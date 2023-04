Los sorprendentes proyectos para que la Humanidad pueda vivir (pronto) en el espacio

escuchar

En las películas de ficción suelen mostrar cómo será la vida de los humanos fuera del planeta tierra, algunas de ellas suelen mostrar que esta será en una nave espacial o en otro planeta. Aunque parezca loco, en la actualidad varios científicos analizan la posibilidad de que esto sea una realidad.

Proyecto Génesis

El físico Claudio Gros, del Instituto de Física Teórica de la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt, Alemania, se encuentra estudiando si podríamos vivir fuera de la Tierra, específicamente en un exoplaneta. “Es seguro que vamos a descubrir un gran número de exoplanetas habitables de forma intermitente, pero no de forma permanente. La vida sería realmente posible en estos planetas, pero no tendría el tiempo para crecer y desarrollarse de manera independiente”, explicó Gros en su publicación en la revista Atrophysic and Space Science.

Según el científico, la misión Génesis ya se podría lograr en unas pocas décadas, con la ayuda de una micronave espacial interestelar no tripulada que podría ser acelerada y frenada de una forma pasiva. Cuando esta vuelva al planeta, un laboratorio de genes automatizado a bordo de la sonda podrá sintetizar una selección de organismos unicelulares con el objetivo de establecer una ecosfera en el planeta de destino.

Para mirar si podemos vivir en otros planetas se enviará una micronave espacial interestelar Foto: iStock

“De esta manera, podríamos saltar los aproximadamente 4.000 millones de años que fueron necesarios en la Tierra para llegar a la etapa de desarrollo del Precámbrico, del cual el mundo animal se desarrolló hace 500 millones de años”, comentó Gros.

Para no poner en peligro cualquier tipo de vida que ya pudiera estar presente, las sondas Génesis solamente se dirigirían a exoplanetas deshabitados.

Por otro lado, hace unos años, un equipo de científicos internacionales descubrió un planeta potencialmente habitable en la órbita de la estrella Próxima Centauri, la más cerca al Sistema Solar, a unos cuatro años luz. Aunque está a una larga distancia, primero se deberá enviar un objeto para un futuro viaje interestelar y comprobar si es apto para el desarrollo de la vida.

Un equipo de científicos internacionales descubrió un planeta potencialmente habitable en la órbita de la estrella Próxima Centauri Foto: iStock

Nüwa, el proyecto para una ciudad en Marte

Los exploradores Curiosity o Persaverance fueron lanzados a Marte con el fin de investigar la superficie de este planeta vecino y verificar si es un lugar habitable. Aunque no se demostró que los humanos puedan vivir ahí, surgieron diferentes proyectos para hacer que la humanidad tenga un hogar en el planeta rojo.

Uno de ellos es Nüwa, la ciudad sostenible desarrollada por el estudio de arquitectura Abiboo Studio y la Comunidad Sustainable Offworld Network (SONet). Para este 175 modelos fueron presentados en un concurso en el 2020 y Nüwa fue escogido entre los diez más factibles, según el criterio de los científicos, técnicos, económicos, arquitectónicos y sociales.

Esta albergará a unos 250.000 habitantes y habrá que viajar a través del espacio un total de 250 días para llegar. Esta ciudad marciana está prevista para ser sitúa en la ladera de acantilado Tempe Mensa, un terreno escarpado que protege de la radiación, la baja presión atmosférica y los meteoritos. Una de las características más destacadas que tiene la ciudad en la autosuficiencia, ya que se establecerá cerca de los recursos que tengan que ser explotados, para que consigan agua y oxígeno. Se especula que en el Polo Norte de marte puede haber agua y que en el ecuador unos materiales interesantes.

“El punto más alto del acantilado es la Meseta, una extensa planicie donde se han situado las infraestructuras para la producción de alimentos, energía y los procesos industriales relacionados con dicha producción”, explicó Abiboo Studio en su página web.

