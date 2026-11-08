Rating: cuánto midió la cobertura de la llegada del Papa León XIV a la Argentina

La mayoría de los canales se abocaron a seguir el minuto a minuto de las primeras horas del papa León XIV y subió el encendido del domingo.

Esta tarde, puntualmente a las 16.30 llegó el Papa León XIV a la Argentina y su visita modificó la programación del domingo en la televisión abierta. Luego de 39 años, un representante máximo de la Iglesia Católica visita la Ciudad de Buenos Aires con diferentes actividades. Todo comenzó con un homenaje al general José de San Martín. Luego se trasladó a la Casa Rosada, donde tuvo lugar la ceremonia de bienvenida con el encuentro con el presidente Javier Milei y visitó el Palacio Libertad.

Todos los canales de aire cubrieron el evento pero quien preparó la cobertura más extensa fue Canal Siete (ex Televisión Pública). En la señal estatal hubo una edición especial del noticiero durante la mañana y el mediodía que obtuvo una marca máxima de 0,9 puntos y, a las 14, Guillermo Andino tomó la posta con 0,4. Por su parte, Eltrece puso en marcha una extensa transmisión en dúplex con TN, desde las 14, con un piso de 3,9 puntos que le dejó La familia Ingalls. Con Dominique Metzger, Mario Massaccesi y Luis Otero y móviles desde aeroparque con Guillermo Lobo, Nelson Castro dentro del avión que trajo a León XIV y Ana Ortiz desde el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, siguieron el minuto a minuto de la llegada.

La franja la lideraba La peña de morfi con 5,4. Carina Zampini y Diego Leuco llevaron adelante su propuesta habitual junto con móviles desde lugar estratégicos adelantando la llegada del Sumo Pontífice. Cabe aclarar que después de las 14.30, la medidora Ibope sumó el rating de la transmisión en duplex de Eltrece y Todo Noticias que llegó a una marca máxima de 6,1.

A las 16 arrancaron los demás canales sus transmisiones: Telefe comenzó un flash de noticias, Juntos con el Papa, enfocado en la llegada de Su Santidad, encabezado por Rodolfo Barili y todo el equipo del noticiero con un piso de 2,8 puntos. Asimismo, El Nueve dio paso a la edición especial de Tl9 Edición especial–Visita Papal con un piso de 0,6 puntos, mientras que lideraba la franja el dúplex de Eltrece y TN con 6,2. A las 16.35 aterrizó el avión de Aerolíneas Argentinas que trajo al Papa a nuestro país y fue recibido por el presidente Javier Milei. Allí las señales crecieron en el rating, liderando eltrece con 8,2, seguido por Telefe con 3,4, ElNueve con 0,9 y Canal Siete con 0,2.

Luego, el Papa visitó el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, le rindió homenaje en la plaza San Martín. A las 17.30, se sumó América con la cobertura en vivo dentro del programa Infama, con 0,4 puntos. Más tarde, el Presidente recibió al Papa en la Casa Rosada en un encuentro reservado y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la ciudad. En ese momento, el encendido total entre los canales de aire y los de noticias alcanzó los 17,5 puntos.

A las 18.40 arrancó la Cadena Nacional desde el Palacio Libertad con un piso de 18,5 puntos. El Presidente en su discurso destacó la figura de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y lo catalogó como “el argentino más importante de la historia”. Luego, con las palabras del Sumo Pontífice, la transmisión tocó los 22,2 puntos, sumados todos los canales de aire y los canales de noticias. El Papa pidió “reconocer al que piensa distinto” y abogó por “el cuidado de la palabra” en la vida pública. Pidió fortalecer la educación y las universidades, llamó a buscar consensos, destacó los “límites al poder”, recordó a Francisco y afirmó que “la economía debe estar al servicio de la persona”.