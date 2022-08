Soledad Pastorutti presentó a su hija que quiere dedicarse al arte y reveló su contundente consejo

Desde pequeña, Soledad Pastorutti encontró su lugar en el arte y comenzó a deleitar al público con su voz. Ya lleva 25 años arriba de los escenarios y sus canciones se escuchan a lo largo y ancho del país. Pero su vida no es solo la música, ya que también decidió casarse y formar una familia. Recientemente, presentó a su hija menor, Regina, quien, según contó, heredó su gusto por el mundo del espectáculo.

El pasado domingo La Sole estuvo invitada a La Peña de Morfi, el programa que conducen Jey Mammon y Jésica Cirio por la pantalla de Telefe. Además de cantar y compartir sus proyectos con el público, también tuvo la oportunidad de disfrutar del momento con su marido Jeremías Audoglio y Regina, su hija menor de nuevo años, quienes también estaban acompañándola en el estudio.

Soledad Pastorutti presentó a su hija Regina

Con motivo de festejar el Día de la niñez, el exconductor de Los Mammones, quiso saludar a la niña, por lo que le pidió autorización a la cantante para mostrarla. “Si ella quiere, yo no tengo problema. Tiene carácter...es brava”, le advirtió, aunque aseguró que le encantan las cámaras. Durante unos instantes se negó a aparecer, por lo que su madre también le insistió. “Dale un beso y te vas. Saludar es respeto”, le dijo. Con una mezcla de nervios y timidez, Regina se acercó al frente y saludó a los tres con un beso.

Soledad Pastorutti junto a sus dos hijas Antonia (12) y Regina (9) Instagram

Jey Mammon le deseó un ‘feliz día’ y cuando se retiró la defendió delante de su madre por tener vergüenza de mostrarse: “Ella tiene razón, porque vos decís ‘saludá’ pero al aire es otra cosa”. No obstante, la coach de La Voz Argentina, reveló que su hija le gustan las cámaras y que incluso heredó su pasión por el arte. “Ella tiene una veta artística, le encanta actuar, toca el piano y canta, todo”, aseguró.

Asimismo, también contó cuál es el consejo que le da a Regina si es que, en un futuro, quiere desarrollarse en el ambiente artístico. “Yo le digo ‘mira, hay que empezar romper con esa barrera de la vergüenza del ‘yo esto no’’. Hay gente que cree que este laburo es facilísimo, que vos podes decidir que queres hacer y que no, y en realidad no siempre es así. Uno tiene que trabajar todo el tiempo”, explicó desde el lado de la experiencia y de la basta trayectoria que la acompaña. Incluso recordó que a la edad de su hija, ella ya recorría los escenarios del país y cantaba en los distintos festivales.

Familia Unida, La Sole junto a su marido Jeremías y sus dos hijas (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

Tras escucharla atentamente, el conductor le aseguró que lo notó cuando Regina entró al estudio y miró para todos lados completamente fascinados. “Así debe ser cuando te va a acompañar a los shows”, le comentó. Por su parte, La Sole le dijo que, efectivamente, su hija menor disfruta más de sus conciertos, que Antonia, la mayor, de 12 años.

“Ni obligada viene. Está en la etapa de la pre adolescencia”, dijo divertida la intérprete de “Tan solo siento”. Asimismo, indicó que en ese momento su primogénita estaba en un campo comiendo asado con sus primos y tíos.