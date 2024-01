escuchar

Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron el fin de su matrimonio en julio del año pasado, luego de haber compartido la vida durante casi ocho años. Los actores, que formaban una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, sorprendieron a todos con su decisión de ponerle fin a su relación. En medio de una serie de especulaciones sobre las posibles causas, se dijo que él quería ser padre y que ella no deseaba volver a pasar por la maternidad.

La actriz de Modern Family y el actor de Magic Mike se casaron en 2015 con un contrato prenupcial de por medio. En su primer paso de la demanda de divorcio, él citó “diferencias irreconciliables”, pero medios como Daily Mail afirmaron que la causa principal habían sido sus fuertes deseos de tener un hijo. La modelo es madre de un joven de 32 años, de nombre Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara, fruto de su breve relación con Joe González.

Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su separación en 2013 @ joemanganiello / Instagram

Tras varios meses de la noticia de su divorcio, Vergara, de 51 años, reveló la causa de su divorcio en plena campaña de promoción de la serie de Netflix, Griselda, que ella protagoniza y produce. En una entrevista con El País, aseguró: “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, comentó. “Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí”.

Sofía Vergara es madre de Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara, de 32 años Instagram

La actriz, quien antes de casarse con Joe Manganiello salió con Nick Loeb, con el que también tuvo planes de matrimonio, dejó entrever que no teme al paso del tiempo, pero fue firme en que una nueva maternidad ya no forma parte de sus planes inmediatos. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años”, dijo, “y estoy lista para ser abuela, no madre”. El único ser que la unía con Manganiello era el pequeño Bubbles, su mascota, cuya tutela también formó parte de los trámites legales. El actor se quedó como el responsable.

La modelo, empresaria y productora nació el 10 de julio de 1972, en Barranquilla, Colombia. Lejos de ser una celebridad que lucha para frenar las huellas del tiempo, acepta que su cuerpo está en un proceso de cambio, así como el ciclo de sus hormonas. “Yo ya estoy casi con la menopausia, en una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”, señaló.

Sofía Vergara y Joe Manganiello estuvieron casados cerca de ocho años @joemanganiello / Instagram

Los amores de Sofía Vergara

La actriz de otros films como Chasing Papi y Madea Goes to Jail tiene una gran lista de romances. Su primer pareja oficial fue José Luis González, padre de su único hijo; Después, trascendió que Luis Miguel, el Sol de México, también fue su novio, en 1995. Sin embargo, esto no se confirmó. Tom Cruise es otro nombre que aparece en su vida amorosa.

Sobre la posibilidad de volver a abrir su corazón a un nuevo amor, la actriz tiene muy claro los requisitos que debe tener el candidato: que ya sea padre. “Venir ya con hijos”, indicó la colombiana.

