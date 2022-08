Soledad Pastorutti contó la insólita razón por la que pasó un mes sin hablarle a su marido

Soledad Pastorutti y su marido Jeremías Audoglio llevan casados 15 años y tienen dos hijas. Pero, si bien tienen una buena relación y en algunas oportunidades se muestran muy enamorados públicamente, recientemente sorprendieron al revelar que pasaron un mes sin dirigirse la palabra, y todo por un motivo bastante curioso.

El pasado domingo 21 de agosto, la cantante estuvo invitada a La Peña de Morfi, el programa que conducen Jey Mammon y Jesica Cirio por la pantalla de Telefe. Si bien cantó algunos de sus temas, también hubo espacio para hablar de su vida personal, sus hijas y sus proyectos laborales. Soledad no asistió sola, fue acompañada por su marido.

Soledad y Jeremías llevan 15 años de casados y tiene dos hijas, Antonia y Regina (Foto Instagram @sole_pastorutti)

El exconductor de Los Mammones aprovechó la oportunidad para invitar a Jeremías a pararse delante de las cámaras y él, ante la insistencia del presentador y de su esposa, no pudo negarse. Tras el saludo, Jey aprovechó la oportunidad para corroborar una información que tenía y, en torno a esta, le hizo una picante pregunta. “¿Es verdad que en una vuelta discutieron por fútbol y no hablaron por un mes ustedes dos?”.

Sin vueltas y con total honestidad, Audoglio le respondió: “Sí. De ahí en más dije que de fútbol, de política y religión en mi casa no se habla más”. Tras escuchar sus palabras, Jey quiso rechequar el dato y volvió a insistir en si, efectivamente, no se dirigieron la palabra durante todo ese tiempo. “¡Es un montón un mes!”, acotó Cirio, entre sorprendida y divertida.

Soledad Pastorutti en La Peña de Morfi

Entre risas, la jurado de La Voz Argentina (Telefe) tuvo que hacerse cargo de la situación y, entre risas, dijo: “Puede ser”. Acto seguido, se dispuso a aclarar un poco más la particular razón por la cual se llamaron al silencio. “Pasa que somos de equipos totalmente contrarios. Él es de River, yo soy de Boca. Él es de Belgrano en Arequito y yo soy de 9 de Julio”, explicó.

Sin embargo, reveló que con el tiempo pudieron encontrar la manera de sobrellevar la situación. “Yo, por ejemplo, lo banco a él cuando no jugamos en contra, obviamente, y él me banca a mí”, indicó La Sole. Pero, si bien encontraron una manera de consensuar, aclararon que no ven los partidos juntos.

Por su parte, la intérprete de “Tren del cielo” contó que su marido es de los que grita y se pone nervioso cuando ve los partidos. “De hecho, los clásicos hace muchos años que no los veo”, aseguró Audoglio. A su vez, La Sole reveló que “lo tiene filmado” y que incluso en algunos partidos se fue de la casa con las niñas. Pero, más allá de eso, aseguró que lo entiende porque comparte el fanatismo.

Soledad Pastorutti y su historia de amor con Jeremías Audoglio

Soledad y Jeremías se conocieron en 1998. Para ese entonces, la cantante ya tenía una exitosa carrera musical, por lo que terminó el colegio secundario en el turno noche, en Arequito. Ahí cursaba también Audoglio, quien era tres años mayor que ella. El amor fue tan fuerte que cuando terminó sus estudios, ella se mudó a Buenos Aires y él decidió acompañarla.

El 29 de abril de 2007 se casaron en Arequito, rodeados de sus seres queridos. Tres años después, se convirtieron en padres de Antonia y, en 2013, la familia se agrandó y le dio la bienvenida a Regina.

El romántico posteo de La Sole a su marido por los 15 años de casados (Foto Instagram @sole_pastorutti)

Este año, celebraron un nuevo aniversario de casados y la cantante hizo un romántico posteo. “15 años y todo es nosotros y en todo te quiero. ¡Gracias a esta vida por darnos tanto! Te amo”, escribió junto a una serie de imágenes de ellos.