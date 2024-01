La actriz protagoniza y produce Griselda, ficción inspirada en la vida de la astuta y ambiciosa colombiana Griselda Blanco, quien terminó creando uno de los cárteles más rentables de la historia; en diálogo con LA NACION, la intérprete de Modern Family adelanta todos los detalles de la serie que se estrena este jueves por Netflix

No es mucho. Son detalles. Un atisbo de altanería en la mueca de su boca. La solidez con la que mantiene erguido el cuello. El andar inalterable, con gracia y sin fisuras. El color de la voz: amable y firme. La sonrisa selectiva. Las ideas, definitivas. En la ficción y en la vida real, la floral Sofía Vergara (una de las actrices latinas mejores pagas del mundo) y la cruel Griselda Blanco (la cabeza narco más temida de la historia) comparten un cierto magnetismo: el de las mujeres poderosas .

Ni Pablo Escobar, ni los Ochoa, ni Miguel Ángel Félix Gallardo, ni Tony Montana. Los reflectores de Netflix vuelven a apostar por una historia basada en hechos reales sobre los crímenes del narcotráfico, pero esta vez bajo el ala una mujer. La protagonista absoluta de Griselda es Griselda Blanco, conocida como “La viuda negra”, que interpretada por Vergara causa rechazo y admiración en partes similares. Con este proyecto, la actriz colombiana se anima a darle un giro a su carrera -hasta ahora, principalmente enfocada en la comedia-, al encarnar a la despiadada “madrina de la cocaína” con soltura .

Griselda cuenta con seis episodios de una hora cada uno Netflix - EMERALD_EM_101_030922_2732

Vergara no le teme a dejar a un lado su sensualidad y desparpajo para transformarse en la implacable, brutal y perspicaz mafiosa que -a principios de la década de 1980- supo ser una de las mujeres más ricas y temidas del mundo, supervisando el tráfico de 1,5 toneladas de cocaína a los Estados Unidos cada mes. En diálogo con LA NACION, la actriz y productora se anima a analizar los desafíos de este personaje, los prejuicios que vivió a lo largo de su trayectoria y los alcances de este rol en para su carrera.

—¿Qué prejuicios tuviste que romper a la hora de interpretar a Griselda y de explorar el oscuro mundo del narcotráfico?

—Todo fue nuevo para mí. Tuve un gran proceso de transformación para encarnar el personaje y por primera vez tuve que actuar con prótesis y peluca. Cada día, antes de empezar a rodar tenía más de tres horas de maquillaje, me cambiaban la forma de la nariz, las cejas y ¡hasta me ensuciaban los dientes! Por primera vez actué realmente en español y también por primera vez estaba haciendo un drama. ¡Fueron muchas cosas, pero fue fascinante para mí! Aprendí muchísimas cosas y tuve el gusto de trabajar con personas que admiro mucho pero que, como no viven en Estados Unidos y yo siempre trabajé de actriz en los Estados Unidos, no podía coincidir con ellos.

Griselda está inspirada en la vida de la astuta y ambiciosa colombiana Griselda Blanco, quien terminó creando uno de los cárteles más rentables de la historia, debido a su capacidad para transitar hábilmente entre su negocio y la vida familiar Netflix - Griselda_S1_E1_(Native)_00_28_21_11

En Griselda, Vergara -además de lucirse como actriz- explora el rol de productora ejecutiva junto a los creadores y también productores ejecutivos de Narcos y Narcos: México, Eric Newman y el colombiano Andrés Baiz, que dirigió todos los episodios de la serie. Otra de las sorpresas del elenco es la interpretación de la cantante Carolina Giraldo, conocida como Karol G, en su papel de Carla, una amiga cercana de Griselda que viaja desde Medellín hasta Miami junto a otras trabajadoras sexuales, para introducir el producto de Griselda a los Estados Unidos.

—No todos los malos son iguales...¿Cómo desgranaste a la persona detrás del personaje para encontrar los matices de Griselda?

—Desde el comienzo me pareció muy interesante Griselda. Hay algo del negocio que ella manejaba que impacta. Creo es difícil imaginarse o realmente comprender lo que significaba que en esa época hubiera una mujer manejando en narcotráfico. Incluso ahora las mujeres tenemos problemas a la hora de hacer lo que nos da la gana, ¡imagínate en ese momento lo que tuvo que haber sido! La fuerza que tuvo que tener esa mujer para convertirse en uno de los más grandes capos de ese entonces. Fue algo importante, aunque también me parece fundamental no glorificarla porque, al fin y al cabo, no fue ningún héroe .

Griselda Blanco se adentró en el mundo del crimen desde muy temprana edad y cometió su primer homicidio a los 11 años. A los 21, se mudó ilegalmente a Nueva York junto a sus tres hijos, y fue allí que comenzó con el negocio de venta de marihuana. Pionera en el tráfico de cocaína de Colombia a Miami, se vinculó con Pablo Escobar en los inicios del icónico criminal en el narcotráfico. Estuvo casada varias veces y se sospecha que fue la autora de la muerte de sus tres maridos. En 2012, Griselda Blanco murió a sus 69 años en Medellín, baleada cerca de su casa en un posible ajuste de cuentas.

Sofía Vergara Netflix

—Griselda, a pesar de su perversidad, en vez de causar rechazo atrae y magnetiza a la audiencia...

—Cuando estaba investigando sobre ella había cosas que me daba cuenta que estaba admirando: fue una mujer que logró algo que nadie se había animado, se hizo un lugar en un mundo donde el cien por cien eran hombres. Al comienzo yo pensé: “Esta mujer seguro que era la esposa de un mafioso que hizo algún negocito”. Pero no. En la serie, construir a Griselda era generar a un capo . A ella le tenían más miedo que a cualquiera, eso a nivel personaje es espectacular . Creo que todos quedan magnetizados con Griselda porque uno nunca podría ser así.

—La fascinación de lo inexplicable...

—Claro, uno ve eso y se queda pensando: ¿Cómo llega alguien a ser así? A mí, por ejemplo, me encantaba Tony Soprano, me encantaba Tony Montana. A todos nos gusta y no lo podemos negar. Yo creo que da mucha intriga ver cómo una persona hacía lo que hacía y más siendo una mujer. Las mujeres colombianas somos muy serviciales y nos sacrificamos por nuestros hijos. Queremos proteger, ayudar...¿Cómo esta mujer que se veía tan inofensiva se convirtió en un monstruo?

Griselda Blanco fue pionera del crimen organizado y tráfico de drogas en Miami: apodada “la Viuda Negra” por su comportamiento brutal y despiadado, a principios de la década de 1980, era una de las mujeres más ricas y temidas del mundo, supervisando el tráfico de 1,5 toneladas de cocaína a los Estados Unidos cada mes Archivo

—Griselda se corrió de todos los límites de la sociedad, incluso corrió las reglas del narcotráfico donde las mujeres no eran bien recibidas. Vos, a tu manera, con este desafío también corriste tus límites...

—Lo que tengo en común con ella es que soy mamá y colombiana, y al igual que ella he luchado, trabajado y he salido adelante sola. En eso nos parecemos, pero no me podría relacionar con nada más de ella porque se fue a un lado completamente oscuro. Es un personaje que causa mucha intriga.

—Tanto Griselda Blanco como Sofía Vergara son mujeres poderosas, ¿no?

—¡Ay, gracias! ¡Bueno, sí! ¿A quién no le gusta el poder? La verdad es que yo me sentí muy poderosa cuando creyeron en mí para realizar Griselda y me apoyaron. Me sentí muy poderosa y me estoy sintiendo poderosa en esta gira viendo a todos mis compañeros lograr una serie de la que estamos orgullosos.

—¿Escuchaste que Griselda Blanco llevaba una joya que ella aseguraba que había sido de Eva Perón?

—¡Sí, claro! ¡Unos aretes de esmeralda! Adoro a la Argentina, hace años que no voy pero me encanta. Quisiera estar allá , me hubiera gustado que en algún momento del tour hubiéramos llegado hasta allá.

Sofía Vergara: "No hay que glorificar a Griselda Blanco porque no fue ningún héroe" Netflix

La expectativa por el estreno de esta producción vino acompañada por cierto revuelo por parte de la familia de la narcotraficante. Según trascendió, Sofía Vergara podría enfrentarse a una batalla legal con los hijos y herederos de Griselda Blanco, que murió el 3 de septiembre de 2012. Según el argumento de los demandantes, ni la actriz colombiana ni la productora tendrían los derechos sobre la vida de la protagonista.

Blanco fue madre de Uber, Dixon y Osvaldo, los tres de apellido Trujillo Blanco; y de Michael Corleone Sepúlveda Blanco. En un informe proporcionado por TMZ, medio especializado en noticias de último momento relacionadas al mundo del espectáculo y el deporte estadounidense, se indica que la familia ya había dado permiso sobre el uso de la imagen de la “reina de la cocaína” a otra compañía productora.

Michael Corleone, que recibió su nombre por el personaje de El Padrino, ofreció el pasado 12 de enero una entrevista al medio La W, en la que comentó que le hubiera gustado que lo tomaran en cuenta. “ Me pregunto, si de verdad quería hacer el papel completo y el papel bien hecho, por qué no se acercó a la familia o por qué no se contactaron conmigo, el hijo menor, el que compartió con ella día y noche, el que sabía cómo hablaba, caminaba. Mi mamá y yo éramos muy cercanos ”. Entre otros proyectos a futuro, él planea el lanzamiento de un libro que llevará por título Mi madre, la madrina, con el que pretende profundizar en la vida familiar y persona de Griselda. Sobre la demanda que la familia de Griselda Blanco interpuso contra Sofía Vergara, la actriz colombiana se ha mantenido al margen.