Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Sofi Morandi

13 de mayo de 2019 • 19:07

"Fue el comentario de la apertura de Showmatch", le dijo Ángel de Brito durante una visita a su programa Los ángeles de la mañana.

La ganadora del Bailando 2018 junto a Julián Serrano contó que se operó las lolas y que está muy contenta con su decisión.

"Estoy re contenta. No voy a mostrarlas, de hecho me las re tapo. Son re para mí, estoy chocha", dijo.

"No me convencieron. De hecho quería desde los 18 años, pero mis viejos no me daban mucho el OK. A los 18 ya sí, pero me las tenía que pagar cuando tuviera mi plata", contó.