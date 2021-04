Sofía Pachano presentó a su novio en vivo y selló su amor con un beso: “Estamos conviviendo”

Sofía Pachano presentó en vivo a su novio, Santiago Ramundo, mientras conducía Cocineros argentinos por la pantalla de TV Pública. La actriz oficializó su romance con el actor argentino que estuvo radicado en México los últimos cinco años, y reveló que están conviviendo desde que llegó a Buenos Aires. La pareja preparó una “fiesta de pizzas”, contó detalles de su historia de amor y selló el momento con un beso.

“Sofi y Santi por primera vez juntos en la TV”, decía el graph del programa culinario mientras el actor se disponía a cocinar. Recordemos que durante el paso de Pachano por MasterChef Celebrity (Telefe), la vincularon sentimentalmente con el cantante El Polaco, y la conductora desmintió esa información con otra inesperada primicia: “Tengo un noviazgo a distancia con alguien que está en México”.

Sofía Pachano presentó a su novio en vivo en Cocineros Argentinos: "Estoy muy enamorada"

A las pocas semanas se supo que se trataba de Ramundo, quien se encontraba grabando telenovelas en el exterior. Con humor, en el ciclo de cocina lo apodaron “el falso mexicano”, y durante su paso por la pantalla aprovecharon para consultarle cómo surgió la chispa entre ambos. La encargada de introducir su participación fue su novia, que no se ahorró ningún piropo.

“Estamos recibiendo a un galán internacional, diría yo: galán en Argentina fue muchos años, luego se fue a México para ser galán allá y, además de todo, es mi novio. Con nosotros, el señor Santiago Ramundo”, expresó la conductora. Inmediatamente le dio un beso para saludarlo ante las cámaras: “A él sí lo puedo besar porque somos convivientes”, lanzó.

Entre timidez y alegría, el actor de 36 años empezó a poner manos en la masa para hacer sus prepizzas con un toque especial: “Aprendí un secreto de alguien que sabe mucho, y es que se le puede poner chimichurri sin vinagre a la masa por encima, antes de mandarla al horno, porque le da un sabor único”. El cocinero Juan Braceli preguntó si Ramundo ya había conocido a su suegro, Aníbal Pachano, y Sofía confirmó que el encuentro ya ocurrió.

“Ya hubo presentación oficial con Aníbal, y quiero decirles que mi papá le dijo: ‘Estoy muy contento de que estés con mi hija’”, confesó la actriz. Atento y romántico, Ramundo agregó: “Y yo le dije: ‘Y yo estoy muy feliz de estar con su hija’”. La pantalla se llenó de lluvia de corazones y gestos afectuosos entre la pareja.

“Estoy muy enamorada y se me re nota. Lo que pasa es que todos me dicen ‘qué lindo que es tu novio’, y no saben lo lindo que es como persona, es muy completo este chico; no saben cuánto me ayudó con lo que le pasó a mi mamá, que casi se le cae un techo encima”, se sinceró Sofía. Sobre el final, contaron que se conocen desde 2013, cuando grabaron juntos la tira Señales del fin del mundo, pero en ese entonces cada uno estaba en pareja y solo fueron amigos.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo, enamorados: hicieron pizzas en vivo en Cocineros Argentinos Captura de video TV Pú

“La cuestión es que pasaron muchos años y ahora, hace un año y pico, él volvió de México. Vino de visita a finales de 2019, justo a fin de año, y nos reencontramos. Después empezamos a salir, lo fui a visitar a México y nos agarró la pandemia”, relató Pachano. Y cerró: “Estuvimos un montón de tiempo separados y ahora acá estamos, conviviendo en mi casa”.

LA NACION