Soledad Pastorutti cantó en la misa del Papa y emocionó a todos: “Ojalá este día quede para siempre en nuestros corazones”

Soledad Pastorutti cantó en la previa de la primera misa que ofreció el papa León XIV en la Argentina ante miles de fieles en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. Arriba del escenario y mientras entonó canciones religiosas, se pronunció sobre este evento histórico. “Ojalá este día quede para siempre en nuestros corazones”, dijo ante los presentes.

La cantante de folclore protagonizó el inicio del encuentro de León XIV con el pueblo argentino. Allí eligió temas del cancionero eclesiástico y, entre las más conocidas, cantó “Alma misionera” junto a Natalia Pastorutti, su hermana, quien también se sumó a mitad del concierto.

Una multitud esperó al papa León XIV en Palermo para su primera misa en la Argentina; la Sole cantó para la multitud Fabián Marelli

Este lunes, Pastorutti vistió un poncho celeste y blanco como el que llevó al partido de despedida de Lionel Messi en la selección argentina. Con el pelo suelto y ante los feligreses y peregrinos de todas partes de la Argentina, cortó unos minutos para darles a cada uno la bienvenida.

Soledad y Natalia Pastorutti cantan Alma Misionera

“¿Cansados? No, me imagino que con mucha alegría. Levanten la mano los que acamparon desde anoche a las 00.00. Es un honor estar acompañándolos y ojalá este día histórico quede guardado para todos nosotros y para siempre en nuestros corazones". A continuación, eligió un tema de un autor santafesino.

Cabe remarcar que Soledad Pastorutti se presentó el domingo en la noche en Crespo, Entre Ríos, y desde allí viajó para cumplir con su compromiso con el Sumo Pontífice y los miles de creyentes.

Agenda de León XIV para este lunes 9 de noviembre

Luego de la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. León XIV se dirigió hacia Palermo para ofrecer la primera misa en el país.

Por la tarde, a las 16:30, la actividad se trasladará a la Universidad Católica Argentina, que tendrá la participación del salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo. Tras esta presentación, el Santo Padre cerrará la jornada con una serie de actividades junto a miembros del clero.