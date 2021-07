Ricardo Montaner apuntó contra Lali Espósito en La Voz Argentina: “Es un engaño”

A unas pocas semanas del estreno de La Voz Argentina, el jurado muestra una gran complicidad y química a la hora de hacer las devoluciones, aunque a veces el estudio puede tensarse entre acusaciones y reproches. En la última emisión del certamen de canto de Telefe, Ricardo Montaner y Lali Espósito protagonizaron una particular escena: luego de que ambos eligieran al mismo participante, se disputaron la incorporación del artista amateur a sus equipos, y Montaner decidió “denunciar” a su colega argentina. “No te dejes engañar”, le dijo al concursante.

Todo ocurrió cuando Juan Portela, de la ciudad de Salta, actuó en el programa. Deslumbrados por su talento, los jurados se dieron vuelta para reclamarlo para su team. En el momento en el que el joven de 22 años debió elegir a uno de ellos, se desató un enfrentamiento. “Hay que pelear, no queda otra. A ver qué decide el muchacho”, lanzó Lali.

La denuncia de Ricardo Montaner en La Voz Argentina - Fuente: Telefe

“Apelo a tu coherencia mental y que no te dejes comprar con una chaquetita de brillo”, dijo Ricardo, haciendo alusión a la campera que Espósito ofrece a quienes se suman a sus filas. “Quiero que sepas que todo eso es un engaño, esa chaqueta detrás de escena te la sacan y la guardan para otro”, agregó Montaner.

Luego, el jurado continuó con su descargo para convencer al joven salteño: “Yo no hablo de actuación, en eso sí te recomendaría a Lali”, sostuvo. Y cerró, mientras su par se reía al escuchar sus embates: “Hoy te recomiendo que te dejes llevar por la experiencia de un tipo serio, que no ando por ahí hablando y prometiendo cosas que no son”.

