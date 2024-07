Sharon Stone recordó su peor momento: “Estuve muerta y me trajeron de vuelta; siento que reencarné en mi propio cuerpo”

Escuchar

Si bien en el último tiempo Sharon Stone comenzó a hablar sobre cómo es su vida tras el derrame cerebral que sufrió en 2001, este martes brindó por primera vez detalles de cómo vivió aquel momento y reveló los pormenores de los años posteriores, en los que Hollywood le dio la espalda.

En una entrevista publicada por The Hollywood Reporter, la actriz de Bajos instintos recordó el incidente que desencadenó una hemorragia cerebral que la mantuvo inconsciente durante nueve días e hizo hincapié en cómo aquella experiencia cambió su manera de pensar. “Un monje budista me dijo que me había reencarnado en mi mismo cuerpo”, reveló. Y agregó: “ Estuve muerta y luego me trajeron de vuelta. Mi cerebro sangró durante nueve días, por lo que quedó ubicado en el mi frente, no en el mismo lugar de mi cabeza donde estaba ubicado antes ”.

“Mientras eso sucedía, todo cambió. Mi sentido del olfato, mi vista, mi tacto... No pude leer durante un par de años. Veía las imágenes estiradas y con distintos patrones de colores. La verdad es que mucha gente pensó que iba a morir ”, rememoró.

Stone indicó que esa situación provocó que algunas personas se “aprovecharan” de ella “durante ese tiempo”. Por eso, denunció, perdió rápidamente millones de dólares que había ahorrado en su cuenta bancaria, junto con otros artículos personales. “ Tenía 18 millones de dólares ahorrados gracias a todas las películas que había filmado; pero cuando volví a ver el resumen de mi cuenta, todo había desaparecido. Mi refrigerador, mi teléfono... Todo estaba a nombre de otras personas ”, compartió Stone.

Sin embargo, en lugar de desanimarse por todas las situaciones negativas que le tocaron vivir en muy poco tiempo, la actriz prefirió concentrarse en lo positivo y, según explicó, eso es lo que aún hoy la mantiene en buen estado. “Decidí permanecer presente y dejarme llevar”, admitió. “Decidí no aferrarme a la enfermedad ni a ningún sentimiento de amargura o ira. Si mordés la semilla de la amargura, nunca te dejará. Pero si tenés fe, incluso si esa fe es del tamaño de una semilla de mostaza, sobrevivirás”, reflexionó. “Ahora vivo para la alegría. Vivo con un propósito”, indicó.

La actriz de Casino había expresado anteriormente en una entrevista publicada por People que en las primeras etapas de la recuperación no podía ver correctamente y sufrió pérdida de memoria. También le salían “nudos extraños parecidos a nudillos” por toda la parte superior de la cabeza, que comparó con la sensación de recibir un “puñetazo”.

El año pasado, Stone le dijo a Vogue que inicialmente “ocultó” su discapacidad. “Tenía miedo de salir y no quería que la gente lo supiera”, dijo. “Simplemente pensé que nadie me aceptaría”. Con el tiempo, sin embargo, aprendió a sentirse más cómoda al hablar sobre lo sucedido.

En abril de este año, la actriz confesó en el programa Turkish Tea Talk with Alex Salmond que aún lucha con problemas de salud mental, que se incrementaron con el confinamiento impuesto por la pandemia de covid. “En este momento tan especial que está atravesando el mundo, todos estamos tratando de enfrentar nuestros propios demonios. Y todos estamos actuando mal. Yo también”, expresó. “Todos estamos tratando de descubrir cómo seguir levantándonos y seguir ayudando a otros a que se levanten también, inclusive a personas que nosotros mismos derribamos, para asegurarnos de que todos volvamos a estar en pie”, agregó la actriz.

Stone, que trabaja con la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que una de cada diez personas “a nivel global” sufre en la actualidad “una crisis mental”. Luego, reflexionó sobre la importancia de que cada ser humano de este planeta intente “mejorar y ocuparse de sí mismo” en lugar de depender de la ayuda de líderes y políticas de estado. “No está mal pensar que deberían ser nuestros líderes los que se ocuparan de esto, pero, seamos sinceros... ¿Qué líder creen que lo hará? Debemos empezar por nosotros mismos”, reflexionó. “Hay que mantenerse fuerte. Cuando hagas algo que no está bien, tenés que levantarte y ayudar a quien creas que hayas lastimado, para seguir avanzando y lograr el perdón instantáneo”, insistió.

LA NACION