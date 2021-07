El duro audio que le envió Chano a Pía Shaw el viernes: “Decí que estoy bien”

Santiago Moreno Charpentier, conocido como Chano, está actualmente internado luego de haber recibido un balazo por parte de un policía, que fue hasta su casa alertado de que el músico sufría un brote psicótico. Las primeras declaraciones indican que el artista que quiso atacar al uniformado con una cuchilla.

Esto ocurrió el lunes por la mañana, pero las especulaciones sobre el mal estado de salud del excantante de Tan Biónica habían comenzado días atrás. Este martes, Pia Shaw dio a conocer un audio que Chano le había enviado el viernes. Allí, el músico se quejaba de los rumores que estaban circulando, le pedía a la periodista que “arreglara” eso y le decía enojado: “No soy una minita del Bailando (por un Sueño)”.

El audio que envió Chano antes de ser internado: "No soy una minita del bailando"

El audio del músico fue compartido por Shaw en LAM (eltrece), el programa en el que ella participa como panelista. La periodista contó que el viernes pasado ella había escuchado en Intrusos una información que indicaba que Chano había tenido un problema, que habían llamado a la policía y había tensión en el barrio en el que vive, en Exaltación de la Cruz.

La panelista señaló entonces que se comunicó con el músico para confirmar o descartar esa versión, y que él mismo le aseguró que no pasaba nada de lo que se estaba diciendo. Maite Peñoñori, otra panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito, señaló entonces que el rumor que corría en la tarde del viernes era que había una ambulancia en la puerta de la casa del cantante.

A continuación, Shaw agregó que lo que alteró entonces a Chano fue una publicación en redes de la revista Gente que señalaba: “Incertidumbre por el estado de salud de Chano Charpentier”. Fue entonces cuando el artista, muy irritado, le grabó el audio a la panelista.

El audio de Chano a Pía Shaw

“Pía me podés arreglar esta p... No estoy para que me pasen estas cosas. Dale. Después yo te doy una nota donde quieras”, decía el audio que envió Chano.

“¿Qué querés? ¿Que esté llamando la atención ahí, en los programas pelot...dos? A mí me molesta este tipo de prensa, me lastima. No soy una minita del Bailando, Pía”, agregó, visiblemente irritado.

“Me provoca un daño familiar, un quilombo. Ayudame a sacar esta m... Decí que estoy bien, que hablo con vos, esto es una mierd... No salgo a aclarar por Twitter porque no tengo, por varias razones”, concluía el cantante su mensaje de voz.

A continuación, la panelista que había recibido el audio de Chano el viernes leyó una declaración que había hecho el marido de la madre del cantante, Oscar Otonero, en la que señalaba que el día viernes 23 habían arribado tres ambulancias a la casa del músico.

“Mi mamá está mal de la cabeza”: la llamada de Chano al 911

Mientras tanto, este lunes se conoció que ese mismo viernes Chano llamó al 911 para denunciar que su madre lo quería “judicializar” para “meterlo en un psiquiátrico”.

“Mi mamá está mal de la cabeza y está en casa con cuatro médicos. Mi mamá está mal y yo no sé cómo contenerla”, afirmó el músico según el audio de la llamada al número de emergencias 911.

El llamado de Chano al 911: “Mi mamá está con 4 médicos en mi casa, está muy mal de la cabeza"

LA NACION