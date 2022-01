Soledad Pastorutti reveló el planteo que le hizo una de sus hijas: “Yo no la pasé bien”

Soledad Pastorutti abrió su corazón y habló de los sentimientos que le genera exponer públicamente a sus hijas, Antonia (11) y Regina (8). En una entrevista, la cantante se sinceró y expresó su preocupación luego de que una de ellas le preguntara si podía tener su propia cuenta en las redes sociales.

“La más chiquita ahora me pedía tener su Tik Tok abierto y ahí es donde se me ata el moño porque yo no la pasé bien con eso”, dijo la Sole en diálogo con La voz del interior. Recordemos que la cantante es una fiel seguidora de la mencionada red social y se integró a ella en plena cuarentena, mostrando un costado más personal y divertido.

Si bien en algunos clips suele mostrarse con sus pequeñas, Pastorutti aclaró que no está muy segura de darle esa responsabilidad a su hija Regina y reveló: “Le digo que por ahora no, porque hay que estar seguro de querer que todo el mundo te conozca y poder disfrutarlo realmente”.

De esa forma, la exponente del folclore se sumó a la lista de artistas que viven situaciones similares con sus hijos, a quienes quieren mantener alejados de las cámaras y de la exposición, algo que indudablemente ellos vivieron cuando eran chicos.

Entre otros temas, la Sole también habló sobre los puntos en común que tiene con sus hijas y confesó que a ellas también le gustan las actividades artísticas. “Tengo un estudio acá en casa que en pandemia cuando se abrieron algunas actividades armamos un espacio de arte, al que mis hijas van con gente de todas las edades. Hay diferentes turnos, se armó algo muy lindo”. Y aclaró: “Ellas estudian piano, canto y danza. Incentivo mucho el arte en ellas, toda persona debería hacer algo artístico”.

Hacia el final, la ex jurado de La voz argentina (Telefe) reveló una conversación que tuvo con ambas niñas sobre vivir del arte y explicó: “Lo que sí les digo es que no significa que tengan que vivir del arte y que sea fácil vivir del arte. Ellas ya me conocieron así ya con una carrera, pero siempre les digo que no es tan fácil”.

No es la única vez que la compositora habló de la preocupación que le genera la exposición de las jóvenes. En una entrevista para Pronto el septiembre pasado, la artista confesó que siempre quiso que ellas vivan de una manera distinta a la de ella. “Probé la experiencia de vivir en Capital y cuando fui mamá, decidí que mis hijas se criaran en el campo y que tuvieran una niñez sana y libre como la que tuve yo”.

Respecto de la educación de ambas, aclaró que van a un colegio público y que en su pueblo se conocen entre todos. “Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior. Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá”.

Y agregó: “Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”.

Más allá de su preocupación, lo cierto es que Soledad tiene eventos por todo el país y, a pesar de eso, ella siempre intenta estar acompañada de su familia. La última vez que se mostró con ellos en sus redes sociales fue el diciembre pasado, mes que, de cara a la intensa agenda de compromisos y shows para la temporada de verano, aprovechó a descansar y recibir el 2022 con las mejores energías.

“Mi mejor regalo de #navidad…#vacaciones #familia #amor Es mi deseo para todos ustedes. Los quiero. Nos vemos pronto #festivales de #verano con #lagringa recargada”, escribió en su cuenta de Instagram, anticipando su tradicional gira por los festivales argentinos y el reencuentro con su aclamado público.