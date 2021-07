Sofía Pachano hizo un fuerte descargo contra los haters que la persiguen en las redes: “Que tengan una vida linda”

Cansada de los agresivos comentarios que recibe en sus redes sociales, Sofía Pachano hizo un fuerte descargo desde su cuenta de Instagram. La ex participante de MasterChef Celebrity reflexionó sobre la forma en la que algunos de sus seguidores se comunican con ella y compartió algunas capturas de repudiables comentarios y mensajes privados que le llegan.

Sofía Pachano hizo un fuerte descargo contra los haters

“Hace tiempo que vengo visibilizando estos mensajes agresivos que recibo, no porque quiera que mis otrxs seguidores me digan cosas lindas eh, sino porque me parece importante usar las redes para algo positivo y visibilizar esto. Yo le digo hasta acá mis cielos a esta violencia digital”, escribió en su perfil de Instagram. “Del otro lado de las redes hay personas, que a veces pueden estar pasando por un mal momento o también puede importarles poco lo que les digas (como a mí) pero no me parece bien naturalizar esa violencia”, añadió.

Los mensajes que Sofía Pachano recibe en su cuenta de Instagram

“Tenés el mismo carisma que un caracol. Ojalá lo leas para saber nomás que sos una persona mediocre”, sostiene uno de los mensajes cuya captura compartió Pachano. “Les deseo que tengan una vida linda y amorosa, que alguien los quiera, y que esos celos, envidia, ansiedad que generan la vida de los demás que ven por acá la puedan transformar en motor para lograr algo bueno para ustedes”, se puede leer que respondió Pachano.

En otro de los mensajes, un usuario identificado como Facundo, le escribió: “Esa ropa te hace una señora de 60″. Ella, en tanto, respondió: “Vos y tu mujer deben estar muy aburridos como para opinar de los demás y encima mandarme un mensaje. Que tengas una semana libre de prejuicios. Por cierto amo a las señoras de 60″.

Los mensajes que Sofía Pachano recibe en su cuenta de Instagram

Incluso, Pachano contó que fue criticada por manifestarse en contra de estos desagradables comentarios. “También recibí un mensaje diciendo ‘no me parece mal lo que te dice porque te estás exponiendo y si te exponés, jodete’. Me parece un argumento viejo para justificar la violencia y la opinión sobre el cuerpo, vestimenta, trabajo del otrx”, opinó.

LA NACION