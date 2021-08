Soundgarden - “Black Rain”

Y pensar que nosotros luchamos todos los años por conseguir a una, una solita de todas las bandas que coinciden en las diversas ediciones de los grandes festivales con renombre y repercusión mundial... Y pensar que no nos queda otra que la resignación o padecer hambre y frío y miedo durante meses para llenar el chancho con los euros, dólares o rublos necesarios para viajar y presenciar cosas como estas, por ejemplo... Y bueno, así de injusta y cruel es la vida.

Durante este fin de semana, sabrán, tuvo lugar en Chicago el Festival Lollapalooza: Soundgarden encabezó el line-up (la foto es de ayer: ¿ese tipo no envejece?) en el que Arcade Fire, The Strokes, Green Day, The Black Keys, Wolfmother fueron sólo algunos de los actos más importantes. Y casi en paralelo a su presentación (que significó el regreso a los escenarios tras un hiato de 13 años), sonó en la radio The End de Seattle, "Black Rain", un tema inédito de la banda liderada por Chris Cornell. Sin embargo, el tema no es estrictamente nuevo: fue grabado en 1991 como parte de las sesiones que dieron origen a su tercer disco de estudio, Badmotorfinger, álbum que incluye temas como "Rusty Cage" (versionada por Cash, ya lo dije alguna vez) o "Outshined", por ejemplo. Y será incluido en una recopilación que se editará en septiembre bajo el nombre Telephantasm - A Retrospective y también en el set de Guitar Hero: Warriors Of Rock.

Un ¿necesario? revival heavy-grunge noventoso y los alaridos de Cornell en su máxima expresión. Fíjense.

