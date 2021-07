Soledad Pastorutti se emocionó con una participante de La Voz Argentina: “Me vi a mí hace unos años”

Las audiciones a ciegas de La Voz Argentina (Telefe) llegaron a su fin y los jurados completaron sus equipos con los participantes que eligieron. Además de la adrenalina propia de este tipo de situaciones, durante emisión de este martes se vivió uno de los momentos más emocionantes del programa.

Sucedió cuando le llegó el turno de cantar a Johana Vera, una joven de 18 años de Las Lajitas, Salta. La participante eligió un tema de autoría brasileña: “Tocando al frente”, de Almir Soter y Renato Teiaxeia, una canción que forma parte del repertorio de Soledad Pastorutti, e hizo su versión mientras tocaba la guitarra. Desde los 14 años que Johana, junto a su hermano que es dos años mayor, formó el dúo Sol y Luna; y fue él quien le enseñó a tocar la guitarra cuando eran niños.

La performance de la salteña impresionó al jurado, pero la única en dar vuelta su butaca fue La Sole. En cuanto Johana la vio, no pudo evitar las lágrimas y admitió: “Estoy contentísima”.

Luego de que la cantante de folklore anunciara que la participante era su última incorporación al equipo, la joven contó por qué eligió la canción: “La escuché por vos y siento que transmite muchas cosas. Me encanta”.

El momento más sorpresivo para Johana llegó cuando Pastorutti le preguntó si quería cantar junto a ella. Visiblemente conmovida, respondió: “Sí, es un honor”. Entonces, ambas se dispusieron a cantar el tema a dúo en una versión que encandiló a los presentes.

El momento en el que La Sole se subió al escenario para cantar a dúo con Johana captura

Más tarde, la cantante de folklore admitió que “le costó” darse vuelta porque notaba que la emoción de la concursante hacía que su voz vibrase “mucho más de lo que debería”. “Pero me dije: ‘No puedo’. Esa canción me puede y me llegó eso que estaba sintiendo ella. Hasta último momento dudé, pero apreté el botón”.

Además, narró lo que sintió al cantar en el escenario junto a Johana: “Fue mi última participante, con ella cerré el equipo. Es un orgullo y un mimo al alma que venga alguien a cantar algo de tu repertorio y que lo haga con tanto cariño y pasión. Así cierro mi equipo: con una mujer joven con su guitarra, desde Salta, que vino a cantar folklore. Me vi a mí hace muchos años. Me encantó”.

LA NACION