la tranquilidad de nuestros hijos y sometiéndonos a presión para quebrarnos”, aseguró.

Shakira planteó que se quiso hacer creer a la opinión pública que ella no pagaba sus impuestos. “Cuando lo cierto es que pagué mucho más de lo que debía”, se defendió. “Cuando realmente correspondió hacerlo me declaré residente fiscal española y si se suman todas las cantidades de lo que pagué voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años”, dijo, sobre la multa que pagó en España.

Otro de los tramos que más impacto generó durante la carta fue cuando se refirió a su patrimonio: “Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida, y no porque trabajara poco, como todo el mundo sabe. Di 120 conciertos en 90 ciudades distintas. ¿Cómo puede perder dinero una persona que da 120 conciertos? Suena extraño, lo sé, pero hoy mi patrimonio consiste en lo que gané antes de llegar a España y lo que gané después de salir de ella. Todo lo que gané en esos años se lo quedó el Estado español”.

Asimismo, contó que ella se fue a vivir en 2011 a España para que prosperara su relación con Piqué, quien en ese entonces estaba “atado” allí por motivos laborales. “Siempre que regresaba, lo hacía para que prosperara esa relación, no por ‘vocación de permanencia’. Una estrategia en la que además subyace un prejuicio machista. Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo”, comparó y agregó: “Hay un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene”.

“Cuando en 2015 me decidí a vivir en España bajo el régimen de impatriada, la Agencia Tributaria admitió que durante los diez años anteriores yo no había sido residente, para luego, inmediatamente después, tratar de cobrarme por aquellos años. Lo que parecía una educada manera de formalizar mi situación, se convirtió en una trampa”, acusó la cantante.

Por último, habló acerca de los motivos que la motivaron a publicar la carta. “El primer motivo son mis hijos. Quiero dejarles el legado de una mujer que expuso sus razones con calma y en sus propios tiempos, cuando ella lo consideró necesario, no cuando la obligaron a hacerlo”, expresó. “El segundo motivo es la necesidad de escribir mi propia historia. Igual que con mis canciones, canto para volver a vivir tranquila, para pasar página”, concluyó.

