Quién es el galán de Emily en París que fue vinculado sentimentalmente con Shakira

Emily en París regresó a Netflix este jueves 15 de agosto con su cuarta temporada y, entre lo que más llamó la atención de los fanáticos de la serie que retrata la experiencia de la joven estadounidense de 29 años que deja su país para emprender un proyecto laboral en París, fue la aparición nuevamente en pantalla de Lucien Laviscount, uno de los galanes de la historia, quien fue vinculado sentimentalmente con Shakira.

Con su personaje Alfie, el actor se llevó todas las miradas al ser uno de los pretendientes de Emily Cooper. Aunque en aquel entonces solía ser uno de los tantos hombres que sorprendieron con su papel en ficción, a finales de marzo de este año apareció en primer plano en “Puntería”, el videoclip que la cantante colombiana lanzó con la rapera neoyorkina Cardi B, sencillo que pertenece a “Las mujeres no lloran”, su último álbum.

Shakira con Lucien Laviscount Instagram

En el video, se lo pudo ver al actor británico de 32 años posar sensualmente con la intérprete de “Las caderas no mienten”, imágenes que encendieron rápidamente las redes sociales. Como si esto fuera poco, días más tarde, él la acompañó en uno de sus conciertos en el Time Square de Nueva York, momento que fue capturado por las cámaras y levantó más sospechas sobre un posible romance. Sin embargo, nunca se confirmó ningún tipo de vínculo fuera de lo profesional entre ellos.

“Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa que quede rendía”, escribió la compositora Barranquilla en la descripción del carrete de fotos que resumió parte de lo que fue su canción. Las imágenes de la producción promocional del tema dieron que hablar y los usuarios no pudieron evitar expresarse. “A Piqué le gusta esta foto”; “Escogió súper bien su pareja para la promoción de puntería!!!! ¡Divino Lucien!!!”; “Qué hermosa pareja que hacen”; “Este hombre es guapísimo”; “Dejó un Renault por un Mercedes Benz. Qué mujer inteligente” y “Qué dirá Piqué sobre este bombonazo”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Lucien Laviscount acompañó a Shakira tras uno de sus recitales en Nueva York (Foto: Velvet)

Pero, ¿quién es ese hombre que despierta suspiros? Laviscount debutó como actor, en 2002, cuando solo tenía 10 años, en la serie Clocking Off. Después llegaron otros trabajos para la pantalla chica, hasta que en 2014 participó en la película One Night in Istanbul. Pero el éxito le llegó de la mano de la ficción que protagoniza Lily Collins, en la que todavía se lo puede ver en la última entrega que recién desembarco en el gigante del streaming. Es que en un principio fue convocado para estar solo en tres capítulos, pero fue tal la repercusión que provocó que debió quedarse. Asimismo, tuvo tanta aceptación su personaje que se especuló con la posibilidad de que sea el sucesor de Daniel Craig en la saga de James Bond.

Con respecto a su vida privada, siempre mantuvo un bajo perfil y no se le conocieron romances. En 2015, fue vinculado con Keke Palmer, su compañera de reparto en Scream Queens, y en 2021, los fotógrafos lo capturaron a los besos con la modelo y actriz Jesy Nelson.

Lucien Laviscount en Emily en París Netflix

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene dos millones de seguidores, comparte gran parte de su trabajo y sus pasatiempos favoritos, como el kickboxing. Además, le preocupa su aspecto físico, por lo que cuida mucho su cuerpo.

