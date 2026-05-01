Así fue el casamiento de Rochi Igarzábal y Milton Cámara: las mejores postales de un día soñado

Después de 12 años de relación, dos comprometidos y una hija en común, Rocío Igarzábal se casó con el músico Milton Cámara. Tras anticipar que la boda estaba en camino, finalmente dieron el sí el jueves 30 de abril por civil, frente a sus familiares y amigos más íntimos. La actriz compartió con sus seguidores las mejores postales de un día especial y lleno de amor que atesorarán para siempre.

Igarzábal y Cámara son oficialmente marido y mujer. Fue un evento especial, íntimo y relajado reservado para su círculo más cercano. La novia lució un look total white de top, falda de tul con apliques florales y un blazer cerrado con sandalias de plataforma, una cartera con perlas y el ramo de flores. El novio vistió un traje marrón y camisa blanca, sin corbata y zapatos negros. Ambos llevaron anteojos de sol, dado que parte del evento se realizó al aire libre.

Rochi Igarzábal y Milton Cámara se casaron por civil el 30 de abril (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

“Te amo”, comentó ella en un video que publicó del momento en el que el juez los declaró marido y mujer y le mostraron la libreta azul a sus invitados antes de darse un abrazo. Salieron acompañados de Lupe, su hija de nueve años, en cuya cara se reflejaban la alegría y emoción de ver a sus padres felices, enamorados y casados. Los invitados los esperaron con papeles picados, burbujas y aplausos.

Tras hacer una sesión de fotos, se dirigieron al almuerzo, que tuvo lugar al lado del río. Se dispuso de una larga mesa y realizaron un divertido ritual para empezar la vida de casados de la mejor manera. Todos se pararon sobre las sillas y saltaron apoyando primero el pie derecho. “Entrando a esta nueva etapa con el pie derecho”, comentó uno de los invitados. Luego brindaron para celebrar el feliz momento de la pareja.

El matrimonio celebró junto a su hija Lupe (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

Además de las fotos y videos que compartió en sus historias, la actriz publicó un dulce video en blanco y negro de ella y su flamante marido entre besos, “te amo” y sonrisas de pura felicidad. No vio necesario escribir un extenso texto, solo la fecha, un emoji de un corazón y otro de un infinito.

Así fue el casamiento de Rochi Igarzábal y Milton Cámara

“¡Los quiero tantoooo! ¡Felicidades a los dos!“, comentó Gastón Dalmau, íntimo amigo de Igarzabal desde las épocas que trabajaron juntos en Casi Ángeles. ”¡Muchas felicidades!“, comentó Marley y Sofía Martínez agregó: ”Capos". Lali Espósito, Mica Vázquez y Agustín “Cachete” Sierra también saludaron al flamante matrimonio.

Lali, Gastón Dalmau y Agustín Sierra saludaron a la feliz pareja (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

Igarzábal y Cámara se conocieron hace 12 años en México. Ella emigró allí después del fenómeno de Casi Ángeles, su incorporación a los Teen Angels y su trabajo en la telenovela Dulce Amor. Era un viaje personal, para conectarse con ella misma, para cambiar de aire, y terminó por encontrar al amor de su vida. Luego de que quedara embarazada, regresaron a la Argentina para comenzar una nueva etapa como una familia de tres. El 7 de junio de 2016 nació su hija Lupe.

La cantante mostró detalles de su look de casamiento (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

Tras dar el sí, la pareja disfrutó de una comida con familiares y amigos (Foto: Instagram @rochi_igarzabalok)

En septiembre de 2024 hicieron un viaje familiar a México para mostrarle a Lupe “cómo empezó todo”. Ahí, a plena luz del día y con el mar de fondo, Milton le propuso matrimonio. La niña grabó el romántico momento entre sus padres, lleno de lágrimas de emoción, risas y aplausos de los presentes. “Fue como una película... o es como una película. Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y sí, este momento superó todo lo imaginado para este viaje. En fin... nos casamos. Qué linda fiesta nos espera”, expresó Igarzábal en sus redes. Ahora, tras dos años comprometidos, ya son marido y mujer.